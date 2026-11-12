Βίντεο από θρασύτατη διάρρηξη στον Πειραιά: Δράστες χτυπούν με βαριοπούλα την είσοδο κοσμηματοπωλείου ενώ περνά κόσμος

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Η υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξάρθρωσε εγκληματική ομάδα, η οποία έκανε διαρρήξεις κοσμηματοπωλείων και κλοπές οχημάτων.

Συνελήφθησαν δύο άτομα, μέλη της οργάνωσης, κατηγορούμενοι για συμμορία και διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Όπως προέκυψε, οι δύο συλληφθέντες, που συνδέονται με συγγενικούς δεσμούς, οργανώθηκαν με σκοπό τη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Σχετικά με τον τρόπο δράσης τους, κινούνταν πολύ νωρίς το πρωί σε περιοχές της Αττικής. Αφού εντόπιζαν κοσμηματοπωλεία, μετά τα τσέκαραν ώστε να αξιολογήσουν τα μέτρα ασφαλείας και το περιεχόμενό τους.

Έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και φορώντας γάντια, παραβίαζαν τα προστατευτικά ρολά και τις κεντρικές θύρες με χρήση βαρέων εργαλείων, εισέρχονταν σε αυτά και αφαιρούσαν κοσμήματα.

Για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν οχήματα που αφαιρούσαν πριν από την προκαθορισμένη κλοπή κοσμηματοπωλείου από κοντινές περιοχές, ενώ μετά από την τέλεση των κλοπών τα εγκατέλειπαν, προκειμένου να αποφύγουν τον εντοπισμό τους.

Αμφότεροι έχουν συλληφθεί επανειλημμένως για όμοια αδικήματα, τελώντας υπό περιοριστικούς όρους.

Η κινηματογραφική διάρρηξη στον Πειραιά

Με ιδιαίτερο θράσος οι δύο διαρρήκτες, σε ένα από τα περιστατικά, στον Πειραιά συγκεκριμένα, συνέχισαν τη… δουλειά τους, αν και δίπλα τους περνούσε κόσμος.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο που φέρνει στη δημοσιότητα η ΕΡΤ, οι δύο άνδρες συνέχισαν την απόπειρα διάρρηξης σε κοσμηματοπωλείο της περιοχής, χτυπώντας την είσοδο του καταστήματος με μια βαριοπούλα, παρά το γεγονός ότι είχαν γίνει κάτι παραπάνω από αντιληπτοί.

Ο ένας από τους δύο χτυπά για ώρα με τη βαριοπούλα την κεντρική είσοδο, ενώ ο δεύτερος δράστης φυλάει τσίλιες.

Κάποια στιγμή, από το σημείο περνά οδηγός, ο οποίος ξαφνιάζεται. Τότε ο τσιλιαδόρος του έκανε μια κίνηση με τα χέρια του, βάζοντας το ένα κάτω από τη ζακέτα, υπονοώντας ότι έχει όπλο.

Το ακόμη πιο εξοργιστικό έχει να κάνει με το ότι συνέχισαν απτόητοι, παρότι δίπλα τους πέρασε ένα λεωφορείο με κόσμο, το οποίο φαίνεται να κάνει στάση στο σημείο.