Διήμερο κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα: Σκηνές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και Πάτρα – Στους δρόμους την Τετάρτη φοιτητές, μαθητές και εκπαιδευτικοί

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Φοιτητικές κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα, με επίκεντρο το αυξημένο κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη. Φοιτητές έστησαν σκηνές στο Σύνταγμα, ενώ στη Θεσσαλονίκη κατασκηνώνουν στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, διεκδικώντας μέτρα οικονομικής στήριξης. Αντίστοιχες κινήσεις πραγματοποίησαν φοιτητές σε Πάτρα και Κρήτη.

Οι κινητοποιήσεις θα κορυφωθούν την Τετάρτη με το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί για τις 12:00, στα Προπύλαια, με τη συμμετοχή φοιτητών, μαθητών και εκπαιδευτικών.

Βασικό αίτημα των φοιτητών είναι η ουσιαστική αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους διαβίωσης και σπουδών. Μεταξύ άλλων, ζητούν μείωση των ενοικίων, αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και διεύρυνση των δικαιούχων, καθώς και περισσότερες θέσεις στις φοιτητικές εστίες. Παράλληλα, διεκδικούν αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης των πανεπιστημίων.

Στο πλαίσιο των δράσεων της Τετάρτης έχουν ανακοινωθεί απεργιακές κινητοποιήσεις στην εκπαίδευση. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία, ενώ η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) έχει ανακοινώσει τρίωρη στάση εργασίας, από τις 11:00 έως τις 14:00. Οι εκπαιδευτικοί διεκδικούν την κάλυψη των κενών στα σχολεία μέσω μόνιμων διορισμών, καθώς και την εξασφάλιση ασφαλών υποδομών για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Περίπου 3.000 αστυνομικοί επί ποδός στην Αθήνα

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας αναμένεται να εφαρμοστούν στην Αθήνα ενόψει του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου 3.000 αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες θα βρίσκονται επί ποδός, με στόχο την επιτήρηση της συγκέντρωσης και την πρόληψη επεισοδίων.

Στον σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ. περιλαμβάνονται προληπτικοί έλεγχοι ατόμων που θα κρίνονται ύποπτα, καθώς και η ανάπτυξη αστυνομικών δυνάμεων σε σημεία αυξημένης σημασίας, όπως υπουργεία και πρεσβείες. Αστυνομικές δυνάμεις αναμένεται επίσης να βρίσκονται στην αρχή της οδού Ερμού, στην πλατεία Συντάγματος, για την προστασία των καταστημάτων της περιοχής.

Παράλληλα, οι καταστηματάρχες έχουν ενημερωθεί να λάβουν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για την περίπτωση επεισοδίων, με ορισμένους να έχουν ήδη προχωρήσει στις σχετικές ενέργειες.

Σκηνές στο Σύνταγμα και συναυλία διαμαρτυρίας

Η πλατεία Συντάγματος έχει μετατραπεί σε υπαίθρια κατασκήνωση διαμαρτυρίας. Φοιτητές έχουν ήδη στήσει τις σκηνές τους μπροστά από τη Βουλή, διαμηνύοντας ότι θα παραμείνουν στο σημείο καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, διανυκτερεύοντας στο κέντρο της Αθήνας, διεκδικώντας δωρεάν φοιτητική στέγη, κάλυψη του αυξημένου κόστους διαβίωσης και ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας.

Πρόκειται για τη δεύτερη σχετική κινητοποίηση μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς είχε προηγηθεί αντίστοιχη δράση την περασμένη Τρίτη.

Στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας, στην πλατεία πραγματοποιήθηκε συναυλία αλληλεγγύης με τη συμμετοχή συγκροτημάτων και καλλιτεχνών.

Οι φοιτητές θα παραμείνουν στο Σύνταγμα μέχρι το πρωί, προκειμένου να συμμετάσχουν μαζί με τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί για αύριο, Τετάρτη, στις 12:00 το μεσημέρι στα Προπύλαια.

Θεσσαλονίκη: Σκηνές στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συγκέντρωση διαμαρτυρίας των φοιτητικών συλλόγων στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, οι φοιτητές προτίθενται να κατασκηνώσουν στο σημείο, ως συμβολική και ουσιαστική ένδειξη διαμαρτυρίας για τις υπέρογκες τιμές των ενοικίων που επικρατούν στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες καθιστούν τη φοιτητική στέγη απλησίαστη για εκατοντάδες οικογένειες.

Λίγο πριν τις 9 το βράδυ άναψαν και πυρσούς στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας τους φωνάζοντας συνθήματα.

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Σκηνές έξω από την Περιφέρεια Κρήτης

Σκηνές έξω από την Περιφέρεια Κρήτης στο Ηράκλειο έστησαν φοιτητές και σπουδαστές, πραγματοποιώντας παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το υψηλό κόστος μετακίνησης και στέγασης, σημειώνοντας ότι τα ενοίκια φτάνουν τα 500 και 600 ευρώ για σπίτια 25 έως 30 τετραγωνικών μέτρων.

Στη συνέχεια, φοιτητές και σπουδαστές μπήκαν στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, προκειμένου να παρουσιάσουν τα αιτήματά τους στους περιφερειακούς συμβούλους, όπως μεταδίδει η Νέα Κρήτη.

Στις τοποθετήσεις τους περιέγραψαν την οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών, τις ελλείψεις στη φοιτητική μέριμνα, τις καθυστερήσεις στην κατασκευή εστιών και το καθημερινό κόστος μεταφοράς προς τις σχολές.

Σκηνές στην πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα

Με σκηνές έχει γεμίσει και η πλατεία Γεωργίου, στην Πάτρα, για τις διήμερες κινητοποιήσεις των φοιτητών.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν δάσκαλοι και καθηγητές, με τη ΔΟΕ να έχει κηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία και την ΟΛΜΕ στάσεις εργασίας που με τις αποφάσεις των τοπικών ΕΛΜΕ μετατρέπονται σε 24ωρες.

Παράλληλα, τρίωρη στάση εργασίας έχει προκηρύξει και η ΑΔΕΔΥ, καλώντας τους εργαζόμενους του Δημοσίου να δώσουν το «παρών» στα συλλαλητήρια.