Βασιλική Τρουφάκου για την απώλεια του πατέρα της: «Ήταν, κατά κάποιον τρόπο, λύτρωση για εκείνον»

Για την απώλεια του πατέρα της, τη μακρά περίοδο ασθένειας που προηγήθηκε του θανάτου του και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το τέλος της ζωής μίλησε η Βασιλική Τρουφάκου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Hello και τον δημοσιογράφο Γιάννη Βίτσα.

Η ηθοποιός, η οποία τη φετινή θεατρική σεζόν συνεργάζεται με τον Αποστόλη Τότσικα, εξήγησε ότι η παρατεταμένη ασθένεια του πατέρα της τής είχε δώσει τον χρόνο να προετοιμαστεί σε μεγάλο βαθμό για τον θάνατό του.

Όταν ρωτήθηκε πόσο την επηρέασε η απώλεια του πατέρα της, ο οποίος υπήρξε εκδότης, αλλά και αν μετά τον θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου διατηρούμε στη μνήμη μας μόνο τα θετικά του στοιχεία, η Βασιλική Τρουφάκου απάντησε:

«Η απώλεια ήρθε μετά από μια μακρά περίοδο ασθένειας, οπότε είχα προετοιμαστεί σε μεγάλο βαθμό. Δεν είναι το ίδιο να χάσεις ξαφνικά έναν δικό σου άνθρωπο με το να έχει προηγηθεί ένα μεγάλο και δύσκολο διάστημα κατά το οποίο ήταν άρρωστος.

Θεωρώ ότι ήταν, κατά κάποιον τρόπο, λύτρωση για τον ίδιο πρωτίστως, γιατί η ποιότητα ζωής του είχε χαθεί. Σίγουρα γράφεται αλλιώς η ιστορία μετά τον χαμό ενός ανθρώπου. Γράφεται πιο γενναιόδωρα, ακόμα κι αν κάτι σε είχε πειράξει. Διαπιστώνεις ότι μπροστά στην απώλεια δεν έχουν σημασία όλα αυτά».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός ρωτήθηκε αν η εμπειρία του θανάτου ενός αγαπημένου της προσώπου την έχει κάνει να φοβάται το δικό της τέλος.

«Όχι. Με ενδιαφέρει περισσότερο οι δικοί μου άνθρωποι να είναι καλά. Για το δικό μου τέλος δεν έχω αγχωθεί ακόμα, για να πω την αλήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.