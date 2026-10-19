BBC: On air φιλί όταν νόμιζαν πως ήταν off – Δείτε βίντεο

Συμβαίνουν ακόμα και στο BBC και, συγκεκριμένα, με αφορμή τη συμπλήρωση 60 ετών στο βρετανικό δίκτυο του αναλυτή διεθνών θεμάτων Τζον Σίμπσον ο οποίος ζήτησε από την παρουσιάστρια Τζίτα Γκούρου-Μέρθι να του δώσει ένα φιλί.
Όλα συνέβησαν όταν ολοκληρώθηκε το κομμάτι των θεμάτων του Σίμπσον με την παρουσιάστρια των ειδήσεων να θεωρεί ότι η ζωντανή μετάδοση είχε τελειώσει.
«Ήταν πολύ ωραίο» είπε η Γκούρου-Μέρθι με τον Τζον Σίμπσον να ακούγεται να ρωτάει «δεν θα μπορούσα, υποθέτω, να σε φιλήσω,ε;».
«Ναι» του απάντησε η παρουσιάστρια με τους δύο να ανταλλάσσουν ασπασμούς στα μάγουλα, όπως ακούγεται στο σχετικό απόσπασμα.
Όλα σε ζωντανή μετάδοση
«Σε ευχαριστώ παρά πολύ» είπε μετά το φιλί ο 82χρονος Σίμπσον με την Γκούρου-Μέρθι να αντιλαμβάνεται ότι όλα είχαν συμβεί σε ζωντανή μετάδοση.
«Συγγνώμη, συγγνώμη, είμαστε ακόμα on air. Ε, αυτές ήταν οι ειδήσεις από το BBC» είπε χαμογελώντας η παρουσιάστρια του βρετανικού καναλιού.
👀 WTF! 82-year-old BBC World Affairs Editor John Simpson CAUGHT on camera asking presenter Geeta Guru-Murthy for a KISS the moment he thinks the cameras are off!
After wrapping an interview about his 60 years at the BBC, Simpson can be heard saying: “I couldn’t, I suppose, have a kiss?”
She agrees, the kiss is clearly audible, and he adds: “Thank you so much, really lovely.”
She then realises they’re still LIVE and scrambles back, laughing nervously: “Sorry! Sorry! We are still on air… I hadn’t realised that.”
An 82-year-old senior BBC journalist casually asking a younger female colleague for a kiss the second he thinks no one’s watching. This is the organisation that lectures the rest of the country on standards and behaviour.
Another example of the culture inside the BBC, and yet they still demand the licence fee while trying to extend it to streaming. Scrap it! https://t.co/5qrjsBHUXH
— J Stewart (@triffic_stuff_) October 18, 2026