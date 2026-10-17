Στενά του Ορμούζ: Πετρελαιοφόρο με πάνω από 2 εκατ. βαρέλια πετρελαίου τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από πρόσκρουση σε νάρκη

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Στις φλόγες τυλίχθηκε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ, έπειτα από πρόσκρουση σε νάρκη, όπως ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με δημοσιεύματα ιρανικών μέσων ενημέρωσης.

Όπως υποστηρίζουν οι ιρανικές αρχές, το πλοίο μετέφερε περισσότερα από δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και επιχείρησε να διασχίσει τα Στενά ακολουθώντας διαδρομή που δεν είχε εγκριθεί από την Τεχεράνη.

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά», προειδοποίησε το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης, τονίζοντας ότι τα πλοία που παραβιάζουν τους ιρανικούς κανονισμούς θα αντιμετωπίσουν σοβαρές συνέπειες, ακόμη και αν βασίζονται στην υποστήριξη των ΗΠΑ.