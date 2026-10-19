Τηλεθέαση (18/10): Η «μάχη» της πρωινής ζώνης της Κυριακής

Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στη ζώνη 05:00 - 10:00 την πρώτη θέση κατέλαβε η εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο» τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό. Παράλληλα, στη ζώνη 10:00 - 13:00 στην κορυφή της τηλεθέασης βρέθηκε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση».

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Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Freepik
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνεχίζεται, με αμείωτη ένταση, η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών, κάτι που φάνηκε και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου.
  • Στη ζώνη 05:00 – 10:00, το «MEGA Σαββατοκύριακο» κατέγραψε 20,6% στο γενικό κοινό και 19,3% στο δυναμικό κοινό.
  • Στη ζώνη 10:00 – 13:00, το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» βρέθηκε στην κορυφή με 20,3% στο γενικό κοινό και 18,3% στο δυναμικό κοινό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συνεχίζεται, με αμείωτη ένταση, η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών, κάτι που φάνηκε και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 05:00 – 10:00

  1. MEGA – MEGA Σαββατοκύριακο 20,6%
  2. ΣΚΑΪ – Καλημέρα 19,6%
  3. OPEN – Τώρα Μαζί 10,1%
  4. ΕΡΤNEWS – Σαββατοκύριακο από τις 5 8,7%

Ζώνη 10:00 – 13:00

  1. ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 20,3%
  2. ΣΚΑΪ – Ρεπορτάζ στις 10 12,7%
  3. MEGA – MEGA Non Stop 12,1%
  4. OPEN – Μια Ελλάδα Παρέα 5,1%
  5. ΕΡΤNEWS – 10′ Με Τόνο 4,7%
  6. ΕΡΤ1 – Καλημέρα Είπαμε; 4,1%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 05:00 – 10:00

  1. MEGA – MEGA Σαββατοκύριακο 19,3%
  2. ΣΚΑΪ – Καλημέρα 12,6%
  3. OPEN – Τώρα Μαζί 6,7%
  4. ΕΡΤNEWS – Σαββατοκύριακο από τις 5 2,8%

Ζώνη 10:00 – 13:00

  1. ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 18,3%
  2. ΣΚΑΪ – Ρεπορτάζ στις 10 9,4%
  3. MEGA – MEGA Non Stop 9%
  4. ΕΡΤ1 – Καλημέρα Είπαμε 5,4%
  5. OPEN – Μια Ελλάδα Παρέα 5,2%
  6. ΕΡΤNEWS – 10′ Με Τόνο 2,5%
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