LIVE UPDATE
Κατέρρευσε τμήμα κτιρίου στο κέντρο της Αθήνας – Δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους

Ερντογάν στην διάσκεψη COP31: «Περισσότερη πυρηνική ενέργεια και ΑΠΕ με στόχο τις μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2053»

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε την επέκταση της πυρηνικής ενέργειας και την ενίσχυση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές, στο πλαίσιο της Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP31) στην Αττάλεια. Η Τουρκία θέτει ως στόχο την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών έως το 2053 μέσω της πράσινης ανάπτυξης σε βασικούς τομείς της οικονομίας. Παράλληλα, υπογραμμίζεται η στόχευση για αξιοποίηση των εγχώριων πόρων με σκοπό τη μείωση των δαπανών για εισαγωγές ενέργειας.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

ΡΕΤΖΕΠ ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ - COP 31 – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: EPA PHOTO
ΡΕΤΖΕΠ ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ - COP 31 – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: EPA PHOTO
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την επέκταση της πυρηνικής ενέργειας και την ενίσχυση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ανακοίνωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο πλαίσιο της Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP31) στην Αττάλεια.
  • Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπενθύμισε ότι «η Τουρκία έχει θέσει ως στόχο την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών έως το 2053», τονίζοντας ότι η χώρα συνεχίζει αποφασιστικά την πορεία της προς την πράσινη ανάπτυξη.
  • Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε αιολική, ηλιακή και υδροηλεκτρική ενέργεια, ενώ σχεδιάζει παράλληλα να αυξήσει τον αριθμό των πυρηνικών σταθμών της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Την επέκταση της πυρηνικής ενέργειας και την ενίσχυση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές, ανακοίνωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παρουσιάζοντας τους ενεργειακούς και περιβαλλοντικούς στόχους της Τουρκίας στο πλαίσιο της Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP31), στην Αττάλεια.

Σύνοδος COP31: Έκκληση Γκουτέρες για τα ορυκτά καύσιμα και πυρά Ερντογάν στο Ισραήλ για «οικοκτονία» στη Γάζα – «Ο κόσμος που γνωρίζουμε τελείωσε»

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπενθύμισε ότι «η Τουρκία έχει θέσει ως στόχο την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών έως το 2053», τονίζοντας ότι συνεχίζει αποφασιστικά την πορεία της προς την πράσινη ανάπτυξη, με αναδιάρθρωση όλων των τομέων της οικονομίας, από την ενέργεια και τη βιομηχανία έως τις μεταφορές, τη γεωργία και τις κατασκευές.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική, η ηλιακή και η υδροηλεκτρική, ενώ σχεδιάζει παράλληλα να αυξήσει τον αριθμό των πυρηνικών σταθμών της.

COP31: Παρατράγουδα στη Σύνοδο για το Κλίμα στην Αττάλεια – Ο Ερντογάν αποχώρησε για να μην υποδεχθεί τον Χριστοδουλίδη και ο Γκουτέρες κάλυψε το «κενό»

«Ως χώρα που δαπανά κάθε χρόνο δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια για εισαγωγές ενέργειας, επικεντρωνόμαστε στη μέγιστη αξιοποίηση των δικών μας πόρων», ανέφερε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Κρατάμε τη χώρα μας μακριά από συγκρούσεις και εργαζόμαστε ειλικρινά για την εγκαθίδρυση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή μας», ανέφερε ακόμη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ