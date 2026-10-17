Σαν σήμερα 17 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Αρχαιολογίας

Διεθνής Ημέρα Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας

Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα

Παγκόσμια Ημέρα Μυοσκελετικού Τραύματος

Γεγονότα

1814: Εννέα άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από ζυθοπλημμύρα στο Κεντρικό Λονδίνο. Προκλήθηκε όταν διερράγη μία μεγάλη δεξαμενή με μπύρα στη ζυθοποιία «Μάιοξ» και το περιεχόμενό της χύθηκε στο δρόμο, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν πολλά από τα παρακείμενα σπίτια, σε μία από τις φτωχογειτονιές της αγγλικής πρωτεύουσας.

Εννέα άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από ζυθοπλημμύρα στο Κεντρικό Λονδίνο. Προκλήθηκε όταν διερράγη μία μεγάλη δεξαμενή με μπύρα στη ζυθοποιία «Μάιοξ» και το περιεχόμενό της χύθηκε στο δρόμο, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν πολλά από τα παρακείμενα σπίτια, σε μία από τις φτωχογειτονιές της αγγλικής πρωτεύουσας. 1854: Οι Σύμμαχοι (Άγγλοι, Γάλλοι, Τούρκοι) πολιορκούν τη Σεβαστούπολη, την οποία υπερασπίζεται ο Ρωσικός Στρατός, κατά τη διάρκεια του Κριμαϊκού Πολέμου.

Οι Σύμμαχοι (Άγγλοι, Γάλλοι, Τούρκοι) πολιορκούν τη Σεβαστούπολη, την οποία υπερασπίζεται ο Ρωσικός Στρατός, κατά τη διάρκεια του Κριμαϊκού Πολέμου. 1864: Ψηφίζεται το νέο Σύνταγμα της Ελλάδας, που καθιερώνει το πολίτευμα της Βασιλευομένης Δημοκρατίας.

Ψηφίζεται το νέο Σύνταγμα της Ελλάδας, που καθιερώνει το πολίτευμα της Βασιλευομένης Δημοκρατίας. 1915: Η Βρετανία προσφέρει την Κύπρο στην Ελλάδα για να την παρακινήσει να εξέλθει στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Επικαλούμενη την ουδετερότητα της Ελλάδας, η κυβέρνηση του Αλέξανδρου Ζαΐμη θα αρνηθεί την προσφορά τρεις ημέρες αργότερα.

Η Βρετανία προσφέρει την Κύπρο στην Ελλάδα για να την παρακινήσει να εξέλθει στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Επικαλούμενη την ουδετερότητα της Ελλάδας, η κυβέρνηση του Αλέξανδρου Ζαΐμη θα αρνηθεί την προσφορά τρεις ημέρες αργότερα. 1937: Τα τρίδυμα ανιψάκια του Ντόναλντ Ντακ -Χιούι, Λιούι, Ντιούι- εμφανίζονται για πρώτη φορά σε κόμικ στριπ.

Τα τρίδυμα ανιψάκια του Ντόναλντ Ντακ -Χιούι, Λιούι, Ντιούι- εμφανίζονται για πρώτη φορά σε κόμικ στριπ. 1957: Ο Γάλλος συγγραφέας Αλμπέρ Καμύ («Ο Ξένος») βραβεύεται με Νόμπελ Λογοτεχνίας.

Γεννήσεις

1908: Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης, Έλληνας ζωγράφος και συγγραφέας. (Θαν. 13/1/1993)

Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης, Έλληνας ζωγράφος και συγγραφέας. (Θαν. 13/1/1993) 1915: Άρθουρ Μίλερ, Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας. («Ο θάνατος του εμποράκου», «Οι μάγισσες του Σάλεμ», «Ψηλά από τη γέφυρα») (Θαν. 10/2/2005)

Άρθουρ Μίλερ, Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας. («Ο θάνατος του εμποράκου», «Οι μάγισσες του Σάλεμ», «Ψηλά από τη γέφυρα») (Θαν. 10/2/2005) 1957: Ελευθερία Αρβανιτάκη, Ελληνίδα τραγουδίστρια.

Ελευθερία Αρβανιτάκη, Ελληνίδα τραγουδίστρια. 1972: Eminem, κατά κόσμον Μάρσαλ Μάδερς, Αμερικανός MC, παραγωγός και ηθοποιός. («Lose Yourself», «Stan», «’Till I Collapse» κ.α.)

Eminem, κατά κόσμον Μάρσαλ Μάδερς, Αμερικανός MC, παραγωγός και ηθοποιός. («Lose Yourself», «Stan», «’Till I Collapse» κ.α.) 1976: Γιώργος Αφρουδάκης, Έλληνας υδατοσφαιριστής.

Γιώργος Αφρουδάκης, Έλληνας υδατοσφαιριστής. 1979: Αλέξανδρος Νικολαΐδης, Έλληνας ολυμπιονίκης του ταε-κβο-ντο (2004, 2008). (Θαν. 14/10/2022)

Αλέξανδρος Νικολαΐδης, Έλληνας ολυμπιονίκης του ταε-κβο-ντο (2004, 2008). (Θαν. 14/10/2022) 1979: Κίμι Ράικονεν, Φινλανδός οδηγός αγώνων.

Κίμι Ράικονεν, Φινλανδός οδηγός αγώνων. 1979: Κώστας Τσαρτσαρής, Έλληνας καλαθοσφαιριστής.

Θάνατοι