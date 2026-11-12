ΑΣΕΑΔ: Απέρριψε την έφεση του Ολυμπιακού – Παραμένουν η αφαίρεση βαθμών και η ποινή στον Τζόουνς

Το ΑΣΕΑΔ απέρριψε την έφεση του Ολυμπιακού, διατηρώντας την ποινή αφαίρεσης δύο βαθμών στην GBL, λόγω του περσινού επεισοδίου του Ταϊρίκ Τζόουνς με τον Κέντρικ Ναν.

Αναλυτικά η απόφαση:

«Το Α.Σ.Ε.Α.Δ. με την υπ’ αρ. 69/12-11-2026 απόφασή του, δέχεται εν μέρει την προσφυγή. Απορρίπτει την πρόσθετη παρέμβαση. Ακυρώνει εν μέρει την υπ’ αριθμ. 129/6.7.2026 απόφαση του Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου (Μ.Δ.Ο.) του Ελληνικού Συνδέσμου Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών (Ε.Σ.Α.Κ.Ε.). Μεταρρυθμίζει τις επιβληθείσες στην ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ποινές, με την ως άνω απόφαση, για τα πειθαρχικά αδικήματα της δυσφημιστικής συμπεριφοράς για το άθλημα (έργω εξύβρισης απόπειρα βιαιοπραγίας) εκ μέρους του αθλητή της, Tyrique Jones, από αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) και από αφαίρεση δύο (2) βαθμών και χρηματικό πρόστιμο ύψους εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 €) σε: αφενός μεν, αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €) για το πειθαρχικό παράπτωμα της δυσφημιστικής συμπεριφοράς για το άθλημα (έργω εξύβριση) εκ μέρους του αθλητή της Tyrique Jones, αφετέρου δε, αφαίρεση δύο (2) βαθμών και χρηματικό πρόστιμο ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000 €), για το πειθαρχικό παράπτωμα της της δυσφημιστικής συμπεριφοράς για το άθλημα (απόπειρα βιαιοπραγίας) εκ μέρους του αθλητή της Tyrique Jones. Απορρίπτει κατά τα λοιπά την προσφυγή. Διατάσσει την επιστροφή του καταβληθέντος παραβόλου στους προσφεύγοντες».