Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν τέσσερις 13χρονοι για απόπειρα ληστείας σε βάρος δύο 12χρονων

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Στη σύλληψη τεσσάρων 13χρονων προχώρησαν οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταγγελία ότι επιχείρησαν να ληστέψουν δύο 12χρονους στην περιοχή της Νεάπολης.

Σε βάρος των ανηλίκων η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για απόπειρα ληστείας και παράνομη οπλοφορία. Οι τέσσερις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, συνελήφθησαν επίσης δύο κηδεμόνες των ανηλίκων, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο ακροατήριο του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ