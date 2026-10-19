Πύργος: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό έξω από τις σχολές του ΟΑΕΔ – Μόλις είχε κατέβει από λεωφορείο

Στο νοσοκομείο Πύργου διακομίστηκε ένας άνδρας, ο οποίος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο το μεσημέρι της Δευτέρας (19/10) στον παράδρομο της εθνικής οδού, έξω από τις σχολές του ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews, το τροχαίο συνέβη την ώρα που ο άνδρας κατέβαινε από λεωφορείο, που είχε κατεύθυνση προς τον Πύργο. Ο οδηγός του λεωφορείου σταμάτησε έξω από τις σχολές, ο νεαρός αποβιβάστηκε και επιχείρησε να περάσει απέναντι τον δρόμο, προκειμένου να μπει στις εγκαταστάσεις των σχολών. Εκείνη την στιγμή, όμως, παρασύρθηκε από ένα αυτοκίνητο που κινείτο, επίσης, στη βοηθητική οδό.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Ο γιατρός Βαγγέλης Δημητρόπουλος, ο οποίος περνούσε τυχαία από το σημείο, προσέφερε τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία μέχρι να τον παραλάβει το πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση διερευνά η Τροχαία Πύργου.