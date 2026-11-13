ΗΠΑ: Το FBI ερευνά εάν η Άλις Χουάνγκ εργάζεται για την κινεζική κυβέρνηση

Το FBI διερευνά αναφορές σύμφωνα με τις οποίες η Άλις Χουάνγκ, επιχειρηματίας που είχε διατηρήσει σχέση με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, εργάζεται για την κινεζική κυβέρνηση.
Ο Αμερικανός υπουργός Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, δήλωσε την Πέμπτη ότι το υπουργείο του δεν έχει καταλήξει ακόμη σε συμπέρασμα σχετικά με το ενδεχόμενο η επιχειρηματίας να είναι κατάσκοπος της Κίνας.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Μπλανς επιβεβαίωσε στους δημοσιογράφους ότι το FBI «ασφαλώς» εξετάζει τις σχετικές αναφορές, χωρίς να ανακοινώσει κάποιο οριστικό πόρισμα.
Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters