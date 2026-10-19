Γρεβενά: «Της έδωσα τη ζωή μου και με πούλησε» – Σπάει τη σιωπή του ο 68χρονος ιερέας μετά την καταγγελία για revenge porn

Σπάει τη σιωπή του ο 68χρονος ιερέας στα Γρεβενά, ο οποίος κατηγορείται για revenge porn και ενδοοικογενειακή απειλή, μετά την καταγγελία που έκανε η 43χρονη Λαρισαία πρώην σύντροφός του. «Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο αγάπησα», λέει ο ιερέας σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Το Πρωινό», ενώ, εμφανώς συγκινημένος, αναφέρει ότι η 43χρονη τον πρόδωσε και τον πούλησε.

Η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, ενώ η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών αποφάσισε την απαλλαγή του 68χρονου ιερέα από τα διοικητικά καθήκοντα, μετά τη σύλληψή του.

«Μάλλον έπαιζε κι αλλού»

«Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο αγάπησα, ναι. Ξέρετε, είχα από περίπου από τον Μάρτη μήνα, τον Απρίλη, δεν έβλεπα καθαρά τα μάτια της και της έλεγα: “Δεν με κοιτάς καθαρά”. Αυτή ριχνόταν επάνω… γιατί ήταν έτσι και μικροκαμωμένη, ριχνόταν επάνω μου, δίπλωνε τα πόδια στη μέση μου και μου έλεγε “σε αγαπώ, σε αγαπώ, σε αγαπώ, έχεις τόσο καιρό να μου πεις σε αγαπώ”, μου έλεγε. Δεν μιλούσα εγώ, απλώς χαμογελούσα. Μετά από 15 μέρες, έτσι όπως αγκαλιαζόμασταν σαν ζευγάρι, την κοιτούσα στα μάτια και της έλεγα: “Τι μου κρύβεις, για πες μου; Δεν βλέπω τα μάτια σου καθαρά”», είπε αρχικά ο ιερέας στην εκπομπή.

Ο πάτερ υποστήριξε ότι είχε πληροφορηθεί πως η γυναίκα συνομιλούσε με άλλο πρόσωπο, πριν, όπως ανέφερε, αντιληφθεί ο ίδιος τι είχε συμβεί. «…Αυτή μάλλον έπαιζε κι αλλού, γιατί μου έλεγε ένας επίτροπος, ότι πήγαινε πίσω στα παγκάκια και μιλάει με τις ώρες. Το είχα υπόψιν μου, ήξερα ότι θα την κάνει…».

Σε ερώτηση πότε αντιλήφθηκε ότι η πρώην σύντροφός του είχε ερωτική επικοινωνία με άλλον άνδρα, ο 68χρονος είπε: «Την ημέρα που κατέβηκε με την κόρη της, 21 Ιουλίου. Τη διέκοψε εκείνη (τη σχέση), όχι εγώ».

«Της έδωσα ό,τι είχα και δεν είχα, τη ζωή μου, την ψυχή μου»

Αναφερόμενος στη σύζυγό του και το πώς έχει διαχειριστεί αυτή την κατάσταση, έσπασε η φωνή του. «Σε εμένα δεν είπε τίποτα. Με κοιτάει και κλαίει. Τι να πει; Είναι ένας “ακέραιος άνθρωπος, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο”; Η παπαδιά μου, εγώ δεν ήμουν εντάξει, αυτή είναι μια χαρά. Τα λάθη είναι δικά μου. Εγώ που πίστεψα σε αυτόν τον άνθρωπο και του δόθηκα τόσο πολύ και με πρόδωσε έτσι και με πούλησε. Και δεν έφτανε αυτό, με οδήγησε εδώ που με οδήγησε τώρα».

«Της έδωσα ό,τι είχα και δεν είχα, τη ζωή μου, την ψυχή μου. Δεν το περίμενα ποτέ», κατέληξε ο ιερέας.