Παναθηναϊκός: Μεγάλο πλήγμα με τον Ουναΐ – Επιστρέφει στη δράση το 2027

Ο Αζεντίν Ουναΐ υπέστη βαριά θλάση στον δικέφαλο του δεξιού ποδιού στον αγώνα με τον Astera AKTOR. Η μαγνητική τομογραφία επιβεβαίωσε τη σοβαρότητα του τραυματισμού, με την επιστροφή του να υπολογίζεται από το νέο έτος.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Αθλητισμός

Παναθηναϊκός, Αζεντίν Ουναΐ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρός αποδείχθηκε ο τραυματισμός του Αζεντίν Ουναΐ στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Astera AKTOR, καθώς ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής υπέστη βαριά θλάση στον δικέφαλο του δεξιού ποδιού.
  • Η μαγνητική τομογραφία, στην οποία υποβλήθηκε τη Δευτέρα (19/10), επιβεβαίωσε τους αρχικούς φόβους του ιατρικού επιτελείου της ομάδας.
  • Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση του Παναθηναϊκού, ο Μαροκινός αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, με την επιστροφή του να υπολογίζεται από το νέο έτος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σοβαρός αποδείχθηκε ο τραυματισμός του Αζεντίν Ουναΐ στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Astera AKTOR, καθώς ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής υπέστη βαριά θλάση στον δικέφαλο του δεξιού ποδιού.

Ο Ουναΐ έπεσε στο έδαφος κατά τη διάρκεια του αγώνα, έχοντας έντονους πόνους, γεγονός που προκάλεσε από την πρώτη στιγμή ανησυχία στους ανθρώπους των «πρασίνων» για τη σοβαρότητα του τραυματισμού του.

Η μαγνητική τομογραφία, στην οποία υποβλήθηκε τη Δευτέρα (19/10), επιβεβαίωσε τους αρχικούς φόβους του ιατρικού επιτελείου της ομάδας.

Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση του Παναθηναϊκού, ο Μαροκινός αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, με την επιστροφή του να υπολογίζεται από το νέο έτος.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ