ΗΠΑ: Το FBI ερευνά εάν η Άλις Χουάνγκ εργάζεται για την κινεζική κυβέρνηση

Ο Αμερικανός υπουργός Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, επιβεβαίωσε ότι το FBI εξετάζει αναφορές περί κατασκοπείας για λογαριασμό της Κίνας από την Άλις Χουάνγκ, χωρίς να έχει καταλήξει σε συμπέρασμα.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Τραμπ: Έρευνα του FBI για τη σχέση του επικεφαλής της Nvidia με γυναίκα που συνδέεται με υπόθεση κατασκοπείας υπέρ της Κίνας
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το FBI διερευνά αναφορές σύμφωνα με τις οποίες η Άλις Χουάνγκ, επιχειρηματίας που είχε διατηρήσει σχέση με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, εργάζεται για την κινεζική κυβέρνηση.
  • Ο Αμερικανός υπουργός Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, δήλωσε την Πέμπτη ότι το υπουργείο του δεν έχει καταλήξει ακόμη σε συμπέρασμα σχετικά με το ενδεχόμενο η επιχειρηματίας να είναι κατάσκοπος της Κίνας.
  • Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Μπλανς επιβεβαίωσε στους δημοσιογράφους ότι το FBI «ασφαλώς» εξετάζει τις σχετικές αναφορές, χωρίς να ανακοινώσει κάποιο οριστικό πόρισμα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Το FBI διερευνά αναφορές σύμφωνα με τις οποίες η Άλις Χουάνγκ, επιχειρηματίας που είχε διατηρήσει σχέση με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, εργάζεται για την κινεζική κυβέρνηση.

Ο Αμερικανός υπουργός Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, δήλωσε την Πέμπτη ότι το υπουργείο του δεν έχει καταλήξει ακόμη σε συμπέρασμα σχετικά με το ενδεχόμενο η επιχειρηματίας να είναι κατάσκοπος της Κίνας.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Μπλανς επιβεβαίωσε στους δημοσιογράφους ότι το FBI «ασφαλώς» εξετάζει τις σχετικές αναφορές, χωρίς να ανακοινώσει κάποιο οριστικό πόρισμα.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ