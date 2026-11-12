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Έγραψε ιστορία ο Βεζένκοφ: Ξεπέρασε τον Σπανούλη και έγινε πρώτος σκόρερ όλων των εποχών για τον Ολυμπιακό στην Euroleague

Ο Σάσα Βεζένκοφ ξεπέρασε τον Βασίλη Σπανούλη στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Dubai BC και ανέβηκε στην πρώτη θέση των σκόρερ της ομάδας στην ιστορία της EuroLeague, φτάνοντας τους 3.553 πόντους.

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Αθλητισμός

Ο Σάσα Βεζένκοφ ξεπέρασε τον Σπανούλη και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της ομάδας στην EuroLeague
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Σάσα Βεζένκοφ κατέκτησε την πρώτη θέση στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ του Ολυμπιακού στην ιστορία της EuroLeague, ξεπερνώντας τον Βασίλη Σπανούλη κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Dubai BC.
  • Ο 31χρονος φόργουορντ έφτασε τους 3.553 πόντους με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων» στη διοργάνωση, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος είχε 3.552 πόντους.
  • Στην ιστορική κατάταξη των σκόρερ της ομάδας ακολουθούν ο Γιώργος Πρίντεζης με 3.380 πόντους, ο Κώστας Παπανικολάου με 2.730 και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με 1.926 πόντους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Σάσα Βεζένκοφ κατέκτησε την πρώτη θέση στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ του Ολυμπιακού στην ιστορία της EuroLeague, ξεπερνώντας τον Βασίλη Σπανούλη κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Dubai BC.

Ο 31χρονος φόργουορντ πέτυχε το πρώτο του καλάθι στο δεύτερο λεπτό του αγώνα και έφτασε τους 3.553 πόντους με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων» στη διοργάνωση. Με αυτή την επίδοση άφησε στη δεύτερη θέση τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος είχε ολοκληρώσει την παρουσία του στον Ολυμπιακό με 3.552 πόντους στην EuroLeague.

Ο Βεζένκοφ πρόσθεσε έτσι ένα ακόμη επίτευγμα στην πορεία του με την ομάδα του Πειραιά, η οποία ξεκίνησε το 2018. Στο διάστημα αυτό έχει κατακτήσει δύο φορές το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη και μία φορά τον τίτλο, ενώ το καλοκαίρι του 2024 επέστρεψε στον Ολυμπιακό μετά τη θητεία του στο NBA.

Οι πέντε πρώτοι σκόρερ του Ολυμπιακού στην EuroLeague

Μετά την αλλαγή στην κορυφή, ο Γιώργος Πρίντεζης βρίσκεται στην τρίτη θέση της σχετικής κατάταξης, έχοντας σημειώσει 3.380 πόντους. Ακολουθεί ο Κώστας Παπανικολάου με 2.730, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με 1.926 πόντους.

Η κατάταξη διαμορφώνεται ως εξής:

  1. Σάσα Βεζένκοφ: 3.553 πόντοι
  2. Βασίλης Σπανούλης: 3.552 πόντοι
  3. Γιώργος Πρίντεζης: 3.380 πόντοι
  4. Κώστας Παπανικολάου: 2.730 πόντοι
  5. Νίκολα Μιλουτίνοφ: 1.926 πόντοι

Ο Βεζένκοφ έχει πλέον τη δυνατότητα να διευρύνει το ρεκόρ του όσο συνεχίζει να αγωνίζεται με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Κατά την επιστροφή του στους «ερυθρόλευκους», το καλοκαίρι του 2024, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Γύρισα για όσα ζήσαμε, μα πιο πολύ για όσα θα ζήσουμε».

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