Μεξικό: Νερό με έντομα, λύματα και βαρέα μέταλλα στη Γουαδαλαχάρα – Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στους δρόμους έχουν βγει χιλιάδες κάτοικοι της Γουαδαλαχάρα, στο Μεξικό, καταγγέλλοντας ότι από τις βρύσες των σπιτιών τους τρέχει βρόμικο, δύσοσμο νερό, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και με προνύμφες εντόμων. Η οργή για την παρατεταμένη κρίση υδροδότησης έχει προκαλέσει μαζικές διαδηλώσεις, με την αστυνομία να χρησιμοποιεί δακρυγόνα και νερό υπό πίεση για τη διάλυση συγκέντρωσης, ενώ η τελευταία κινητοποίηση συνοδεύτηκε από νέες συλλήψεις και εκτεταμένες καταστροφές. Την Τρίτη (20/10), οι τοπικές Αρχές βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξανόμενες πιέσεις, καθώς οργανώσεις πολιτών ζητούν την κήρυξη υγειονομικού συναγερμού και διερεύνηση των καταγγελιών για αστυνομική βία.

Η Γουαδαλαχάρα, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις του Μεξικού, βιώνει μια σοβαρή κρίση στην ποιότητα του νερού, η οποία έχει μετατραπεί σε κοινωνική και πολιτική αντιπαράθεση.

Σύμφωνα με τα μεξικανικά μέσα La Jornada, El Informador και το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο UDGTV της Γουαδαλαχάρα, οι κάτοικοι καταγγέλλουν εδώ και μήνες ότι το νερό που φτάνει στις κατοικίες τους έχει καφέ ή μαύρο χρώμα, έντονη δυσοσμία και ορατά κατάλοιπα.

Οι διαμαρτυρίες κορυφώθηκαν με δύο μεγάλες κινητοποιήσεις, στις 11 και στις 18 Οκτωβρίου, στις οποίες συμμετείχαν χιλιάδες πολίτες που ζητούν άμεσες λύσεις από την κυβέρνηση της πολιτείας Χαλίσκο.

«Το νερό είναι δικαίωμα, όχι προνόμιο» – Χιλιάδες στους δρόμους

Περίπου 10.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη δεύτερη μεγάλη διαδήλωση, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την εφημερίδα La Jornada. Το τοπικό UDGTV, επικαλούμενο τις Αρχές, μετέδωσε εκτίμηση για περίπου 9.500 συμμετέχοντες.

Οι συγκεντρωμένοι διαδήλωσαν απαιτώντας ασφαλές πόσιμο νερό και καταγγέλλοντας την ανεπαρκή αντίδραση του φορέα ύδρευσης SIAPA.

«Το νερό είναι δικαίωμα, όχι προνόμιο» ήταν ένα από τα κεντρικά συνθήματα των κινητοποιήσεων.

Η δυσαρέσκεια στρέφεται κυρίως εναντίον του κυβερνήτη της πολιτείας Χαλίσκο, Πάμπλο Λέμους, από τον οποίο οι διαδηλωτές ζητούν να αναλάβει τις ευθύνες για τη συνεχιζόμενη κρίση.

Οι πολίτες διαμαρτύρονται επίσης για την αντιμετώπιση της πρώτης κινητοποίησης από την αστυνομία, με αποτέλεσμα το αίτημα για καθαρό νερό να συνδέεται πλέον με καταγγελίες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Perfectamente identificado el grupo de choque que llegó al final de la marcha

Mientras miles de ciudadanos participaron de manera pacífica en la segunda manifestación por Agua Limpia, los hechos violentos registrados al término de la movilización parecen perfilar con claridad la actuación de un grupo organizado que nada tenía que ver con la protesta ciudadana.

El incendio provocado en el edificio del Poder Judicial, los ataques con artefactos explosivos, los daños al mobiliario urbano y la destrucción de cámaras de vigilancia contrastan con el comportamiento de la inmensa mayoría de asistentes que ejercieron su derecho a manifestarse sin recurrir a la violencia.

Incluso, de acuerdo con los reportes, fueron los propios participantes quienes identificaron, señalaron y aislaron a los provocadores cuando intentaron generar confrontación durante la marcha.

La detención de cinco personas presuntamente vinculadas con los incendios abre ahora una nueva etapa: esclarecer quiénes son, quién los organizó, quién los financió y cuál era el verdadero objetivo de los ataques. Porque una cosa es una protesta social y otra muy distinta es la actuación de grupos de choque que aparecen justo cuando la movilización termina y comienza el vandalismo.

La pregunta que queda en el aire es sencilla: si ya fueron ubicados los presuntos responsables materiales, ¿se llegará también hasta quienes planearon y ordenaron las acciones violentas?

#Jalisco #Guadalajara #AguaLimpia #Manifestación #PoderJudicial #CongresoJalisco #GrupoDeChoque #Seguridad #ProtestaSocial #PabloLemus #NoticiasJalisco — El Diario de Guadalajara (@DiariodeGDL) October 19, 2026

Δακρυγόνα και νερό υπό πίεση – Δεκάδες τραυματίες

Τα σοβαρότερα επεισόδια αστυνομικής καταστολής σημειώθηκαν την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, κατά την πρώτη μεγάλη πορεία προς την επίσημη κατοικία του κυβερνήτη, γνωστή ως Casa Jalisco.

Οι διαδηλωτές ξεκίνησαν από την πλατεία Λα Μινέρβα, με τη συμμετοχή οικογενειών, μαθητών και ηλικιωμένων.

Όταν η πορεία έφτασε μπροστά στην κατοικία του κυβερνήτη, σημειώθηκαν συγκρούσεις ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικούς των ειδικών μονάδων αντιμετώπισης ταραχών.

Ορισμένοι συγκεντρωμένοι επιχείρησαν να απομακρύνουν τα μεταλλικά οδοφράγματα, ενώ καταγράφηκε εκτόξευση πετρών και άλλων αντικειμένων προς τις αστυνομικές δυνάμεις.

Οι αστυνομικοί απάντησαν με δακρυγόνα και ισχυρούς πίδακες νερού, προκαλώντας πανικό και τραυματισμούς.

Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε μετά τα επεισόδια, συνελήφθησαν 39 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 59, εκ των οποίων 31 πολίτες και 28 αστυνομικοί.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατήγγειλαν ότι μεταξύ των ανθρώπων που επηρεάστηκαν από την αστυνομική επέμβαση βρίσκονταν γυναίκες, ανήλικοι και ηλικιωμένοι.

Μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από τις συγκρούσεις, δύο αστυνομικοί τέθηκαν υπό εσωτερική έρευνα για ενδεχόμενη υπέρβαση των ορίων χρήσης βίας.

Ο κυβερνήτης Πάμπλο Λέμους παραδέχθηκε στη συνέχεια ότι σημειώθηκαν σοβαρά λάθη στον αστυνομικό χειρισμό και αδικαιολόγητες συλλήψεις, δεσμευόμενος ότι θα διερευνηθούν οι ευθύνες.

Incendian la segunda puerta lateral de Palacio de Gobierno. https://t.co/IjCPNiNqz5 — Jalisco Noticias (@notijaliscotv_) October 18, 2026

Νέα επεισόδια στη δεύτερη διαδήλωση – Δέκα συλλήψεις

Παρά την καταστολή, οι κάτοικοι επέστρεψαν στους δρόμους την Κυριακή 18 Οκτωβρίου.

Ωστόσο, η νέα κινητοποίηση αμαυρώθηκε από επεισόδια που αποδίδονται σε ομάδες κουκουλοφόρων, με τους διοργανωτές να καταγγέλλουν την παρουσία προβοκατόρων.

Σύμφωνα με το UDGTV, άτομα με καλυμμένα πρόσωπα εκτόξευσαν κροτίδες, προκάλεσαν ζημιές σε καταστήματα και επιτέθηκαν σε δημόσια κτίρια στο ιστορικό κέντρο της Γουαδαλαχάρα.

Πόρτες του κυβερνητικού μεγάρου και του τοπικού Κογκρέσου πυρπολήθηκαν, ενώ ζημιές σημειώθηκαν και σε δικαστικά κτίρια.

Ο αριθμός των συλληφθέντων αυξήθηκε σε δέκα, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Πάμπλο Λέμους, αποδίδοντας τις καταστροφές σε ομάδα περίπου 300 ατόμων που, κατά τον ίδιο, επιδίωκε να προκαλέσει βίαια επεισόδια για πολιτικούς σκοπούς.

Οι οργανωτές της ειρηνικής κινητοποίησης υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένες ομάδες δεν εκπροσωπούν τους κατοίκους που διεκδικούν καθαρό νερό.

Η Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Μεξικού εξετάζει καταγγελίες για την παρουσία προσώπων που ενδέχεται να παρεισέφρησαν στις διαδηλώσεις, καθώς και για την αστυνομική αντιμετώπιση των προηγούμενων επεισοδίων.

Está fuera de control la situación en el centro de Guadalajara. Las policías están de dentro de los edificios públicos. Refieren que “en formación táctica” para evitar que ingresen los infiltrados. Se han incendiado puertas del Congreso y el Poder Judicial de Jalisco. https://t.co/TIMh8csEGL — Mafalda Wario García (@mafaldawario) October 18, 2026

Νερό με προνύμφες εντόμων, βαρέα μέταλλα και ίχνη κοπράνων

Πίσω από τις διαδηλώσεις βρίσκεται μια υγειονομική κρίση που έχει επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητα χιλιάδων οικογενειών.

Κάτοικοι της Γουαδαλαχάρα αναφέρουν ότι το νερό που βγαίνει από τις βρύσες τους δεν είναι κατάλληλο ούτε για βασικές οικιακές χρήσεις.

Σε ορισμένες περιοχές έχει περιγραφεί ως καφέ, μαύρο ή κιτρινωπό, με μυρωδιά αποχέτευσης και ορατά ιζήματα. Στη συνοικία Jardines de la Cruz, κάτοικοι κατήγγειλαν ότι εντόπισαν ακόμη και προνύμφες εντόμων στο νερό, σύμφωνα με δημοσίευμα της τοπικής εφημερίδας Mural.

«Το νερό βγαίνει καφέ, μερικές φορές πιο ανοιχτό, σαν κεχριμπάρι, με προνύμφες και ιζήματα που φαίνονται στον πάτο των δοχείων», περιέγραψε κάτοικος της περιοχής.

Παράλληλα, αναλύσεις δειγμάτων που έχουν πραγματοποιηθεί από ανεξάρτητες οργανώσεις και επιστημονικούς φορείς έχουν καταγράψει ανησυχητικά ευρήματα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται βακτήρια, ανεπαρκής χλωρίωση και, σε ορισμένα δείγματα, βαρέα μέταλλα όπως μόλυβδος και υδράργυρος.

Σύμφωνα με το Κέντρο Δικαιοσύνης για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη (Cepad), τουλάχιστον 320 συνοικίες της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα με την ποιότητα του νερού.

Οι οργανώσεις πολιτών ζητούν από τις υγειονομικές Αρχές να εκδώσουν επίσημη προειδοποίηση, ώστε οι κάτοικοι να ενημερωθούν με σαφήνεια για τους ενδεχόμενους κινδύνους.

Γιατί έχει επιδεινωθεί η ποιότητα του νερού

Οι ειδικοί αποδίδουν την κρίση σε έναν συνδυασμό παραγόντων: πεπαλαιωμένες υποδομές, ανεπαρκή συντήρηση του δικτύου ύδρευσης, ρύπανση των υδάτινων πόρων και δυσκολίες στη διαδικασία επεξεργασίας του νερού.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του μεξικανικού Τύπου, η κύρια εγκατάσταση επεξεργασίας νερού στη Μιραβάγιε κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1950 και αντιμετωπίζει πλέον σημαντικές τεχνικές προκλήσεις.

Το πρόβλημα επιδεινώνεται από την κατάσταση των σωληνώσεων και την επιβάρυνση των πηγών υδροδότησης από αστικά και βιομηχανικά λύματα.

Η κυβέρνηση της πολιτείας έχει αναγνωρίσει την κρίση και έχει εξαγγείλει παρεμβάσεις στο δίκτυο, καθώς και αλλαγές στην τροφοδοσία από επιβαρυμένες πηγές.

Ωστόσο, οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι τα μέτρα δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Στο μεταξύ, αρκετές οικογένειες αναγκάζονται να αγοράζουν εμφιαλωμένο νερό ακόμη και για το πλύσιμο σκευών ή ρούχων, επιβαρύνοντας περαιτέρω τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Ο δήμος της Γουαδαλαχάρα ανακοίνωσε επίσης δωρεάν διανομή νερού με υδροφόρες σε συνοικίες που επηρεάζονται από τις προγραμματισμένες διακοπές υδροδότησης.

#AHORA 🇲🇽🚨 GOBIERNO DE JALISCO EMPIEZA A DETENER A MANIFESTANTES

🔺La policía de #Guadalajara, con apoyo de la policía estatal de #Jalisco reacciona y detiene a miembros del bloque negro

‼️ ESPEREMOS SE MUESTRE DE QUE ESTADOS LLEGARON ESTOS PROTESTANTES👇🏻 https://t.co/vf57PMwDPd — Atlus (@CLTec) October 18, 2026

Παρέμβαση της προέδρου του Μεξικού – Ζητεί έρευνα για την καταστολή

Η κρίση έχει αποκτήσει πλέον και εθνική πολιτική διάσταση. Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, ζήτησε εξηγήσεις από τις Αρχές του Χαλίσκο για τη χρήση δακρυγόνων και νερού υπό πίεση εναντίον των διαδηλωτών.

Παράλληλα, ζήτησε να διερευνηθούν οι καταγγελίες για υπέρμετρη χρήση βίας και κακομεταχείριση συλληφθέντων.

Η Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει αναλάβει την εξέταση των σχετικών περιστατικών, ενώ οργανώσεις πολιτών ζητούν ανεξάρτητη διερεύνηση και διαφάνεια.

Για τους κατοίκους της Γουαδαλαχάρα, πάντως, το βασικό αίτημα παραμένει το ίδιο: να μπορούν να ανοίγουν τη βρύση του σπιτιού τους χωρίς να φοβούνται τι θα βγει από αυτήν. Με τις διαμαρτυρίες να συνεχίζονται και τις καταγγελίες για μολυσμένο νερό να πολλαπλασιάζονται, η κρίση εξελίσσεται σε σοβαρή δοκιμασία για την κυβέρνηση του Χαλίσκο.