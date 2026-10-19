Παναθηναϊκός: Μεγάλο πλήγμα με τον Ουναΐ – Επιστρέφει στη δράση το 2027

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Σοβαρός αποδείχθηκε ο τραυματισμός του Αζεντίν Ουναΐ στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Astera AKTOR, καθώς ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής υπέστη βαριά θλάση στον δικέφαλο του δεξιού ποδιού.

Ο Ουναΐ έπεσε στο έδαφος κατά τη διάρκεια του αγώνα, έχοντας έντονους πόνους, γεγονός που προκάλεσε από την πρώτη στιγμή ανησυχία στους ανθρώπους των «πρασίνων» για τη σοβαρότητα του τραυματισμού του.

Η μαγνητική τομογραφία, στην οποία υποβλήθηκε τη Δευτέρα (19/10), επιβεβαίωσε τους αρχικούς φόβους του ιατρικού επιτελείου της ομάδας.

Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση του Παναθηναϊκού, ο Μαροκινός αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, με την επιστροφή του να υπολογίζεται από το νέο έτος.