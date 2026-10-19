Ατύχημα για τον Χάρη Βαρθακούρη: Επιστρέφει στις πίστες με το καλό το Δεκέμβριο – Δείτε βίντεο

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Άτυχος στάθηκε ο Χάρης Βαρθακούρης καθώς, όπως ανακοίνωσε με βίντεο στο Instagram, το βράδυ της Παρασκευής που έβρεχε γλίστρησε με αποτέλεσμα να συνθλίψει τον αστράγαλό του.

Ο τραγουδιστής γνωστοποίησε, επίσης, ότι υποβλήθηκε σε επέμβαση «και έχω βίδες και λαμαρίνες στον αστράγαλο, δεν μπορώ να πατήσω το πόδι μου».

Με το ίδιο βίντεο ο Χάρης Βαρθακούρης γνωστοποίησε ότι «αναβάλλεται για ένα εύλογο διάστημα 5-6 εβδομάδων» η προγραμματισμένη για την Κυριακή πρεμιέρα του στο Ποσειδώνιο με τον Θοδωρή Φέρρη.

«Θα προσπαθήσω να επιστρέψω το Δεκέμβριο»

Δίνοντας στο τέλος του βίντεο και την ακτινογραφία με την κατάσταση του αστράγαλού του μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, ο Χάρης Βαρθακούρης είπε, επίσης, ότι «θα προσπαθήσω να επιστρέψω το Δεκέμβριο» και «θα πρέπει να με υποστείτε με σκαμπό τον πρώτο μήνα της επιστροφής μου».

«Έτσι ήθελε το σύμπαν» καταλήγει στο βίντεό του ο Χάρης Βαρθακούρης.

Στη λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο, ο γιος του Γιάννη Πάριου γράφει:

«Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου (και, κυρίως, από το πόδι μου) ώστε να επιστρέψω καλύτερος από ποτέ 💪🏼💪🏼

Πέραν από τις Κυριακάτικες εμφανίσεις του Ποσειδωνίου, αναβάλλεται και το «one off” live που είχα προγραμματίσει για το @zambri_athens 😔

Ευκαιρία να γράψω κανα τραγούδι τώρα που θα αναρρώνω και θα αποθεραπεύομαι . Δεν θα αφήσω το χρόνο να πάει αναξιοποίητος 👍🏼

Τα λέμε….

όταν τα πούμε.

ΥΓ. Πιστεύετε άραγε στο μάτι;; 🤔»