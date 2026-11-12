Συναγερμός στην Τουρκία, καθώς ένα ελικόπτερο S-70 συνετρίβη υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στη Μαλάτεια.

«Ένα από τα ελικόπτερα τύπου S-70 μας συνετρίβη στη Μαλάτεια για άγνωστους λόγους. Τα συντρίμμια έχουν εντοπιστεί και οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν ξεκινήσει αμέσως» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde helikopter düştü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi https://t.co/ehBOgPf9GO

#SONDAKİKA: #Malatya’nın Topsöğüt Mahallesi’nde bir helikopter düştü. Olayla ilgili resmi açıklamalar ve ayrıntılar geldikçe aktarmaya devam edeceğiz. Gelişmeler için bizi takipte kalın. https://t.co/775ufzj9Rt

— Malatya Objektif (@Malatyaobjekti1) November 12, 2026