Τσάβι: Καθοριστικός ο αγώνας με την Ελλάδα καθώς είμαστε ισόβαθμοι στην κορυφή του ομίλου

Τη σημασία της αναμέτρησης της Ολλανδίας με την Ελλάδα, την Παρασκευή (13/11, 21:45), για το Nations League, υπογράμμισε ο Τσάβι Ερνάντες στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα στο Άμστερνταμ. Ο Ισπανός προπονητής ανακοίνωσε ότι ο Φρένκι ντε Γιονγκ αναλαμβάνει την αρχηγία της εθνικής Ολλανδίας, αναφέρθηκε στην απουσία του Βίρτζιλ φαν Ντάικ και εξήγησε τι περιμένει από τους παίκτες του απέναντι στην ελληνική ομάδα.

«Όλοι είναι καλά και έτοιμοι. Έχουν προπονηθεί καλά. Ο Φρένκι ντε Γιονγκ είναι ο νέος αρχηγός. Ο Ντένζελ (Ντάμφρις) είναι ο υπαρχηγός και ακολουθεί ο Κόντι (Γκάκπο)», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέντευξη Τύπου συμμετείχε και ο Ράιντερς, εκπροσωπώντας τους ποδοσφαιριστές της Ολλανδίας. Παρότι η παρουσία του θα μπορούσε να αποτελεί ένδειξη ότι θα αγωνιστεί απέναντι στην Ελλάδα, ο Τσάβι απέφυγε να επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του.

«Δεν το ξέρει ακόμα. Ούτε εγώ το ξέρω ακόμα. Έχω ακόμα κάποιες αποφάσεις να πάρω», απάντησε.

Η επιλογή του Ντε Γιονγκ για την αρχηγία

Ο Τσάβι αναφέρθηκε στη σημασία της επιστροφής του Φρένκι ντε Γιονγκ στην αγωνιστική δράση, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους τον επέλεξε ως νέο αρχηγό.

«Καταρχάς, η προσωπικότητά του. Ζητάει την μπάλα. Θέλει να βελτιώνεται κάθε μέρα και να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας. Και, φυσικά, υπάρχουν και τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά. Τον θεωρώ έναν από τους καλύτερους μέσους στον κόσμο. Για μένα, ως προπονητή, αυτοί είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες. Πάνω απ’ όλα, είναι εξαιρετικά νέα το ότι ο Φρένκι επέστρεψε στην αγωνιστική δράση».

Συγκρίνοντας τα χαρακτηριστικά του Ντε Γιονγκ με εκείνα των υπόλοιπων ποδοσφαιριστών που έχουν αναλάβει ηγετικό ρόλο στην ομάδα, πρόσθεσε:

«Έχει διαφορετικό προφίλ σε σχέση με τους Φαν Ντάικ, Ντάμφρις ή Γκάκπο. Είμαι ικανοποιημένος από όλους τους παίκτες μου και χαίρομαι που ο Φρένκι επέστρεψε. Όσο για το τι είδους αρχηγός ήμουν εγώ; Ένας συνδυασμός του Φαν Ντάικ και του Ντε Γιονγκ. Μου αρέσει να μιλάω στους παίκτες, θέλω να διασφαλίζω ότι όλοι είναι ευχαριστημένοι».

«Καθοριστικός ο αγώνας με την Ελλάδα»

Αναλύοντας την αναμέτρηση, ο Ισπανός προπονητής στάθηκε στην ισοβαθμία των δύο ομάδων στην κορυφή του ομίλου, αλλά και στην ανάγκη να παρουσιάσει η Ολλανδία καλύτερη εικόνα από το ξεκίνημα του αγώνα.

«Είναι καθοριστικός, καθώς Ολλανδία και Ελλάδα ισοβαθμούν στην κορυφή του ομίλου. Στον αγώνα στην Ελλάδα, η ομάδα δεν έδειξε το απαιτούμενο θάρρος στο πρώτο ημίχρονο και αυτό θέλουμε να αλλάξει ριζικά στο Άμστερνταμ. Ήμασταν καλύτερα οργανωμένοι μετά την ανάπαυλα. Διατηρήσαμε τις θέσεις μας πιο αποτελεσματικά και κινηθήκαμε καλύτερα στους κενούς χώρους του γηπέδου. Πρέπει να το πετύχουμε αυτό από το ξεκίνημα κιόλας, αυτή την Παρασκευή».

Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αμυντική λειτουργία της ομάδας του και στην αντιμετώπιση των επιθετικών μεταβάσεων της Ελλάδας.

«Επίσης, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η αμυντική μας κάλυψη, η λεγόμενη “αμυντική ισορροπία”, θα είναι στιβαρή. Πρόκειται για έναν πραγματικά δυνατό αντίπαλο και αυτό θα αποτελέσει ένα εξαιρετικό τεστ για την ομάδα μας», επισήμανε.

Επανερχόμενος στην εικόνα της Ολλανδίας στην προηγούμενη αναμέτρηση των δύο ομάδων, σημείωσε:

«Αντιδράσαμε πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο στην Ελλάδα. Την Παρασκευή θα είναι και πάλι σημαντικό για εμάς να εξουδετερώσουμε αυτές τις στιγμές μετάβασης».

Η απουσία του Φαν Ντάικ και οι επιλογές στην άμυνα

Ένα ακόμη ζήτημα που απασχόλησε τη συνέντευξη Τύπου ήταν η απουσία του Βίρτζιλ φαν Ντάικ και οι διαθέσιμες επιλογές για την κάλυψη του κενού του.

Ο Τσάβι αναγνώρισε τη σημασία του έμπειρου αμυντικού, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η απουσία του δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία.

«Είναι δυνατός ηγέτης και έχει επιβλητική παρουσία. Είναι παίκτης κορυφαίου επιπέδου. Ωστόσο, η απουσία του δεν αποτελεί δικαιολογία», δήλωσε.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί ο Γιούριεν Τίμπερ στη θέση του Φαν Ντάικ, υπογράμμισε την ικανότητά του να αγωνίζεται σε διαφορετικές θέσεις.

«Σίγουρα, είναι ένας εξαιρετικός παίκτης πολλαπλών ρόλων. Μπορεί να αγωνιστεί ως κεντρικός αμυντικός, ως πλάγιος αμυντικός ή ακόμα και στη μεσαία γραμμή».

Μετά την αποχώρηση του Φαν Ντάικ, ο Τσάβι κάλεσε στην εθνική ομάδα τον Σεπ φαν ντεν Μπεργκ, τον οποίο χαρακτήρισε «εξαιρετικό παίκτη και πολύ καλό στο ψηλό παιχνίδι». Η συγκεκριμένη ικανότητα μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη σε περίπτωση που η Ολλανδία δεχθεί πίεση από την ελληνική ομάδα.

Η αναφορά στον Ντόνιελ Μάλεν

Ο Ισπανός προπονητής μίλησε επίσης για την αγωνιστική κατάσταση του Ντόνιελ Μάλεν, επισημαίνοντας ότι ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται σε πολύ καλή φόρμα και μπορεί να προσφέρει λύσεις στην επίθεση.

«Προπονείται πολύ καλά και βρίσκεται σε εξαιρετικό ρυθμό. Θέλει να δείξει τις δυνατότητές του. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε την εξαιρετική του φόρμα. Διαθέτει τόσα πολλά χαρίσματα. Είναι επίσης πολύ καλός σε κλειστούς χώρους», ανέφερε.

Ο Τσάβι ολοκλήρωσε τις τοποθετήσεις του για την προετοιμασία της Ολλανδίας, έχοντας ξεκαθαρίσει ότι οι διαθέσιμοι ποδοσφαιριστές βρίσκονται σε κατάσταση που τους επιτρέπει να αγωνιστούν απέναντι στην Ελλάδα, ενώ οι τελικές αποφάσεις για την ενδεκάδα παραμένουν ανοιχτές.