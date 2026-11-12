Ανακάλυψη-έκπληξη κατά τη διάρκεια έργων κατασκευής κατοικιών – Ήρθε τυχαία στο φως χαμένος οικισμός 2.000 ετών

Κάτω από το έδαφος μιας έκτασης που προοριζόταν για την κατασκευή εκατοντάδων νέων κατοικιών, κρυβόταν ένα κομμάτι της ρωμαϊκής ιστορίας, ξεχασμένο για σχεδόν δύο χιλιετίες.

Εκεί όπου επρόκειτο να αναπτυχθεί ένας σύγχρονος οικισμός στη Βόρεια Ουαλία, οι αρχαιολογικές έρευνες έφεραν στο φως τα ίχνη ενός άγνωστου μέχρι σήμερα ρωμαϊκού οικισμού, αποκαλύπτοντας πολύτιμα στοιχεία για την παρουσία και την καθημερινή ζωή των Ρωμαίων στην περιοχή.

Από τον οικοδομικό σχεδιασμό στην αρχαιολογική αποκάλυψη

Μια ανακάλυψη που ξεκίνησε ως μια τυπική αρχαιολογική διερεύνηση πριν από την οικοδόμηση και εξελίχθηκε σε ένα απρόσμενο ταξίδι στο παρελθόν. Τον Δεκέμβριο του 2025, αρχαιολόγοι του οργανισμού Heneb: The Trust for Welsh Archaeology πραγματοποίησαν ανασκαφικές έρευνες για λογαριασμό της κατασκευαστικής εταιρείας Castle Green Homes, στο πλαίσιο του έργου οικιστικής ανάπτυξης Gladstone Grange, στην περιοχή Μάνκοτ του Φλιντσάιρ.

Η έκταση είχε ήδη χαρακτηριστεί κατάλληλη για οικιστική αξιοποίηση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Φλιντσάιρ. Πριν από την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών, ο developer προχώρησε σε αξιολόγηση της αρχαιολογικής σημασίας της περιοχής, αναθέτοντας στον οργανισμό Heneb τη σχετική έρευνα, η οποία οδήγησε στην αποκάλυψη των σημαντικών αρχαιολογικών καταλοίπων.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως τα κατάλοιπα ενός άγνωστου μέχρι σήμερα ρωμαϊκού οικισμού. Οι γεωφυσικές διασκοπήσεις του υπεδάφους αποκάλυψαν θαμμένες κατασκευές και ενδείξεις παλαιότερης ανθρώπινης δραστηριότητας. Στη συνέχεια, η αρχαιολογική υπηρεσία Heneb προχώρησε σε εκτενή ανασκαφική έρευνα και πλήρη τεκμηρίωση των αρχαιολογικών καταλοίπων, προτού ξεκινήσει οποιαδήποτε οικοδομική παρέμβαση στην περιοχή.

Μια άγνωστη μέχρι σήμερα πτυχή της ρωμαϊκής παρουσίας στη Βόρεια Ουαλία

Οι αρχαιολογικές εργασίες έχουν πλέον ολοκληρωθεί πλήρως, με τα ευρήματα να αποκαλύπτουν άγνωστες μέχρι σήμερα δραστηριότητες των Ρωμαίων στην περιοχή. Παρότι η τοποθεσία έχει θέα προς το Τσέστερ, όπου βρισκόταν το σημαντικό ρωμαϊκό λεγεωνάριο φρούριο Deva Victrix, μέχρι σήμερα είχαν καταγραφεί ελάχιστα αρχαιολογικά στοιχεία που να μαρτυρούν τη ρωμαϊκή παρουσία σε αυτό το τμήμα του Φλιντσάιρ.

Η ευρύτερη περιοχή γύρω από το Τσέστερ θεωρούνταν μέχρι σήμερα μια σχετικά αραιοκατοικημένη και ελάχιστα ανεπτυγμένη ενδοχώρα, γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη ανακάλυψη ιδιαίτερα σημαντική.

Εκπρόσωπος του οργανισμού Heneb δήλωσε: «Οι ανασκαφές αποκάλυψαν έναν ρωμαιοβρετανικό βιοτεχνικό οικισμό ηλικίας περίπου 2.000 ετών, ο οποίος διατηρείται μέσα σε ένα εκτεταμένο δίκτυο ορίων ιδιοκτησιών και αποστραγγιστικών συστημάτων.

Ο οικισμός φαίνεται να εκτείνεται προς τα δυτικά, κάτω από την περιοχή που είναι σήμερα γνωστή ως “Big Mancot”. Αυτή η απρόσμενη ανακάλυψη προσθέτει ένα ιδιαίτερα σημαντικό νέο κεφάλαιο στην ιστορία του Μάνκοτ και της ευρύτερης περιοχής».

«Ο οικισμός φαίνεται ότι αναπτύχθηκε μέσα από διαδοχικές οικοδομικές φάσεις. Οι ξύλινες κατοικίες, ορισμένες από τις οποίες ενδέχεται να χρονολογούνται στα τέλη της Εποχής του Σιδήρου, αντικαταστάθηκαν έως τον 3ο αιώνα μ.Χ. από επιμήκη κτίρια με σχεδόν ορθογώνια κάτοψη.

Ένα από τα πλέον αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά της αρχαιολογικής θέσης είναι το ασυνήθιστα μεγάλο σύνολο μεταλλικών αντικειμένων ρωμαϊκής εποχής που ήρθε στο φως, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται μια μεγάλη ποικιλία από πόρπες, οι οποίες αποτελούσαν τόσο διακοσμητικά όσο και ιδιαίτερα πρακτικά εξαρτήματα της ρωμαϊκής ενδυμασίας» ανέφερε.

Σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα υποδεικνύουν επίσης ότι οι κάτοικοι του οικισμού κατασκεύαζαν οι ίδιοι αυτές τις πόρπες, πιθανότατα στο πλαίσιο ενός ευρύτερου δικτύου βιοτεχνικής παραγωγής και διάθεσης προϊόντων, το οποίο εξυπηρετούσε τόσο την τοπική κοινότητα όσο και την πόλη του Τσέστερ.

«Τα αντικείμενα υποβάλλονται αυτή την περίοδο σε λεπτομερή επιστημονική εξέταση και εργασίες συντήρησης. Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αυτές, θα παραδοθούν στις Μουσειακές Υπηρεσίες του Φλιντσάιρ, προκειμένου να ενταχθούν στη διαρκώς εμπλουτιζόμενη συλλογή ρωμαϊκών αρχαιοτήτων της κομητείας. Παράλληλα, σχεδιάζεται η δημόσια παρουσίασή τους σε έκθεση στο προσεχές μέλλον.

Η συγκεκριμένη ανακάλυψη αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου αρχαιολογικού μοτίβου, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν εντοπιστεί ολοένα και περισσότερες ρωμαιοβρετανικές θέσεις στη βορειοανατολική Ουαλία. Συνολικά, οι αρχαιολογικές αυτές θέσεις υποδεικνύουν ότι η ρωμαϊκή Ουαλία ήταν ένας πολύ πιο σύνθετος και διασυνδεδεμένος κόσμος απ’ όσο πιστεύαμε μέχρι σήμερα. Η συνέχιση της έρευνας θα είναι καθοριστική για να κατανοήσουμε καλύτερα τους ανθρώπους, τις παραγωγικές δραστηριότητες και τις κοινότητες που γνώρισαν κάποτε μεγάλη ακμή στην περιοχή» πρόσθεσε.