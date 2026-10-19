Τηλεθέαση (18/10): Η «μάχη» της πρωινής ζώνης της Κυριακής

Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στη ζώνη 05:00 - 10:00 την πρώτη θέση κατέλαβε η εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο» τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό. Παράλληλα, στη ζώνη 10:00 - 13:00 στην κορυφή της τηλεθέασης βρέθηκε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση».