Καιρός: Την… ανηφόρα παίρνει η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα – Αναλυτικά η πρόγνωση

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Την ανηφόρα παίρνει το θερμόμετρο σήμερα Δευτέρα σε όλη τη χώρα, με τον καιρό να είναι γενικά αίθριος. Από την άλλη, νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Αττική

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα ενδέχεται να είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 ως 22-23 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 11 ως 22 βαθμούς Κελσίου.

Υπόλοιπη χώρα

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 0 ως 17- 18 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 4 ως 21-22 και τοπικά 23 βαθμούς, στην Ήπειρο από 6 ως 21-23, στη Θεσσαλία από 5 ως 22-24 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 ως 22-23 και τοπικά 24 βαθμούς, στα Επτάνησα από 9 ως 21-23 βαθμούς, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 8 ως 21-22 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 11 ως 21-23 βαθμούς Κελσίου.

Άνεμοι

Οι άνεμοι, τόσο στο Αιγαίο, όσο και στο Ιόνιο θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις ως 4 μποφόρ.

 

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