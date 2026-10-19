Τηλεθέαση (18/10): Νικητές και χαμένοι στην prime time της Κυριακής

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Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου το βράδυ, το τηλεοπτικό κοινό είχε την επιλογή να παρακολουθήσει διάφορα προγράμματα στην ελληνική τηλεόραση. Στους πίνακες τηλεθέασης που ακολουθούν, βλέπουμε ποιες σειρές και εκπομπές ξεχώρισαν.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «The Voice of Greece» με 25,6%, ενώ ακολούθησε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 13,7% και το «IQ 160» με 12,8%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «The Voice of Greece» με 18,4%, με «Τα Φαντάσματα» να βρίσκονται στην δεύτερη θέση με 17,1% και στην τρίτη το «IQ 160» με 15,9%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

ΣΚΑΪ – The Voice of Greece 25,6% ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 13,7% STAR – IQ 160 12,8% STAR – Τα Φαντάσματα 11,9% ALPHA – REX, Επιστροφή στη Βιέννη 10,3% OPEN – Grande League 4% OPEN – John και… Μέρη 2,9% ΕΡΤ1 – TV Land 2,1% ΕΡΤNEWS – Βράδυ Κυριακής 1,9%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό