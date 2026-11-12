Καλομοίρα για Βίσση-Καρβέλα: «Η Άννα καταλαβαίνει τη νοοτροπία του Νίκου καλύτερα απ’ όλους – Πιστεύω ότι θα τα βρουν» – ΒΙΝΤΕΟ

Στην Ελλάδα βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Καλομοίρα μαζί με τον σύζυγό της και τα τρία παιδιά τους.

Η γνωστή τραγουδίστρια βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, και μίλησε μεταξύ άλλων για την στην οικογενειακή της ζωή, αλλά και στα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια. Παράλληλα, αναφέρθηκε τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα.

«Θέλουμε να μείνουμε μόνιμα στην Ελλάδα κάποια στιγμή. Τα αγόρια μου είναι 13 ετών και η κόρη μου 10. Με έχουν περάσει στο ύψος, τρώνε όλη μέρα. Στον γιο μου αρέσουν οι Ελληνίδες κι εγώ θέλω καλές νύφες από την Ελλάδα. Λέω στα παιδιά μου ότι η παντρειά είναι δύσκολη, γι’ αυτό τους λέω να πάρουν Ελληνίδες», ανέφερε αρχικά η Καλομοίρα.

«Με τον Γιώργο είμαστε 26 χρόνια μαζί. Προσπαθώ να μην ζηλεύω τον Γιώργο. Παλιότερα έψαχνα το κινητό του, αλλά δεν βρήκα τίποτα. Στον γάμο όλοι κάνουμε υποχωρήσεις, κάποιες φορές οι γυναίκες κάνουμε και την “κινέζα”. Οι άνδρες είναι πιο ανώριμοι. Στην Ελλάδα νιώθω προστατευμένη επαγγελματικά. Στην Αμερική μού ζήτησαν να κάνω τη ζωή μου ριάλιτι, αλλά αυτοί θέλουν σκάνδαλα» συνέχισε,

Κλείνοντας, η Καλομοίρα απάντησε για τη διαμάχη ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα: «Μου αρέσει πολύ η Άννα, δεν υπάρχει, και ο Καρβέλας… Αλλά θα τα βρουν, είναι αγαπημένοι. Παρεξηγήσεις γίνονται, αλλά θα τα βρουν. Είναι οικογένεια, είναι τόσα χρόνια μαζί. Και πιστεύω ότι η Άννα καταλαβαίνει τη νοοτροπία του Καρβέλα καλύτερα απ’ όλους».