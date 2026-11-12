Microsoft: Προβλήματα πρόσβασης για χιλιάδες χρήστες – Πάνω από 65.000 αναφορές για δυσλειτουργίες

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Εκτεταμένα προβλήματα λειτουργίας παρουσίασε την Πέμπτη το Microsoft Outlook, με περισσότερους από 65.000 χρήστες να αναφέρουν δυσκολίες πρόσβασης στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Την ίδια ώρα, η Microsoft ανακοίνωσε ότι διερευνά προβλήματα σύνδεσης στο Exchange Online στην αμερικανική ήπειρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Downdetector.com, οι αναφορές για δυσλειτουργίες ξεπέρασαν αρχικά τις 25.000, ενώ στη συνέχεια αυξήθηκαν σε περισσότερες από 65.000. Η πλειονότητα των προβλημάτων αφορά την πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Outlook, ενώ εκτός λειτουργίας βρίσκεται και η επίσημη υπηρεσία ελέγχου της κατάστασης των συστημάτων της Microsoft.

Μέσω του λογαριασμού Microsoft 365 Status στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι εξετάζει αναφορές για προβλήματα πρόσβασης στα γραμματοκιβώτια του Exchange Online, τα οποία επηρεάζουν χρήστες στην αμερικανική ήπειρο.

«Ερευνούμε αναφορές χρηστών που αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στα email του Exchange Online μέσω διαφορετικών μεθόδων σύνδεσης στην περιοχή της Αμερικής. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο Κέντρο διαχείρισης του Microsoft 365, στην καταχώριση EX1550543», ανέφερε η Microsoft.

Παράλληλα, καταγράφεται αύξηση των αναφορών για δυσλειτουργίες και σε άλλες υπηρεσίες, πέραν του Outlook.