Τουρκία: Συνετρίβη ελικόπτερο S-70 στη Μαλάτεια – ΒΙΝΤΕΟ

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Διεθνή Νέα

Τουρκία, συντριβή ελικοπτέρου
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Συναγερμός στην Τουρκία, καθώς ένα ελικόπτερο S-70 συνετρίβη υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στη Μαλάτεια.

«Ένα από τα ελικόπτερα τύπου S-70 μας συνετρίβη στη Μαλάτεια για άγνωστους λόγους. Τα συντρίμμια έχουν εντοπιστεί και οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν ξεκινήσει αμέσως» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας.

 

 

 

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