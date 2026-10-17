Στενά του Ορμούζ: Πετρελαιοφόρο με πάνω από 2 εκατ. βαρέλια πετρελαίου τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από πρόσκρουση σε νάρκη

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Στενά του Ορμούζ
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στις φλόγες τυλίχθηκε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ, έπειτα από πρόσκρουση σε νάρκη, όπως ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με δημοσιεύματα ιρανικών μέσων ενημέρωσης.

Όπως υποστηρίζουν οι ιρανικές αρχές, το πλοίο μετέφερε περισσότερα από δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και επιχείρησε να διασχίσει τα Στενά ακολουθώντας διαδρομή που δεν είχε εγκριθεί από την Τεχεράνη.

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά», προειδοποίησε το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης, τονίζοντας ότι τα πλοία που παραβιάζουν τους ιρανικούς κανονισμούς θα αντιμετωπίσουν σοβαρές συνέπειες, ακόμη και αν βασίζονται στην υποστήριξη των ΗΠΑ.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ