Λάρισα: ΙΧ «καρφώθηκε» σε σχολικό – Διασωληνώθηκε ένα παιδί που επέβαινε στο αυτοκίνητο, σοβαρά τραυματίας ο πατέρας του

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην περιοχή της Τερψιθέας έξω από τη Λάρισα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του onlarissa.gr, αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ένας πατέρας με τον μικρό γιο του που ήταν σε παιδικό κάθισμα στο πίσω μέρος του οχήματος, συγκρούστηκε μετωπικά με σχολικό λεωφορείο γεμάτο παιδιά.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και Πυροσβεστική Υπηρεσία οι οποίοι ανέσυραν σοβαρά τραυματία τον πατέρα, κατά πληροφορίες της ιστοσελίδας, 30 ετών, αλλά και το παιδί 2,5 ετών. Μεταφέρθηκαν στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Εκεί οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωση του μικρού παιδιού, ενώ ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα τραύματα που φέρει και ο πατέρας του, ο οποίος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας με συντριπτικά κατάγματα.

Στο σχολικό λεωφορείο δεν καταγράφηκε σοβαρός τραυματισμός με τα παιδιά να μεταφέρονται με άλλο μέσο από το σημείο.