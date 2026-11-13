Nations League: Η Ιταλία νίκησε 3-1 τη Γαλλία και έβαλε «φωτιά» στη μάχη της πρόκρισης – Ιστορικό ρεκόρ για τον Χάρι Κέιν

Η Ιταλία ανέτρεψε το εις βάρος της σκορ και επικράτησε με 3-1 της Γαλλίας, διατηρώντας ανοιχτή τη μάχη της πρόκρισης στα προημιτελικά του Nations League, μία αγωνιστική πριν από την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων. Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στην κορυφή του 1ου ομίλου της League A με 10 βαθμούς, ενώ το Βέλγιο ακολουθεί με 9, μετά τη νίκη του με 2-1 επί της Τουρκίας.

Η αναμέτρηση Βέλγιο – Ιταλία, την Κυριακή (15/11/2026), αποκτά καθοριστική σημασία για την πρόκριση στην οκτάδα, ενώ η Γαλλία του Ζινεντίν Ζιντάν θα υποδεχθεί την Τουρκία, η οποία παραμένει χωρίς βαθμό.

Οι Γάλλοι προηγήθηκαν στο 10ο λεπτό με τον Μίκαελ Ολίσε, ο οποίος έχει συμμετοχή στα 8 από τα 9 γκολ της εθνικής ομάδας υπό την καθοδήγηση του Ζιντάν. Η απάντηση των Ιταλών ήρθε στο 26ο λεπτό, όταν ο Πίο Εσπόζιτο ισοφάρισε σε 1-1. Στη συνέχεια, οι φιλοξενούμενοι είχαν δύο δοκάρια, χωρίς να καταφέρουν να ανακτήσουν το προβάδισμα.

Στο 60ό λεπτό, ο Σεμπαστιάνο Εσπόζιτο αστόχησε σε πέναλτι, ωστόσο τρία λεπτά αργότερα ο Φρατέζι ολοκλήρωσε την ανατροπή, σημειώνοντας το 2-1. Το τελικό 3-1 διαμόρφωσε στο 75ο λεπτό ο Πίο Εσπόζιτο, ο οποίος ευστόχησε σε πέναλτι, σε αντίθεση με τον αδελφό του.

Ρεκόρ συμμετοχών για τον Χάρι Κέιν – Στα προημιτελικά η Αγγλία

Στον 3ο όμιλο της League A, η Ισπανία συνέχισε την αήττητη πορεία της, επικρατώντας εκτός έδρας της Τσεχίας με 2-0. Οι Ισπανοί, που είχαν ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά, έφτασαν τις πέντε νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Στο «Γουέμπλεϊ», ο Χάρι Κέιν κατέγραψε την 126η συμμετοχή του με την εθνική ομάδα της Αγγλίας, ξεπερνώντας τον Πίτερ Σίλτον και κατακτώντας την πρώτη θέση στη σχετική λίστα.

Ο Άγγλος επιθετικός συνδύασε το ρεκόρ με το νικητήριο γκολ απέναντι στην Κροατία, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Αγγλία εξασφάλισε τη δεύτερη θέση του ομίλου και την πρόκριση στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης.

League C: Άνοδος για το Μαυροβούνιο – Στο Μινσκ κρίνεται η πρωτιά

Στον 1ο όμιλο της League C, η Αλβανία νίκησε εντός έδρας τη Φινλανδία με 2-0, ενώ η Λευκορωσία επικράτησε με το ίδιο σκορ του Σαν Μαρίνο εκτός έδρας.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στο Μινσκ, στην 6η και τελευταία αγωνιστική, με έπαθλο την απευθείας άνοδο στη League B. Η Αλβανία διατηρεί προβάδισμα δύο βαθμών και χρειάζεται τουλάχιστον ισοπαλία για να κατακτήσει την πρώτη θέση. Η ομάδα που θα τερματίσει δεύτερη θα συμμετάσχει στα playoffs.

Στον 2ο όμιλο, το Μαυροβούνιο εξασφάλισε και μαθηματικά την άνοδό του στη League B, μετά τη νίκη με 2-1 επί της Λετονίας. Οι Μαυροβούνιοι αγωνίστηκαν με δέκα παίκτες από το 57ο λεπτό, λόγω της αποβολής του Σάβιτς, αλλά κατάφεραν να πάρουν τη νίκη.

Στην άλλη αναμέτρηση του ομίλου, η Κύπρος αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 εκτός έδρας με την Αρμενία.

Όλα τα αποτελέσματα της Πέμπτης (12/11/2026)

League A – 1ος όμιλος

Τουρκία – Βέλγιο 1-2

Ιταλία – Γαλλία 3-1

League A – 3ος όμιλος

Τσεχία – Ισπανία 0-2

Αγγλία – Κροατία 2-1

League C – 1ος όμιλος

Αλβανία – Φινλανδία 2-0

Σαν Μαρίνο – Λευκορωσία 0-2

League C – 2ος όμιλος