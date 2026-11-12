Έγραψε ιστορία ο Βεζένκοφ: Ξεπέρασε τον Σπανούλη και έγινε πρώτος σκόρερ όλων των εποχών για τον Ολυμπιακό στην Euroleague

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Ο Σάσα Βεζένκοφ κατέκτησε την πρώτη θέση στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ του Ολυμπιακού στην ιστορία της EuroLeague, ξεπερνώντας τον Βασίλη Σπανούλη κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Dubai BC.

Ο 31χρονος φόργουορντ πέτυχε το πρώτο του καλάθι στο δεύτερο λεπτό του αγώνα και έφτασε τους 3.553 πόντους με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων» στη διοργάνωση. Με αυτή την επίδοση άφησε στη δεύτερη θέση τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος είχε ολοκληρώσει την παρουσία του στον Ολυμπιακό με 3.552 πόντους στην EuroLeague.

Ο Βεζένκοφ πρόσθεσε έτσι ένα ακόμη επίτευγμα στην πορεία του με την ομάδα του Πειραιά, η οποία ξεκίνησε το 2018. Στο διάστημα αυτό έχει κατακτήσει δύο φορές το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη και μία φορά τον τίτλο, ενώ το καλοκαίρι του 2024 επέστρεψε στον Ολυμπιακό μετά τη θητεία του στο NBA.

Οι πέντε πρώτοι σκόρερ του Ολυμπιακού στην EuroLeague

Μετά την αλλαγή στην κορυφή, ο Γιώργος Πρίντεζης βρίσκεται στην τρίτη θέση της σχετικής κατάταξης, έχοντας σημειώσει 3.380 πόντους. Ακολουθεί ο Κώστας Παπανικολάου με 2.730, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με 1.926 πόντους.

Η κατάταξη διαμορφώνεται ως εξής:

Σάσα Βεζένκοφ: 3.553 πόντοι Βασίλης Σπανούλης: 3.552 πόντοι Γιώργος Πρίντεζης: 3.380 πόντοι Κώστας Παπανικολάου: 2.730 πόντοι Νίκολα Μιλουτίνοφ: 1.926 πόντοι

Ο Βεζένκοφ έχει πλέον τη δυνατότητα να διευρύνει το ρεκόρ του όσο συνεχίζει να αγωνίζεται με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Κατά την επιστροφή του στους «ερυθρόλευκους», το καλοκαίρι του 2024, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Γύρισα για όσα ζήσαμε, μα πιο πολύ για όσα θα ζήσουμε».