Έγραψε ιστορία ο Χάρι Κέιν: Έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην εθνική Αγγλίας

Ο Χάρι Κέιν έγινε ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της εθνικής Αγγλίας, φτάνοντας τις 126. Ο 33χρονος επιθετικός είναι επίσης πρώτος σκόρερ της ομάδας, με 91 γκολ.

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Αθλητισμός

ΧΑΡΙ ΚΕΙΝ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Χάρι Κέιν κατέχει πλέον το ρεκόρ συμμετοχών στην ιστορία της εθνικής Αγγλίας, καθώς έφτασε τις 126 εμφανίσεις ξεπερνώντας τον Πίτερ Σίλτον.
  • Ο 33χρονος επιθετικός πρόσθεσε ακόμη μία σημαντική επίδοση στην πορεία του με τα «Τρία Λιοντάρια», όντας και στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ με 91 γκολ.
  • Το νέο ρεκόρ έρχεται σε μια χρονιά κατά την οποία ο Άγγλος επιθετικός πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, ενώ κατέκτησε και τη Χρυσή Μπάλα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Χάρι Κέιν κατέχει πλέον το ρεκόρ συμμετοχών στην ιστορία της εθνικής Αγγλίας, καθώς στον αγώνα της Πέμπτης (12/11) με την Κροατία έφτασε τις 126 εμφανίσεις, ξεπερνώντας τον Πίτερ Σίλτον, ο οποίος είχε καταγράψει 125.

Ο 33χρονος επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου πρόσθεσε ακόμη μία σημαντική επίδοση στην πορεία του με τα «Τρία Λιοντάρια», έχοντας ήδη κατακτήσει την πρώτη θέση στον πίνακα των σκόρερ της εθνικής ομάδας.

Συγκεκριμένα, ο Κέιν έχει πετύχει 91 γκολ με την Αγγλία, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Γουέιν Ρούνεϊ, με 53 τέρματα.

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη TNT Sports Brasil (@tntsportsbr)

Το νέο ρεκόρ έρχεται σε μια χρονιά κατά την οποία ο Άγγλος επιθετικός πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις τόσο με την Μπάγερν Μονάχου όσο και με την εθνική ομάδα της χώρας του, ενώ κατέκτησε και τη Χρυσή Μπάλα.

Με τις 126 συμμετοχές του, ο Κέιν συγκαταλέγεται πλέον στους ποδοσφαιριστές με σημαντική διεθνή παρουσία, δίπλα σε ονόματα όπως οι Ντάνι Άλβες, Εντέν Αζάρ και Πάολο Μαλντίνι.

Οι 10 παίκτες με τις περισσότερες συμμετοχές στην εθνική Αγγλίας

  1. Χάρι Κέιν: 126 συμμετοχές (91 γκολ)
  2. Πίτερ Σίλτον: 125 συμμετοχές
  3. Γουέιν Ρούνεϊ: 120 συμμετοχές (53 γκολ)
  4. Ντέιβιντ Μπέκαμ: 115 συμμετοχές (17 γκολ)
  5. Στίβεν Τζέραρντ: 114 συμμετοχές (21 γκολ)
  6. Μπόμπι Μουρ: 108 συμμετοχές (2 γκολ)
  7. Άσλεϊ Κόουλ: 107 συμμετοχές
  8. Μπόμπι Τσάρλτον: 106 συμμετοχές (49 γκολ)
  9. Φρανκ Λάμπαρντ: 106 συμμετοχές (29 γκολ)
  10. Μπίλι Ράιτ: 105 συμμετοχές (3 γκολ)
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