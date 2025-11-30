Το τσάι θεωρείται για πολλούς μια καθημερινή, ακίνδυνη συνήθεια με αρκετά οφέλη για την υγεία. Ωστόσο, ο τρόπος και η στιγμή που το καταναλώνουμε μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ένας γαστρεντερολόγος εκπαιδευμένος στο Χάρβαρντ προειδοποιεί ότι ορισμένες κοινές συνήθειες γύρω από το τσάι μπορεί να επιβαρύνουν σοβαρά το έντερο και το ήπαρ, αυξάνοντας τον κίνδυνο για προβλήματα υγείας χωρίς να το καταλαβαίνουμε.

Πράσινο τσάι: Γιατρός προειδοποιεί για 7 συνήθειες που μπορούν να βλάψουν το έντερο και το ήπαρ

Ο Dr. Saurabh Sethi, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί στο Harvard και είναι πιστοποιημένος γαστρεντερολόγος από ιατρικό συμβούλιο, προτρέπει το κοινό να επανεξετάσει τον τρόπο που καταναλώνει τσάι, καθώς όπως αναφέρει κάποιες καθημερινές πρακτικές μπορεί να βλάπτουν την υγεία μακροπρόθεσμα.

Η κατανάλωση τσαγιού είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη: εκτιμάται ότι καταναλώνονται περισσότερα από 100 εκατομμύρια φλιτζάνια την ημέρα, δηλαδή περίπου 36 δισεκατομμύρια τον χρόνο. Αν και το τσάι θεωρείται γενικά ωφέλιμο, το ερώτημα είναι πώς επηρεάζει πραγματικά τον οργανισμό όταν καταναλώνεται με λάθος τρόπο.

Μέσα από ανάρτησή του στο Instagram, ο γιατρός παρουσίασε τις 7 χειρότερες συνήθειες που σχετίζονται με την κατανάλωση τσαγιού και «καταστρέφουν το έντερο και το συκώτι».

Κατανάλωση τσαγιού με άδειο στομάχι

Κατανάλωση τσαγιού με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη

«Detox» ή αδυνατιστικά τσάγια

Υπερβολική χρήση εκχυλισμάτων πράσινου τσαγιού

Κατανάλωση πολύ ζεστού τσαγιού

Τσάι με καφεΐνη αργά το βράδυ

Υπερβολική κατανάλωση bubble ή boba tea

Κατανάλωση τσαγιού με άδειο στομάχι

Αρχικά, ο Dr Sethi συμβουλεύει να αποφεύγετε το τσάι με άδειο στομάχι και να προηγείται ή να συνοδεύεται από κάποιο φαγητό. Εξηγεί ότι η κατανάλωση τσαγιού χωρίς τροφή μπορεί να ερεθίσει τον γαστρικό βλεννογόνο, λόγω της οξύτητας αλλά και ουσιών όπως η καφεΐνη και οι τανίνες.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε:

γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

ναυτία

γενική δυσφορία στο στομάχι

Επιπλέον, επειδή το τσάι έχει διουρητική δράση, μπορεί να προκαλέσει αφυδάτωση και να επηρεάσει την απορρόφηση σιδήρου, ιδιαίτερα σε άτομα με αναιμία.

Κατανάλωση τσαγιού με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη

Στη συνέχεια, ο γιατρός προτρέπει στον περιορισμό της κατανάλωσης παγωμένων τσαγιών και milk teas, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε ζάχαρη. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Τα παγωμένα τσάγια ή τα milk teas μπορεί να περιέχουν από 30 έως 40 γραμμάρια ζάχαρης».

Η συστηματική κατανάλωσή τους μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για:

σακχαρώδη διαβήτη

μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος

«Detox» ή αδυνατιστικά τσάγια

Ο Dr Sethi επισημαίνει ότι τα λεγόμενα detox ή slimming teas δεν είναι πάντα τόσο ακίνδυνα όσο διαφημίζονται. Αν και μπορεί να δείχνουν αποτελεσματικά, το «αδυνατιστικό» τους συστατικό είναι συνήθως κάποιο είδος καθαρτικού.

Η συχνή κατανάλωση αυτών των ροφημάτων μπορεί να προκαλέσει:

αφυδάτωση

διαταραχές ηλεκτρολυτών

βλάβες στο έντερο

Γι’ αυτό τονίζει ότι δεν πρέπει ποτέ να καταναλώνονται σε ποσότητες μεγαλύτερες από τις συνιστώμενες, ενώ είναι σημαντικό να ακολουθούνται οι επίσημες ιατρικές οδηγίες για τα καθαρτικά, ώστε να αποφευχθούν μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία.

Υπερβολική χρήση εκχυλισμάτων πράσινου τσαγιού

Παρότι το πράσινο τσάι θεωρείται πιο υγιεινή επιλογή σε σύγκριση με το μαύρο τσάι, ο γιατρός τονίζει ότι δεν πρέπει να γίνεται υπερβολική χρήση.

Για όσους δεν αντέχουν τη γεύση του, τα συμπληρώματα πράσινου τσαγιού έχουν γίνει δημοφιλή, καθώς προσφέρουν αντιοξειδωτικά και πολυφαινόλες χωρίς να χρειάζεται κατανάλωση του ροφήματος. Ωστόσο, ο Dr Sethi προειδοποιεί ότι η υπερβολική χρήση αυτών των συμπληρωμάτων έχει συνδεθεί με σπάνια αλλά υπαρκτή τοξικότητα στο ήπαρ.

Κατανάλωση πολύ ζεστού τσαγιού

Οι περισσότεροι ρίχνουν κατευθείαν βραστό νερό στο φακελάκι του τσαγιού, όμως ο ειδικός συμβουλεύει να περιμένουμε μέχρι η θερμοκρασία να πέσει κάτω από τους 65°C πριν το πιούμε. Σύμφωνα με όσα αναφέρει, η συστηματική κατανάλωση τσαγιού σε θερμοκρασίες άνω των 65°C έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του οισοφάγου.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2020 έδειξε ότι η τακτική κατανάλωση πολύ ζεστού τσαγιού συσχετίζεται σημαντικά με τον πλακώδη καρκίνο του οισοφάγου, ο οποίος αναπτύσσεται στα κύτταρα που επενδύουν τον σωλήνα που συνδέει τον λαιμό με το στομάχι.

Τσάι με καφεΐνη αργά το βράδυ

Παρότι το τσάι περιέχει λιγότερη καφεΐνη από τον καφέ, η καφεΐνη εξακολουθεί να υπάρχει. Για τον λόγο αυτό, ο Dr Sethi συστήνει να αποφεύγεται η κατανάλωση chai ή πράσινου τσαγιού τις βραδινές ώρες, καθώς η καφεΐνη παραμένει στον οργανισμό και μπορεί:

να επηρεάσει την ποιότητα του ύπνου

να δυσκολέψει τη φυσική αποκατάσταση του σώματος

Η έλλειψη ποιοτικού ύπνου μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία του εντέρου και του ήπατος.

Υπερβολική κατανάλωση bubble ή boba tea

Τέλος, ο γιατρός προτρέπει στον περιορισμό των bubble και boba teas, λόγω της μεγάλης ποσότητας ζάχαρης και των «κρυφών» θερμίδων που περιέχουν. Ο συνδυασμός ζάχαρης με τα αμυλώδη boba pearls (ταπιόκα) αυξάνει σημαντικά τη θερμιδική πρόσληψη χωρίς να γίνεται αντιληπτή.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε:

αντίσταση στην ινσουλίνη

μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος

Η πρόληψη, όπως τονίζει ο γιατρός, βασίζεται συνολικά σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής και ισορροπημένη διατροφή.