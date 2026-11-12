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Σκόπελος: Κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε 60 κατοίκους του νησιού – Σπεύδει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Υγείας

Τουλάχιστον 60 κρούσματα γαστρεντερίτιδας έχουν καταγραφεί από τις αρχές Οκτωβρίου στη Σκόπελο, κινητοποιώντας τις αρμόδιες αρχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας και τον ΕΟΔΥ. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Υγείας αναμένεται να μεταβεί στο νησί για δειγματοληψία στο πόσιμο νερό, ενώ δείγματα αποστέλλονται στο Νοσοκομείο Βόλου για ταυτοποίηση του ιού. Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται ύφεση του φαινομένου, χωρίς να εκφράζεται ιδιαίτερη ανησυχία

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον 60 κρούσματα γαστρεντερίτιδας έχουν καταγραφεί από τις αρχές Οκτωβρίου στη Σκόπελο, με τις αρμόδιες αρχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας και τον ΕΟΔΥ να εξετάζουν την περίπτωση.
  • Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Υγείας αναμένεται να μεταβεί στο νησί για να εξετάσει το πόσιμο νερό, ενώ δείγματα θα σταλούν στο Νοσοκομείο Βόλου προκειμένου να ταυτοποιηθεί ο ιός.
  • Παράλληλα έχει ξεκινήσει προσπάθεια χαρτογράφησης των κρουσμάτων, ωστόσο δεν εκφράζεται ιδιαίτερη ανησυχία καθώς τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται ύφεση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας καταγράφονται από τις αρχές Οκτωβρίου μέχρι και τώρα στη Σκόπελο, με τουλάχιστον 60 περιπτώσεις να έχουν καταγραφεί από το τοπικό Κέντρο, ενώ οι αρμόδιες αρχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες και εξετάζουν την περίπτωση.

Όπως αναφέρουν οι σχετικές πληροφορίες της ΕΡΤ, από το Κέντρο Υγείας αναμένεται να σταλούν δείγματα προκειμένου να εξεταστούν στο Νοσοκομείο Βόλου για να ταυτοποιηθεί ο ιός που έχει ταλαιπωρήσει όσους ασθένησαν, ενώ έχει ειδοποιηθεί σχετικά και ο ΕΟΔΥ.

Επίσης, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Υγείας αναμένεται να μεταβεί στη Σκόπελο μέχρι την ερχόμενη Τρίτη για να πάρει δείγματα και να εξετάσει το πόσιμο νερό του νησιού, όπως προβλέπει το σχετικό πρωτόκολλο.

Την ίδια στιγμή έχει ξεκινήσει προσπάθεια χαρτογράφησης των κρουσμάτων, προκειμένου να φανεί αν η αιτία είναι ιογενής.

Πάντως δεν εκφράζεται ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται ύφεση των κρουσμάτων.

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