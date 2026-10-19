Τηλεθέαση (18/10): Η «μάχη» της πρωινής ζώνης της Κυριακής

Συνεχίζεται, με αμείωτη ένταση, η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών, κάτι που φάνηκε και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 05:00 – 10:00
- MEGA – MEGA Σαββατοκύριακο 20,6%
- ΣΚΑΪ – Καλημέρα 19,6%
- OPEN – Τώρα Μαζί 10,1%
- ΕΡΤNEWS – Σαββατοκύριακο από τις 5 8,7%
Ζώνη 10:00 – 13:00
- ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 20,3%
- ΣΚΑΪ – Ρεπορτάζ στις 10 12,7%
- MEGA – MEGA Non Stop 12,1%
- OPEN – Μια Ελλάδα Παρέα 5,1%
- ΕΡΤNEWS – 10′ Με Τόνο 4,7%
- ΕΡΤ1 – Καλημέρα Είπαμε; 4,1%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 05:00 – 10:00
- MEGA – MEGA Σαββατοκύριακο 19,3%
- ΣΚΑΪ – Καλημέρα 12,6%
- OPEN – Τώρα Μαζί 6,7%
- ΕΡΤNEWS – Σαββατοκύριακο από τις 5 2,8%
Ζώνη 10:00 – 13:00
- ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 18,3%
- ΣΚΑΪ – Ρεπορτάζ στις 10 9,4%
- MEGA – MEGA Non Stop 9%
- ΕΡΤ1 – Καλημέρα Είπαμε 5,4%
- OPEN – Μια Ελλάδα Παρέα 5,2%
- ΕΡΤNEWS – 10′ Με Τόνο 2,5%