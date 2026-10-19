Πασχάλης Τσαρούχας – Κατερίνα Νοτοπούλου: Ο «Ζορμπάς» τους έφερε κοντά

Η Κατερίνα Νοτοπούλου και ο Πασχάλης Τσαρούχας είναι ζευγάρι εδώ και έξι μήνες. Η γνωριμία στα παρασκήνια του θεάτρου, οι αποδράσεις στην Ιταλία και η δημόσια εξομολόγηση αγάπης που αιφνιδίασε ακόμη και τους φίλους τους.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Eκπληξη τόσο στον καλλιτεχνικό όσο και στον πολιτικό χώρο προκάλεσε η αποκάλυψη της σχέσης του Πασχάλη Τσαρούχα με την Κατερίνα Νοτοπούλου. Ο 60χρονος ηθοποιός και η 38χρονη πολιτικός, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πολιτεύτρια στη A’ Θεσσαλονίκης αποτελούν ζευγάρι τους τελευταίους έξι μήνες, σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews. Πρόκειται για ένα ειδύλλιο που ένωσε δύο διαφορετικούς κόσμους και αιφνιδίασε, καθώς οι δυο τους δεν είχαν συνδεθεί στο παρελθόν, τουλάχιστον δημόσια.

Η ιστορία τους ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη, στις 7 Μαρτίου, με αφορμή μια θεατρική πρεμιέρα. Η Κ. Νοτοπούλου έδωσε το «παρών» στο θέατρο της Μονής Λαζαριστών για να παρακολουθήσει τον «Ζορμπά», σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη, με πρωταγωνιστή τον Π. Τσαρούχα. Λάτρης της τέχνης και σταθερά παρούσα στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης, η πολιτικός παρακολούθησε την παράσταση χωρίς να γνωρίζει ότι εκείνη η βραδιά θα αποτελούσε την αφετηρία μιας νέας προσωπικής διαδρομής.

Η ερμηνεία του ηθοποιού εντυπωσίασε την πρώην υπουργό και μετά το τέλος της παράστασης πήγε στα παρασκήνια για να τον συγχαρεί. Εκεί συναντήθηκαν για πρώτη φορά από κοντά και άρχισε η γνωριμία τους.

«Η Κατερίνα Νοτοπούλου ήταν τότε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και είχε δώσει το “παρών” στην πρεμιέρα. Στη σκηνή της Μονής Λαζαριστών είδε για πρώτη φορά τον Πασχάλη Τσαρούχα ως Ζορμπά και στη συνέχεια, όταν πήγε να τον συγχαρεί, γνωρίστηκαν από κοντά», αποκαλύπτει στην «R» άνθρωπος που βρισκόταν εκείνο το βράδυ στο θέατρο.

Οι πρώτες συναντήσεις έδωσαν σταδιακά τη θέση τους σε εξόδους για καφέ και κρασί, με τους δυο τους να ανακαλύπτουν περισσότερα ο ένας για τον άλλον. Η αρχική έλξη εξελίχθηκε σε έναν δυνατό έρωτα, τον οποίο επέλεξαν να κρατήσουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το καλοκαίρι τούς βρήκε να απολαμβάνουν κοινές στιγμές και ταξίδια, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ανάμεσα στους προορισμούς τους ήταν η νότια Ιταλία, με τα γραφικά χωριά της να προσφέρουν το σκηνικό για λίγες ημέρες ξεγνοιασιάς. Παράλληλα, χρειάστηκε να προσαρμοστούν και στις απαιτήσεις της καθημερινότητας, καθώς οι επαγγελματικές υποχρεώσεις τούς κρατούν συχνά σε διαφορετικά μέρη.

Αυτό το διάστημα ο δημοφιλής ηθοποιός εκτός από την παράσταση στη Θεσσαλονίκη έχει γυρίσματα σε Ελλάδα και Κύπρο για τη σειρά «Μπλε ώρες» του Ανδρέα Γεωργίου που προβάλλεται μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ και στην οποία ο ίδιος πρωταγωνιστεί.

Με διακριτικότητα, οι δυο τους κατάφεραν να κρατήσουν το ειδύλλιό τους μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα για περίπου έξι μήνες. Η δεύτερη πρεμιέρα του «Ζορμπά», την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, έμελλε να τους φέρει ξανά στο σημείο από όπου όλα είχαν ξεκινήσει, αυτή τη φορά με διαφορετικό τρόπο.

Η Κ. Νοτοπούλου παρακολούθησε την παράσταση και δεν έκρυψε τον θαυμασμό της για τον πρωταγωνιστή. «Συγκλονιστικός πάλι και πάντα», έγραψε σε story της στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφία του από τη σκηνή.

Το σχόλιό της απέκτησε διαφορετική σημασία την επόμενη ημέρα, όταν ο ηθοποιός αποφάσισε να αποκαλύψει δημόσια τη σχέση τους.

Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Π. Τσαρούχας ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια κοινή φωτογραφία τους, στην οποία μια ανθοδέσμη τούς χώριζε μόνο συμβολικά. «Κατερίνα μου. Ζωή μου. Ευτυχία μου», έγραψε, εκφράζοντας με λίγες λέξεις όσα μέχρι τότε κρατούσε για τον στενό τους κύκλο. Η απάντηση της πολιτικού ήταν εξίσου λιτή και τρυφερή: «Ολα μαζί».

Η δημόσια εκδήλωση των συναισθημάτων του ξάφνιασε ακόμη και ανθρώπους από το περιβάλλον του ηθοποιού, καθώς, όπως μεταφέρουν στην «R», δεν συνηθίζει να μοιράζεται τόσο προσωπικές στιγμές με το κοινό. Αυτή τη φορά, όμως, φαίνεται πως η χαρά του ήταν μεγαλύτερη από την ανάγκη του να κρατήσει τον έρωτά του μακριά από τα φώτα.