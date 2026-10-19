«Δεν έκανα πλασμαφαίρεση στον Μαζωνάκη»: Σε ποια θεραπεία θα υποστηρίξει ότι υπέβαλε τον γνωστό τραγουδιστή η κατηγορούμενη γιατρός

Nα ανοίξει τα χαρτιά της ως προς την υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσει στην πορεία της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη θα επιχειρήσει τις επόμενες ημέρες η Ι. Γ.

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΑΜΙΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Nα ανοίξει τα χαρτιά της ως προς την υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσει στην πορεία της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη θα επιχειρήσει τις επόμενες ημέρες η Ι. Γ.

Αρχικά την υπεράσπισή της είχε αναλάβει ο δικηγόρος Νίκος Αγαπηνός από κοινού με τον σύζυγό της Η. Θ.

Στη συνέχεια όμως διαφάνηκαν το «υπερασπιστικό διαζύγιο» και οι διαφορετικές γραμμές των δύο γιατρών. Πλέον, συνήγορος της Ι. Γ. είναι ο Πέτρος Πανταζής, ο οποίος έχει αναφέρει ότι δεν θα τοποθετηθεί για την υπόθεση δημοσίως, πάρα μόνο ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών.

Κάτι που, όπως όλα δείχνουν, θα συμβεί πολύ σύντομα, μόλις κληθεί η Ι. Γ. και ο σύζυγός της να δώσουν εκ νέου εξηγήσεις στον ανακριτή. Ωστόσο, σύμφωνα με νομικούς κύκλους, η Ι. Γ., επιχειρώντας να καταρρίψει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, την οποία αντιμετωπίζει από κοινού με τον σύζυγό της, αναμένεται να κινηθεί σε τρεις άξονες:

«Έκανα θεραπεία Inus»

Ο πρώτος βασικός ισχυρισμός που αναμένεται να επικαλεστεί η κατηγορούμενη γιατρός είναι ότι δεν έκανε πλασμαφαίρεση, όπως αναφέρει το κατηγορητήριο. Ηδη από την αρχική της απολογία έχει αναφερθεί σε «θεραπεία Inus». «Το Ιnus αφαιρεί τοξικές ενώσεις από το αίμα. Αφαιρεί ό,τι είναι χημικό και ξένο στο σώμα μας, όπως φυτοφάρμακα, εντομοκτόνα, βαρέα μέταλλα, οργανικούς διαλύτες, φάρμακα, μικροπλαστικά, ναρκωτικά, αλκοόλ», ήταν η απάντηση που έδωσε στον ανακριτή η κατηγορούμενη, όταν ρωτήθηκε για τη συγκεκριμένη ιατρική μέθοδο που ερευνά η Δικαιοσύνη. Η Ι. Γ. υποστηρίζει ότι η πλασμαφαίρεση αφορά ανθρώπους που έχουν κάποια παθολογία, τονίζοντας ότι η ίδια δεν έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία, η οποία, ως γνωστόν, πρέπει να γίνεται μόνο σε νοσοκομεία και υπό αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας.

«Δεν υπήρχε επικινδυνότητα»

Ο δεύτερος υπερασπιστικός ισχυρισμός που αναμένεται να επικαλεστεί η Ι. Γ. είναι ότι η θεραπεία αυτή (η οποία όπως υποστηρίζει δεν έχει σχέση με πλασμαφαίρεση) δεν είναι επικίνδυνη.

Από την πλευρά της έχει τονιστεί και κατά την αρχική της απολογία ότι έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση στη Γερμανία για να χρησιμοποιεί το μηχάνημα Ιnus, για το οποίο είχε υποστηρίξει ότι «δεν χρειάζεται αυτοτελής πιστοποίηση στην Ελλάδα γιατί υπάρχει ειδική πιστοποίηση για όλη την Ε.Ε. για τη λειτουργία του».

Το κατηγορητήριο, από την άλλη, χαρακτηρίζει τη διαδικασία (που κατά τις Αρχές φέρεται πάντα ως «πλασμαφαίρεση») ως «επικίνδυνη», καταλογίζοντας στη γιατρό ότι δεν είχε λάβει ιατρικό ιστορικό του Γιώργου Μαζωνάκη «ώστε να διαπιστωθούν τυχόν αντενδεικνυόμενες παθήσεις ή καταστάσεις της υγείας του ασθενούς που θα καθιστούσαν τέτοια θεραπεία στον συγκεκριμένο ασθενή ακόμα πιο επικίνδυνη».

Επ’ αυτού, η γιατρός απαντά ότι η θεραπεία Ιnus δεν είναι επικίνδυνη, ούτε προβλέπεται κάπου στο πρωτόκολλό της να έχει προηγηθεί πλήρης καρδιολογικός έλεγχος.

Μάλιστα, η γιατρός αναμένεται να επικαλεστεί και τη μαρτυρία της κόρης της, η οποία κατέθεσε στον ανακριτή για τη θεραπεία που η ίδια είχε υποβληθεί, ενώ η Ι. Γ. τονίζει ότι έχει κάνει τη διαδικασία αυτή και στον εαυτό της, υποστηρίζοντας ότι αν η διαδικασία αυτή έχει οποιοδήποτε στοιχείο επικινδυνότητας δεν θα την έκανε στον εαυτό της και στο ίδιο της το παιδί. Αρα, με βάση αυτό το επιχείρημα, ακόμη και αν γίνει δεκτό ότι υπέπεσε σε κάποιο ιατρικό σφάλμα, η ίδια υποστηρίζει ότι δεν είχε κανένα δόλο να βλάψει τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται στην πορεία της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης η γιατρός να επιχειρήσει να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς αυτούς με ιατρικά δεδομένα ή με στοιχεία της γερμανικής εταιρείας στην οποία, όπως λέει, πιστοποιήθηκε, προκειμένου να αποδείξει ότι δεν απαιτείται πλήρης ιατρικός έλεγχος πριν από τη συγκεκριμένη διαδικασία.

«Η υγεία του ήταν επιβαρυμένη»

Ο τρίτος βασικός ισχυρισμός της Ι. Γ. θα είναι η αποσύνδεση των ενεργειών της από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Θα ισχυριστεί, δηλαδή, ότι η υγεία του αγαπημένου τραγουδιστή ήταν ήδη άκρως επιβαρυμένη και άρα θα κατέληγε, ανεξάρτητα από τις θεραπείες που υποβλήθηκε στο ιατρείο της. Υπενθυμίζεται ότι μία ημέρα πριν από την πλασμαφαίρεση ή «ινοθεραπεία», ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε υποβληθεί σε υδροθεραπεία στον διπλανό ιδιωτικό χώρο των Γ. – Θ., στην Πατριάρχου Ιωακείμ.

Το κατηγορητήριο, βέβαια, κάνει λόγο για ανθρωποκτονία από πρόθεση, αφού, εκτός της φερόμενης ως παράνομης θεραπείας, της αποδίδεται και ότι δεν ειδοποίησε το ΕΚΑΒ επί μία ολόκληρη ώρα, κάτι που η ίδια αρνείται. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι τη μία ώρα που κατά το κατηγορητήριο ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε υποστεί ανακοπή, η ίδια συνομιλούσε με τον τραγουδιστή και μάλιστα αυτός σηκώθηκε από την καρέκλα και πήγε στην τουαλέτα! Τοποθετεί, δηλαδή, την ανακοπή μόλις λίγα λεπτά πριν κληθεί το ΕΚΑΒ…

Για να πείσει για όλα αυτά, η Ι. Γ. θα πρέπει να βασιστεί στα ευρήματα των ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένεται να «δείξουν» την αιτία του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Πληροφορίες ήδη από τις πρώτες ημέρες της διερεύνησης της υπόθεσης αναφέρουν ότι ο τεχνικός σύμβουλος που έχουν διορίσει οι κατηγορούμενοι γιατροί έχει εντοπίσει ενδείξεις ισχαιμικού επεισοδίου. Μάλιστα, κατά τις ίδιες πηγές, το επεισόδιο αυτό εμφανίστηκε κατά τις τελευταίες οκτώ ώρες της ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη…

Επιχειρώντας να ενισχύσει το ίδιο επιχείρημα, η γιατρός αναζητεί και τι είχε συμβεί τις προηγούμενες ημέρες πριν την επισκεφθεί ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Και αυτό γιατί έχουν υπάρξει δημοσιεύματα για λιποθυμικό επεισόδιο που είχε υποστεί λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του. Η κατηγορούμενη αναζητεί πληροφορίες, ακόμα και μάρτυρες, προκειμένου να πείσει για το γεγονός ότι η ίδια δεν μπορούσε να προβλέψει τη ραγδαία επιβάρυνση της υγείας του.

Νέες μαρτυρίες

Την ίδια στιγμή, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ανακριτική έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο χρονικό διάστημα ο ανακριτής που χειρίζεται τη διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζει να συλλέγει στοιχεία, όπως μαρτυρικές καταθέσεις, ενώ το απόγευμα της Πέμπτης διεξήχθη έρευνα από την Αστυνομία στο ιατρείο της Καρνεάδου, παρουσία εισαγγελέα, ενόψει του αδειάσματος του χώρου.

Από τα μέσα Σεπτεμβρίου, όταν και έδωσαν εξηγήσεις ενώπιον των δικαστικών Αρχών οι Η. Θ. και Ι. Γ., έχουν προκύψει πολλά νεότερα δεδομένα, όπως οι αναφορές για χορήγηση μέθης από την κατηγορούμενη γιατρό.

Παράλληλα, από τους εργαζομένους στο ιατρείο της Καρνεάδου, τον υπνοθεραπευτή, την κόρη του ζευγαριού και τους διασώστες του ΕΚΑΒ έχουν δοθεί πολυσέλιδες καταθέσεις, η καθεμία από τις οποίες έχει φωτίσει νέες πτυχές που δεν ήταν γνωστές όταν δόθηκαν οι απολογίες των κατηγορούμενων γιατρών στον ανακριτή.

Ετσι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικαστικές Αρχές έχουν αποφασίσει να καλέσουν τους δύο γιατρούς για συμπληρωματική απολογία, προκειμένου να τους τεθούν νέα ερωτήματα, υπό το φως των νέων δεδομένων.

Αίτηση αποφυλάκισης

Κατά τις ίδιες πηγές, οι συμπληρωματικές απολογίες αναμένεται να δοθούν στις αρχές Νοεμβρίου, με τον Η. Θ. να προσανατολίζεται να καταθέσει αίτηση αποφυλάκισης, θεωρώντας ότι έχει αρκετά στοιχεία για να πείσει τις Αρχές να αντικατασταθεί η προσωρινή κράτηση που του έχει επιβληθεί με κατ’οίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση (το αποκαλούμενο «βραχιολάκι»).

Η υπερασπιστική γραμμή από την πλευρά του 58χρονου γιατρού έχει γίνει λίγο-πολύ γνωστή. Εχει επιχειρήσει να διαχωρίσει πλήρως τη θέση του από αυτή της συζύγου του, υποστηρίζοντας ότι από μόνη της η Ι. Γ. διενεργούσε τις ερευνώμενες ιατρικές πράξεις, στο δικό της ιατρείο, με το οποίο αυτός απλώς συστεγαζόταν.

Παράλληλα, έχει τονίσει πολλές φορές ότι ο ίδιος δεν είχε καμία σχέση με τον Γιώργο Μαζωνάκη, επικαλούμενος ως προς αυτό τα πρώτα στοιχεία από την άρση απορρήτου στα οποία κατά πληροφορίες δεν έχει φανεί κάποια επικοινωνία του με τον γνωστό τραγουδιστή.

Οσον αφορά τα συμβάντα στο ιατρείο της Καρνεάδου το μοιραίο απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή, ο Η. Θ. επιμένει ότι ο ίδιος δεν ήξερε απολύτως τίποτα για τη ραγδαία επιδείνωση που είχε υποστεί η υγεία του, πάρα μόνο περίπου στις 16:10-16:15, όταν και ενημερώθηκε από μια νοσηλεύτρια του ιατρείου.

Αντίθετη εκτίμηση

Από την άλλη, βέβαια, οι τεχνικοί σύμβουλοι της οικογένειας Μαζωνάκη φέρονται κατά πληροφορίες να έχουν εντελώς αντίθετη εκτίμηση, με τα πρώτα στοιχεία από τις ιστολογικές να δίνουν την εικόνα ότι ο θάνατος του τραγουδιστή οφείλεται στα όσα συνέβησαν στα ιατρεία.

Τονίζουν, μάλιστα, τις χημικές ουσίες που βρέθηκαν στον οργανισμό του, αφού στα πρώτα αποτελέσματα που πήρε στα χέρια του ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας αναφέρονται οκτώ ουσίες και συγκεκριμένα ολανζαπίνη, αριπιπραζόλη, προποφόλη, μιδαζολάμη, φλουμαζελίνη, λιδοκαΐνη, κοκαΐνη και βενζοϋλεκγονίνη.

Κάτι που, εφόσον επιβεβαιωθεί, σημαίνει ότι χορηγήθηκαν δύο διαφορετικές ισχυρές ηρεμιστικές ουσίες (μέθη), καθώς και ένα αντίδοτο στη μέθη, και θα ερευνηθεί αν σε συνδυασμό με τις λοιπές ουσίες (ναρκωτικά, φάρμακα, αναισθητικά), τις θεραπείες, και τις ενέργειες των δύο κατηγορουμένων, οδήγησαν στον θάνατο τον Γιώργο Μαζωνάκη.