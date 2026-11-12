Έγραψε ιστορία ο Χάρι Κέιν: Έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην εθνική Αγγλίας

Ο Χάρι Κέιν κατέχει πλέον το ρεκόρ συμμετοχών στην ιστορία της εθνικής Αγγλίας, καθώς στον αγώνα της Πέμπτης (12/11) με την Κροατία έφτασε τις 126 εμφανίσεις, ξεπερνώντας τον Πίτερ Σίλτον, ο οποίος είχε καταγράψει 125.
126 #ThreeLions caps and counting 🦁
@HKane is on the brink of England history. https://t.co/Wim1Eqw65V
— England (@England) November 12, 2026
Ο 33χρονος επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου πρόσθεσε ακόμη μία σημαντική επίδοση στην πορεία του με τα «Τρία Λιοντάρια», έχοντας ήδη κατακτήσει την πρώτη θέση στον πίνακα των σκόρερ της εθνικής ομάδας.
Your #ThreeLions to take on Croatia 👊
Harry Kane is set to make a historic 126th England appearance ❤️ https://t.co/QfJ2zjlTPf
— England (@England) November 12, 2026
Συγκεκριμένα, ο Κέιν έχει πετύχει 91 γκολ με την Αγγλία, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Γουέιν Ρούνεϊ, με 53 τέρματα.
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Το νέο ρεκόρ έρχεται σε μια χρονιά κατά την οποία ο Άγγλος επιθετικός πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις τόσο με την Μπάγερν Μονάχου όσο και με την εθνική ομάδα της χώρας του, ενώ κατέκτησε και τη Χρυσή Μπάλα.
A special tribute at Wembley for Harry Kane after he becomes England’s all-time top appearance maker (126 appearances), just weeks after winning the Ballon d’Or 🏴👑
History made. https://t.co/LkVE5i7A4W
— Football on TNT Sports (@footballontnt) November 12, 2026
Με τις 126 συμμετοχές του, ο Κέιν συγκαταλέγεται πλέον στους ποδοσφαιριστές με σημαντική διεθνή παρουσία, δίπλα σε ονόματα όπως οι Ντάνι Άλβες, Εντέν Αζάρ και Πάολο Μαλντίνι.
Οι 10 παίκτες με τις περισσότερες συμμετοχές στην εθνική Αγγλίας
- Χάρι Κέιν: 126 συμμετοχές (91 γκολ)
- Πίτερ Σίλτον: 125 συμμετοχές
- Γουέιν Ρούνεϊ: 120 συμμετοχές (53 γκολ)
- Ντέιβιντ Μπέκαμ: 115 συμμετοχές (17 γκολ)
- Στίβεν Τζέραρντ: 114 συμμετοχές (21 γκολ)
- Μπόμπι Μουρ: 108 συμμετοχές (2 γκολ)
- Άσλεϊ Κόουλ: 107 συμμετοχές
- Μπόμπι Τσάρλτον: 106 συμμετοχές (49 γκολ)
- Φρανκ Λάμπαρντ: 106 συμμετοχές (29 γκολ)
- Μπίλι Ράιτ: 105 συμμετοχές (3 γκολ)