Τσίπρας: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η πιο διεφθαρμένη και άδικη που έχει γνωρίσει ο τόπος» – ΒΙΝΤΕΟ

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η πιο διεφθαρμένη και άδικη που έχει γνωρίσει ο τόπος» ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο TRΤ.

«Παρέλαβα τη χώρα χρεοκοπημένη και με άδεια ταμεία. Την είχαν χρεοκοπήσει οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και αστόχησαν οι συγκυβερνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ να την βγάλουν από την κρίση. Ανέλαβα την ανόρθωση της χώρας και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της, την έξοδό της από τα μνημόνια και τη ρύθμιση του χρέους. Και τα πέτυχα. Κάθε ευρώ που έμπαινε στα δημόσια ταμεία είχε μία αξία και υπηρετούσε έναν εθνικό στόχο, να βγάλουμε την χώρα από τα μνημόνια, να ανακτήσουμε την εθνική μας κυριαρχία και να μπορέσουμε να ανασάνουμε οικονομικά» ανέφερε αρχικά ο κ. Τσίπρας.

«Σήμερα κάθε ευρώ που μπαίνει στα δημόσια ταμεία έχει αυτόν τον στόχο;» διερωτήθηκε ο πρώην πρωθυπουργός και συνέχισε: «Εμείς, είπαν πολλοί, πληγώσαμε τη μεσαία τάξη. Και είναι αλήθεια. Αλλά τα λεφτά που πήραμε τα βάλαμε στα δημόσια ταμία, δεν τα βάλαμε στις τσέπες των παντελονιών μας. Δεν τα κάναμε μίζες, δεν τα κάναμε απευθείας αναθέσεις, ούτε δίναμε δημόσιο χρήμα με κλειστούς διαγωνισμούς όπως κάνει σήμερα η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Ούτε εφηύραμε την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ για να δίνουμε δημόσιο ευρωπαϊκό χρήμα στα στελέχη και τα μέλη και να παίρνουμε Porsche και να κυκλοφορούμε, και να μας κοροϊδεύουν κατάμουτρα».

«Αυτή είναι η διαφορά της διακυβέρνησης 2015-2019, που έβγαλε τη χώρα από την κρίση και τα μνημόνια, και ήταν η πιο έντιμη κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση και μετά. Η σημερινή κυβέρνηση είναι η πιο διεφθαρμένη και άδικη που έχει γνωρίσει ο τόπος» επεσήμανε ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ.