Τηλεθέαση (18/10): Νικητές και χαμένοι στην prime time της Κυριακής

Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου το «The Voice of Greece» κατέκτησε την πρωτιά τόσο στο γενικό κοινό με 25,6% όσο και στο δυναμικό κοινό με 18,4%. Στο γενικό σύνολο ακολούθησαν το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 13,7% και το «IQ 160» με 12,8%. Στο δυναμικό κοινό, στη δεύτερη θέση βρέθηκαν «Τα Φαντάσματα» με 17,1% και στην τρίτη το «IQ 160» με 15,9%.

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Τηλεθέαση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου το βράδυ, το τηλεοπτικό κοινό είχε την επιλογή να παρακολουθήσει διάφορα προγράμματα στην ελληνική τηλεόραση, διαμορφώνοντας τα νούμερα της prime time.
  • Την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «The Voice of Greece» με 25,6%, ενώ ακολούθησε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 13,7% και το «IQ 160» με 12,8%.
  • Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «The Voice of Greece» με 18,4%, με «Τα Φαντάσματα» να βρίσκονται στην δεύτερη θέση με 17,1% και στην τρίτη το «IQ 160» με 15,9%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου το βράδυ, το τηλεοπτικό κοινό είχε την επιλογή να παρακολουθήσει διάφορα προγράμματα στην ελληνική τηλεόραση. Στους πίνακες τηλεθέασης που ακολουθούν, βλέπουμε ποιες σειρές και εκπομπές ξεχώρισαν.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «The Voice of Greece» με 25,6%, ενώ ακολούθησε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 13,7% και το «IQ 160» με 12,8%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «The Voice of Greece» με 18,4%, με «Τα Φαντάσματα» να βρίσκονται στην δεύτερη θέση με 17,1% και στην τρίτη το «IQ 160» με 15,9%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  1. ΣΚΑΪ – The Voice of Greece 25,6%
  2. ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 13,7%
  3. STAR – IQ 160 12,8%
  4. STAR – Τα Φαντάσματα 11,9%
  5. ALPHA – REX, Επιστροφή στη Βιέννη 10,3%
  6. OPEN – Grande League 4%
  7. OPEN – John και… Μέρη 2,9%
  8. ΕΡΤ1 – TV Land 2,1%
  9. ΕΡΤNEWS – Βράδυ Κυριακής 1,9%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  1. ΣΚΑΪ – The Voice of Greece 18,4%
  2. STAR – Τα Φαντάσματα 17,1%
  3. STAR – IQ 160 15,9%
  4. ALPHA – REX, Επιστροφή στη Βιέννη 8,5%
  5. ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 8,4%
  6. OPEN – Grande League 4,1%
  7. OPEN – John και… Μέρη 3,6%
  8. ΕΡΤ1 – TV Land 3%
  9. ΕΡΤNEWS – Βράδυ Κυριακής 0,8%
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