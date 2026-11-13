Τραμπ: Θέλει να έχει «τελειώσει με την Κούβα» έως το 2029 – Δεν ξεκαθάρισε αν εξετάζει στρατιωτική επέμβαση

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ στην Κούβα, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση όταν ρωτήθηκε εάν θα μπορούσε να διατάξει μια τέτοια επιχείρηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε, πάντως, ότι επιθυμεί να έχει διευθετήσει το ζήτημα της χώρας πριν αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2029.

Η τοποθέτηση έγινε την Πέμπτη (12/11), σε ραδιοφωνική συνέντευξη, κατά την οποία τέθηκε στον Τραμπ το ερώτημα εάν προτίθεται να χρησιμοποιήσει στρατιωτικά μέσα για την «απελευθέρωση» της Κούβας.

«Θέλω να έχω τελειώσει με την Κούβα πριν φύγω», ήταν η απάντησή του, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις για τις κινήσεις που σχεδιάζει η Ουάσιγκτον.

Ο Τραμπ περιέγραψε στη συνέχεια με ιδιαίτερα αρνητικούς χαρακτηρισμούς την κατάσταση στο νησί, υποστηρίζοντας ότι η αμερικανική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

«Το παρακολουθούμε πολύ στενά. Τα πάει πολύ άσχημα. Είναι στην ουσία αποτυχημένο μέρος, έθνος, όπως θες να το πεις», δήλωσε.

Στον Μάρκο Ρούμπιο ο χειρισμός της αμερικανικής πολιτικής για την Κούβα

Σημαντικές αρμοδιότητες για τη διαχείριση του ζητήματος έχει αναθέσει ο Τραμπ στον Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος κατέχει τις θέσεις του υπουργού Εξωτερικών και του συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε μάλιστα στον συνεργάτη του με τη φράση: «Πολύ καλός, ταλαντούχος τύπος, τον λένε Μάρκο».

Ο Ρούμπιο έχει κουβανική καταγωγή και συγκαταλέγεται στους πλέον έντονους πολέμιους της κυβέρνησης της Αβάνας. Η συμμετοχή του στη διαμόρφωση της πολιτικής των ΗΠΑ απέναντι στην Κούβα είναι καθοριστική, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική κυβέρνηση ενισχύει τα μέτρα οικονομικής πίεσης.

Το τελευταίο διάστημα, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα στραφεί κατά της κουβανικής ηγεσίας, την οποία χαρακτηρίζει απειλή για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε προηγούμενες δηλώσεις του είχε εκφράσει ακόμη και την πρόθεση να «πάρει» τη χώρα, αφήνοντας αναπάντητο το ερώτημα τι ακριβώς εννοούσε.

Η Κούβα αντιμέτωπη με ελλείψεις καυσίμων και διακοπές ρεύματος

Την ίδια περίοδο, η οικονομική κατάσταση στην Κούβα επιδεινώνεται, με τις ελλείψεις καυσίμων να προκαλούν σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

Οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί στην τροφοδοσία της χώρας με πετρέλαιο έχουν δημιουργήσει συνθήκες ουσιαστικού αποκλεισμού, επηρεάζοντας τη λειτουργία των ενεργειακών υποδομών. Οι γενικευμένες διακοπές ρεύματος επαναλαμβάνονται, καθώς το ηλεκτρικό δίκτυο δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις ανάγκες του πληθυσμού.

Η χώρα αριθμεί περίπου 9,4 εκατομμύρια κατοίκους και υπόκειται σε αμερικανικό εμπάργκο από το 1962. Η πίεση έχει ενισχυθεί από τον Ιανουάριο του 2026, όταν η κυβέρνηση Τραμπ προχώρησε σε αυστηροποίηση των κυρώσεων.

Πέραν των περιορισμών στα καύσιμα, οι ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει διαδοχικά μέτρα εναντίον κουβανικών κρατικών επιχειρήσεων, οικονομικών δικτύων και κυβερνητικών αξιωματούχων.

Στη Φλόριντα το ένταλμα σύλληψης κατά του Ραούλ Κάστρο

Στο ήδη τεταμένο κλίμα των σχέσεων Ουάσιγκτον και Αβάνας προστέθηκε και η δικαστική υπόθεση που αφορά τον Ραούλ Κάστρο.

Τον Οκτώβριο, οι δικαστικές Αρχές της Φλόριντα εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 95χρονου πρώην προέδρου της Κούβας, συνδέοντάς τον με την κατάρριψη δύο άοπλων πολιτικών αεροσκαφών το 1996.

Από την κατάρριψη είχαν σκοτωθεί τέσσερις άνθρωποι, ενώ η κατηγορία που αποδίδουν οι αμερικανικές Αρχές στον Κάστρο αφορά συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη ανθρωποκτονίας.

Οι οικονομικές κυρώσεις, η συγκεκριμένη δικαστική εξέλιξη και οι επανειλημμένες προειδοποιήσεις του Τραμπ διαμορφώνουν το πλαίσιο της αυξανόμενης αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο χωρών. Παρά τις δηλώσεις του για την ολοκλήρωση των επιδιώξεών του απέναντι στην Κούβα έως τον Ιανουάριο του 2029, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο, ούτε έχει αποσαφηνίσει εάν σε αυτό περιλαμβάνεται στρατιωτική δράση.