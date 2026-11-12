Σκόπελος: Κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε 60 κατοίκους του νησιού – Σπεύδει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Υγείας

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Δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας καταγράφονται από τις αρχές Οκτωβρίου μέχρι και τώρα στη Σκόπελο, με τουλάχιστον 60 περιπτώσεις να έχουν καταγραφεί από το τοπικό Κέντρο, ενώ οι αρμόδιες αρχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες και εξετάζουν την περίπτωση.

Όπως αναφέρουν οι σχετικές πληροφορίες της ΕΡΤ, από το Κέντρο Υγείας αναμένεται να σταλούν δείγματα προκειμένου να εξεταστούν στο Νοσοκομείο Βόλου για να ταυτοποιηθεί ο ιός που έχει ταλαιπωρήσει όσους ασθένησαν, ενώ έχει ειδοποιηθεί σχετικά και ο ΕΟΔΥ.

Επίσης, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Υγείας αναμένεται να μεταβεί στη Σκόπελο μέχρι την ερχόμενη Τρίτη για να πάρει δείγματα και να εξετάσει το πόσιμο νερό του νησιού, όπως προβλέπει το σχετικό πρωτόκολλο.

Την ίδια στιγμή έχει ξεκινήσει προσπάθεια χαρτογράφησης των κρουσμάτων, προκειμένου να φανεί αν η αιτία είναι ιογενής.

Πάντως δεν εκφράζεται ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται ύφεση των κρουσμάτων.