BBC: On air φιλί όταν νόμιζαν πως ήταν off – Δείτε βίντεο

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Συμβαίνουν ακόμα και στο BBC και, συγκεκριμένα, με αφορμή τη συμπλήρωση 60 ετών στο βρετανικό δίκτυο του αναλυτή διεθνών θεμάτων Τζον Σίμπσον ο οποίος ζήτησε από την παρουσιάστρια Τζίτα Γκούρου-Μέρθι να του δώσει ένα φιλί.

Όλα συνέβησαν όταν ολοκληρώθηκε το κομμάτι των θεμάτων του Σίμπσον με την παρουσιάστρια των ειδήσεων να θεωρεί ότι η ζωντανή μετάδοση είχε τελειώσει.

«Ήταν πολύ ωραίο» είπε η Γκούρου-Μέρθι με τον Τζον Σίμπσον να ακούγεται να ρωτάει «δεν θα μπορούσα, υποθέτω, να σε φιλήσω,ε;».

«Ναι» του απάντησε η παρουσιάστρια με τους δύο να ανταλλάσσουν ασπασμούς στα μάγουλα, όπως ακούγεται στο σχετικό απόσπασμα.

Όλα σε ζωντανή μετάδοση

«Σε ευχαριστώ παρά πολύ» είπε μετά το φιλί ο 82χρονος Σίμπσον με την Γκούρου-Μέρθι να αντιλαμβάνεται ότι όλα είχαν συμβεί σε ζωντανή μετάδοση.

«Συγγνώμη, συγγνώμη, είμαστε ακόμα on air. Ε, αυτές ήταν οι ειδήσεις από το BBC» είπε χαμογελώντας η παρουσιάστρια του βρετανικού καναλιού.