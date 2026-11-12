Ουκρανία: Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο λίγες ώρες μετά τις ειρηνευτικές συνομιλίες – Μία νεκρή και οκτώ τραυματίες

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Νέα μαζική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον του Κιέβου και άλλων περιοχών της Ουκρανίας τα ξημερώματα της Πέμπτης (12/11), λίγες μόλις ώρες μετά την ολοκλήρωση των ειρηνευτικών συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι, οι οποίες δεν απέφεραν ουσιαστική πρόοδο. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό του δημάρχου της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις νυχτερινές και μεσημεριανές επιθέσεις, ενώ ρωσικό drone έπληξε εννιαώροφη πολυκατοικία, προκαλώντας εκτεταμένη πυρκαγιά.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, η Ρωσία εξαπέλυσε την επίθεση λίγες ώρες μετά το τέλος του δεύτερου γύρου των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι συνομιλίες ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη (11/11) χωρίς ουσιαστική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ η Μόσχα συνέχισε τις επιθέσεις εναντίον ουκρανικών πόλεων και υποδομών.

Νεκρή 44χρονη από το πλήγμα σε πολυκατοικία

Στην περιοχή Σολομιάνσκι του Κιέβου, ρωσικό drone έπληξε εννιαώροφο κτίριο κατοικιών, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιτάλι Κλίτσκο, οι φλόγες εξαπλώθηκαν από τον τρίτο έως τον έκτο όροφο, ενώ πυροσβέστες και διασώστες έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση και την αναζήτηση εγκλωβισμένων.

Η Στρατιωτική Διοίκηση του Κιέβου επιβεβαίωσε ότι μία 44χρονη γυναίκα σκοτώθηκε από το πλήγμα.

Οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τρεις ανθρώπους από το κατεστραμμένο κτίριο, ενώ συνεχίστηκαν οι εργασίες απομάκρυνσης των συντριμμιών.

Φωτογραφίες από το σημείο αποτυπώνουν τις εκτεταμένες καταστροφές στην πρόσοψη της πολυκατοικίας και τις προσπάθειες των συνεργείων έκτακτης ανάγκης.

Η ουκρανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι πραγματοποιεί αυτοψία και συλλέγει στοιχεία για τις συνέπειες της επίθεσης.

«Οι αστυνομικοί καταγράφουν τις συνέπειες του πλήγματος και συγκεντρώνουν αποδεικτικά στοιχεία για ακόμη ένα έγκλημα πολέμου που διαπράχθηκε από τη Ρωσική Ομοσπονδία», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Russia is attacking Kyiv with shrapnel-filled drones. The goal of such strikes is not only destroy buildings, but also kill as many people as possible in the blast. This is how the “humanist” Putin wages war. Across the world, this is called terrorism. https://t.co/dgIfXy2Uir — Денис Казанський (@den_kazansky) November 12, 2026

«Από τον συναγερμό μέχρι τις εκρήξεις πέρασαν μόνο λίγα λεπτά»

Οι κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν την έναρξη της επίθεσης.

Η Λιουντμίλα Ντόνετς, η οποία ζει σε γειτονική πολυκατοικία από εκείνη που υπέστη τις σοβαρότερες ζημιές, δήλωσε στο Kyiv Independent ότι οι ένοικοι του κτιρίου της συνήθως συγκεντρώνονται στο ισόγειο, κοντά στον ανελκυστήρα, όταν ηχούν οι σειρήνες.

Όπως εξήγησε, στην περιοχή δεν υπάρχει κοντινό καταφύγιο ή υπόγειος χώρος όπου θα μπορούσαν να προστατευθούν.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, δεν υπήρξε αρκετός χρόνος για να ακολουθήσουν τη συνηθισμένη διαδικασία.

Ανάμεσα στην προειδοποίηση για αεροπορική επιδρομή και στις πρώτες εκρήξεις μεσολάβησαν μόλις λίγα λεπτά.

«Έτρεξα κατευθείαν έξω στον δρόμο μόλις άρχισαν όλα», δήλωσε η γυναίκα.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του Kyiv Independent που βρίσκονταν στην ουκρανική πρωτεύουσα, οι πρώτες ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν περίπου στη 01:00 τα ξημερώματα.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία είχε προειδοποιήσει ότι ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι κατευθύνονταν προς το Κίεβο.

Σε λιγότερο από μισή ώρα ακολούθησε δεύτερη σειρά ισχυρών εκρήξεων, αυτή τη φορά βορειοδυτικά της πρωτεύουσας.

Νέα επίθεση το μεσημέρι – Drone έπεσε σε δρόμο και τυλίχθηκε στις φλόγες αυτοκίνητο

Οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Στις 12:49 το μεσημέρι, τοπική ώρα, ο Βιτάλι Κλίτσκο ανακοίνωσε ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπεσε στο οδόστρωμα στην περιοχή Σεβτσενκίβσκι του Κιέβου.

Από την πρόσκρουση προκλήθηκε πυρκαγιά σε επιβατικό αυτοκίνητο, ενώ ένα λεωφορείο υπέστη υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ένας 32χρονος άνδρας υπέστη εγκαύματα στα άνω άκρα και χρειάστηκε ιατρική φροντίδα.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις και συνεργεία έκτακτης ανάγκης.

Ο δήμαρχος ανακοίνωσε ότι ο συνολικός απολογισμός των ρωσικών επιθέσεων στην πρωτεύουσα, από τη νύχτα μέχρι και το μεσημέρι της Πέμπτης, ανήλθε σε έναν νεκρό και οκτώ τραυματίες.

Βαλλιστικοί πύραυλοι Iskander και Zircon και 123 drones

Η Ρωσία χρησιμοποίησε στην επίθεση διάφορους τύπους πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους Iskander-M, KN-23 και S-400, καθώς και αντιπλοϊκούς πυραύλους Zircon.

Παράλληλα, εξαπέλυσαν 123 drones διαφόρων τύπων, μεταξύ των οποίων Shahed, Gerbera και μη επανδρωμένα αεροσκάφη παραπλάνησης.

Από αυτά, 73 διέθεταν κινητήρα τζετ, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση.

Στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν επίσης όπλα S8000 Banderol/Dan-T, τα οποία συνδυάζουν χαρακτηριστικά πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Οι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από τις ρωσικές περιφέρειες Μπριάνσκ, Βορόνεζ και Κουρσκ, ενώ τα drones προήλθαν από διάφορες περιοχές της Ρωσίας και από κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη.

Η ουκρανική αεράμυνα εξουδετέρωσε 94 εναέριους στόχους

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, μέχρι τις 08:00 το πρωί είχαν καταρριφθεί ή εξουδετερωθεί με ηλεκτρονικά μέσα 89 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν 51 drones με κινητήρα τζετ.

Επιπλέον, εξουδετερώθηκαν πέντε όπλα τύπου Banderol/Dan-T, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των εξουδετερωμένων εναέριων στόχων σε 94.

Η αεράμυνα ανέφερε ότι πλήγματα από ρωσικά εναέρια όπλα καταγράφηκαν σε 17 τοποθεσίες, ενώ πτώσεις καταρριφθέντων στόχων και συντριμμιών εντοπίστηκαν σε άλλες 18.

Στην επιχείρηση αναχαίτισης συμμετείχαν μονάδες αντιαεροπορικών πυραύλων, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, αεροσκάφη και κινητές ομάδες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Οι ουκρανικές αρχές προειδοποίησαν ότι η αεροπορική απειλή δεν είχε εξαλειφθεί πλήρως, καθώς ορισμένα ρωσικά drones παρέμεναν στον εναέριο χώρο της χώρας.

Πλήγματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και ενεργειακές υποδομές

Εκτός από το Κίεβο, η Ρωσία έπληξε και εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιφέρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Στην περιοχή Ομπούχιβ, οι τοπικές στρατιωτικές αρχές ανακοίνωσαν ότι καταστράφηκαν μερικώς εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης ιδιωτικής επιχείρησης.

Η Εθνική Αστυνομία της Ουκρανίας ανέφερε ότι ζημιές από τις νυχτερινές επιθέσεις καταγράφηκαν συνολικά σε οκτώ περιφέρειες της χώρας.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, μεταξύ των κυριότερων στόχων των ρωσικών επιθέσεων βρίσκονταν ενεργειακές εγκαταστάσεις και υποδομές μεταφορών.

Η Μόσχα έχει εντείνει τα πλήγματα στο ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο μετά την έναρξη της περιόδου θέρμανσης, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και αυξάνοντας την πίεση στον άμαχο πληθυσμό ενόψει του χειμώνα.

Δύο διασώστες σκοτώθηκαν σε διπλό ρωσικό πλήγμα στο Γιαχοτίν

Στο μεταξύ, οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι δύο διασώστες έχασαν τη ζωή τους σε ρωσική επίθεση που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη ημέρα, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, στην περιοχή Γιαχοτίν, στην περιφέρεια Κιέβου.

Οι νεκροί είναι ο Ολεξάντρ Μπονταρένκο και ο Γιούρι Λιτόβτσενκο, στελέχη της Κρατικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας.

Οι δύο άνδρες συμμετείχαν σε επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που είχε προκληθεί από προηγούμενο ρωσικό πλήγμα, όταν σημειώθηκε δεύτερη επίθεση στο ίδιο σημείο.

Η συγκεκριμένη τακτική, γνωστή ως «διπλό πλήγμα», περιλαμβάνει διαδοχικές επιθέσεις στην ίδια περιοχή, με αποτέλεσμα να τίθενται σε κίνδυνο τα συνεργεία διάσωσης που σπεύδουν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του αρχικού πλήγματος.

Δύο ακόμη διασώστες, ο Σερχίι Μουσιάκα και ο Βαλεντίν Μίχνο, τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται υπό ιατρική παρακολούθηση.

«Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν τον πόνο που προκαλεί μια τέτοια είδηση», δήλωσε ο επικεφαλής της ουκρανικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης, Αντρίι Ντάνικ.

Οι επιθέσεις ακολούθησαν το αδιέξοδο των συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι

Η νέα ρωσική επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση των διήμερων συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι, υπό την αμερικανική διαμεσολάβηση.

Στις διαπραγματεύσεις συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, με αντικείμενο τον τερματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση ενός πλαισίου εγγυήσεων ασφαλείας.

Ωστόσο, οι συνομιλίες δεν κατέληξαν σε ουσιαστική συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός.

Ο επικεφαλής της ουκρανικής διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας, Ρουστέμ Ουμέροφ, αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών.

Το βασικό απτό αποτέλεσμα που ανακοινώθηκε ήταν η συμφωνία για νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου.

Παράλληλα, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ ανακοίνωσαν ότι θα μεταβούν στη Μόσχα για νέες επαφές με τη ρωσική ηγεσία.

Η ουκρανική πλευρά προσδοκούσε ότι οι συνομιλίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν τουλάχιστον σε αποκλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων, ιδιαίτερα εναντίον των ενεργειακών υποδομών.

Ωστόσο, η επίθεση της 12ης Νοεμβρίου ανέδειξε την απόσταση που εξακολουθεί να χωρίζει τις διπλωματικές προσπάθειες από την κατάσταση στο πεδίο των συγκρούσεων, καθώς η Ρωσία συνεχίζει τα πλήγματα ακόμη και ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.