Ολυμπιακός: Εκτός δράσης για περίπου τρεις εβδομάδες ο Εβάν Φουρνιέ – Τα παιχνίδια που αναμένεται να χάσει

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Χωρίς τον Εβάν Φουρνιέ θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός για περίπου τρεις εβδομάδες, καθώς ο παίκτης αντιμετωπίζει δύο προβλήματα τραυματισμού. Η κατάσταση της υγείας του έγινε γνωστή από τους «ερυθρόλευκους» την Τρίτη (20/10/2026).

Συγκεκριμένα, ο Φουρνιέ παρουσιάζει μεγάλο αιμάτωμα στον αριστερό ώμο, ενώ έχει υποστεί και διάταση του έσω πλαγίου συνδέσμου στο δεξί γόνατο. Οι τραυματισμοί αυτοί αναμένεται να τον κρατήσουν εκτός αγωνιστικής δράσης για το επόμενο διάστημα.

Τα παιχνίδια που αναμένεται να χάσει ο Φουρνιέ

Ο παίκτης του Ολυμπιακού αναμένεται να απουσιάσει από την προσεχή εντός έδρας αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε στη EuroLeague, καθώς και από το εκτός έδρας παιχνίδι με την Μπεσίκτας (28/10, 19:30).

Στη λίστα των αγώνων που αναμένεται να χάσει περιλαμβάνονται επίσης οι αναμετρήσεις με την Αρμάνι Μιλάνο (30/10, 21:15), τον Ερυθρό Αστέρα (6/11, 21:15) και την Dubai BC (12/11, 21:15) στη Sunel Arena.

Μέχρι στιγμής, ο Φουρνιέ έχει αγωνιστεί σε έξι παιχνίδια της EuroLeague, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 11,3 πόντους, 2,2 ριμπάουντ, 2,7 ασίστ και 1,2 κλεψίματα σε 24 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα συμμετοχής.

Την ίδια στιγμή, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει και άλλα προβλήματα απουσιών. Ο Γιάν Μοντέρο έχει υποστεί διάστρεμμα στη δεξιά ποδοκνημική και συνδεσμική κάκωση στο αριστερό γόνατο, με αποτέλεσμα η συμμετοχή του στον αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε να παραμένει αμφίβολη.

Παράλληλα, εκτός ομάδας βρίσκεται και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, μέχρι να ληφθεί από τη διοίκηση η απόφαση για την τιμωρία του.