Τραγωδία στην Πιερία: Ολοκληρώθηκε η αυτοψία στο σημείο συντριβής του μονοκινητήριου – ΒΙΝΤΕΟ

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Βαρύ πένθος επικρατεί στην Πιερία για την απώλεια των δύο ανδρών – πιλότων, κατά τη συντριβή μονοκινητήριου αεροσκάφους, το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Κονταριώτισσα.

Σήμερα Τρίτη στη Νέα Έφεσο αναμένεται να τελεστεί η κηδεία του 41χρονου πιλότου, ο οποίος αφήνει πίσω του τέσσερα παιδιά και τους γονείς του, ενώ νωρίτερα το πρωί στην Κατερίνη, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν σε κλίμα οδύνης τον 58χρονο συνεπιβάτη του.

Την ίδια ώρα, ολοκληρώθηκε η αυτοψία και η τεχνική αξιολόγηση από το ειδικό κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων αεροπορικών και σιδηροδρομικών δυστυχημάτων και αναμένεται εντός των επόμενων ημερών η σύνταξη του πορίσματος και η κατάθεσή του στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, μετά την έκδοση του πορίσματος, αναμένεται να υπάρξει διορισμός τεχνικού συμβούλου, ενώ η οικογένεια θα αιτηθεί και τη μεταφορά των συντριμμιών σε ειδικά φυλασσόμενο χώρο, λόγω των καιρικών συνθηκών, που αναμένεται να αλλάξουν.

Η περιοχή στο σημείο του δυστυχήματος παραμένει αποκλεισμένη για τρίτη ημέρα.