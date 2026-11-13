Παρασκευή και 13: Γιατί θεωρείται γρουσούζικη ημέρα – Οι βιβλικές ρίζες, οι μύθοι και οι δοξασίες

Παρασκευή και 13, σήμερα και πολλές είναι οι δοξασίες και οι προλήψεις που κατακλύζουν την ημέρα. Εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο που είναι προληπτικοί, την θεωρούν μία από τις πιο γρουσούζικες ημέρες, όπως άλλωστε και η Τρίτη και 13 και συνιστούν προσοχή.

Φέτος δε, οι προληπτικοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς η Παρασκευή και 13 εμφανίζεται τρεις φορές – η δεύτερη είναι σήμερα, καθώς η πρώτη ήταν τον Φεβρουάριο.

Paraskavedekatriaphobia: Η επιστημονική ονομασία του φόβου

Γνωρίζατε ότι ο φόβος για τη συγκεκριμένη ημέρα έχει επίσημο ιατρικό όνομα; Ο όρος Paraskavedekatriaphobia (Παρασκευοδεκατρεισφοβία) αποτελεί έναν γλωσσοδέτη με αμιγώς ελληνικές ρίζες, συνδυάζοντας τις λέξεις «Παρασκευή», «δεκατρείς» και «φοβία».

Πρόκειται για μια ειδική μορφή της τρισκαιδεκαφοβίας (Triskaidekaphobia), ο φόβος δηλαδή για τον αριθμό 13, από την οποία πάσχει περίπου το 10% των Βρετανών.

Στις ΗΠΑ, οι ψυχολόγοι τη θεωρούν την πιο διαδεδομένη φοβία, με πολλούς πολίτες να αρνούνται να οδηγήσουν, να πάνε στη δουλειά τους ή ακόμα και να βγουν από το σπίτι τους όταν το ημερολόγιο δείχνει Παρασκευή και 13.

Γιατί θεωρείται γρουσούζικη ημέρα

Οι βιβλικές ρίζες και οι θρησκευτικές δοξασίες

Η προκατάληψη γύρω από αυτή την ημέρα έχει βαθιές ρίζες στη χριστιανική παράδοση. Οι κυριότεροι λόγοι που η Παρασκευή και το 13 θεωρούνται «καταραμένα» είναι:

Ο Μυστικός Δείπνος: Ο Ιούδας ήταν ο 13ος καλεσμένος στο τραπέζι και ο 13ος μαθητής του Χριστού, ενώ η Σταύρωση του Ιησού συνέβη ημέρα Παρασκευή.

Η Εύα και ο Αδάμ : Σύμφωνα με τη βιβλική παράδοση, η Εύα προσέφερε το μήλο στον Αδάμ ημέρα Παρασκευή.

: Σύμφωνα με τη βιβλική παράδοση, η Εύα προσέφερε το μήλο στον Αδάμ ημέρα Παρασκευή. Μεγάλες Καταστροφές : Πολλοί πιστεύουν ότι Παρασκευή ξεκίνησε η μεγάλη πλημμύρα του Νώε, αλλά και η σύγχυση των γλωσσών στον Πύργο της Βαβέλ.

: Πολλοί πιστεύουν ότι Παρασκευή ξεκίνησε η μεγάλη πλημμύρα του Νώε, αλλά και η σύγχυση των γλωσσών στον Πύργο της Βαβέλ. Η Ημέρα του Κρεμασμένου: Σε ΗΠΑ και Βρετανία, η Παρασκευή ήταν η παραδοσιακή ημέρα εκτέλεσης των θανατοποινίτων με απαγχονισμό.

Η σφαγή των Ναϊτών Ιπποτών το 1307

Μια από τις πιο σκοτεινές ιστορικές αναφορές που συνδέονται με την ημερομηνία χρονολογείται στον 14ο αιώνα. Την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 1307, ο βασιλιάς Φίλιππος Δ’ της Γαλλίας έδωσε εντολή για τη μαζική σύλληψη εκατοντάδων Ναϊτών Ιπποτών.

Κτίρια χωρίς 13ο όροφο : Πολλές πολυκατοικίες και νοσοκομεία στις ΗΠΑ «πηδάνε» τον αριθμό 13 στην αρίθμηση των ορόφων.

: Πολλές πολυκατοικίες και νοσοκομεία στις ΗΠΑ «πηδάνε» τον αριθμό 13 στην αρίθμηση των ορόφων. Αεροπλάνα και πλοία : Πολλές αεροπορικές εταιρείες δεν διαθέτουν σειρά καθισμάτων «13» ούτε πύλη εξόδου με αυτόν τον αριθμό.

: Πολλές αεροπορικές εταιρείες δεν διαθέτουν σειρά καθισμάτων «13» ούτε πύλη εξόδου με αυτόν τον αριθμό. Ιοί υπολογιστών: Στην πληροφορική υπάρχει ο περίφημος ιός «Παρασκευή και 13», ο οποίος είναι προγραμματισμένος να ενεργοποιείται μόνο τη συγκεκριμένη ημέρα.

Η «Παρασκευή και 13» στον κινηματογράφο

Ο μύθος γύρω από την ημέρα γιγαντώθηκε το 1980 με την κυκλοφορία της ομώνυμης ταινίας τρόμου, «Friday the 13th».

Παρά τις αρχικές αρνητικές κριτικές, η ταινία του Σον Κάνινγκχαμ σημείωσε τεράστια επιτυχία στο box office, αποφέροντας πάνω από 39 εκατομμύρια δολάρια και δημιουργώντας ένα από τα πιο κερδοφόρα franchise ταινιών «σλάσερ» στην ιστορία του Χόλιγουντ.