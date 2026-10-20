Χολαργός: Ταυτοποιήθηκε 25χρονος οδηγός που έκανε επικίνδυνους ελιγμούς – Βίντεο τον κατέγραψε να κάνει drift

Αστυνομικοί της Τροχαίας Αττικής ταυτοποίησαν 25χρονο οδηγό που καταγράφηκε σε βίντεο να πραγματοποιεί παράνομη αναστροφή και επικίνδυνες πλαγιολισθήσεις κοντά στο Κοιμητήριο Χολαργού. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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Κοινωνία

Χολαργός, Επικίνδυνοι Ελιγμοί
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην ταυτοποίηση ενός 25χρονου οδηγού, ο οποίος εμφανίζεται σε βίντεο να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς με αυτοκίνητο στην περιοχή του Χολαργού, προχώρησαν αστυνομικοί της Τροχαίας Αττικής.
  • Στο επίμαχο βίντεο, ο 25χρονος πραγματοποιεί παράνομη αναστροφή στο ύψος του Κοιμητηρίου Χολαργού και κινείται με μεγάλη ταχύτητα, εκτελώντας συνεχείς πλαγιολισθήσεις με σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος.
  • Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στην ταυτοποίηση ενός 25χρονου οδηγού, ο οποίος εμφανίζεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς με αυτοκίνητο στην περιοχή του Χολαργού, προχώρησαν αστυνομικοί της Τροχαίας Αττικής. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος.

Στο επίμαχο βίντεο, ο 25χρονος εμφανίζεται να πραγματοποιεί παράνομη αναστροφή στο ύψος του Κοιμητηρίου Χολαργού και να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, εκτελώντας συνεχείς πλαγιολισθήσεις (drift) σε όλο το μήκος του δρόμου, με σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος.

Το οπτικό υλικό εξετάστηκε από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α., που υπάγεται στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής της Γ.Α.Δ.Α. Έπειτα από ενδελεχή προανακριτική έρευνα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εξακριβώσουν την ταυτότητα του οδηγού.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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