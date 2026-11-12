Ερντογάν στην διάσκεψη COP31: «Περισσότερη πυρηνική ενέργεια και ΑΠΕ με στόχο τις μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2053»

Την επέκταση της πυρηνικής ενέργειας και την ενίσχυση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές, ανακοίνωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παρουσιάζοντας τους ενεργειακούς και περιβαλλοντικούς στόχους της Τουρκίας στο πλαίσιο της Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP31), στην Αττάλεια.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπενθύμισε ότι «η Τουρκία έχει θέσει ως στόχο την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών έως το 2053», τονίζοντας ότι συνεχίζει αποφασιστικά την πορεία της προς την πράσινη ανάπτυξη, με αναδιάρθρωση όλων των τομέων της οικονομίας, από την ενέργεια και τη βιομηχανία έως τις μεταφορές, τη γεωργία και τις κατασκευές.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική, η ηλιακή και η υδροηλεκτρική, ενώ σχεδιάζει παράλληλα να αυξήσει τον αριθμό των πυρηνικών σταθμών της.

«Ως χώρα που δαπανά κάθε χρόνο δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια για εισαγωγές ενέργειας, επικεντρωνόμαστε στη μέγιστη αξιοποίηση των δικών μας πόρων», ανέφερε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Κρατάμε τη χώρα μας μακριά από συγκρούσεις και εργαζόμαστε ειλικρινά για την εγκαθίδρυση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή μας», ανέφερε ακόμη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.