Φοιτητές έστησαν σκηνές έξω από την Περιφέρεια Κρήτης – «500 και 600 ευρώ για σπίτια 25 και 30 τετραγωνικών»

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Σκηνές έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης, στην περιοχή του Λάκκου στο Ηράκλειο, έστησαν σπουδαστές και φοιτητές, ενώ πραγματοποίησαν και δυναμική παρέμβαση κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ζητώντας λύσεις για το υψηλό κόστος της μετακίνησης, αλλά και της στέγασης, σημειώνοντας ότι τα ενοίκια φτάνουν τα 500 και 600 ευρώ ακόμη και για διαμερίσματα 25 έως 30 τετραγωνικών μέτρων.

Σημειώνεται ότι μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί εισέρχονται σε τροχιά κινητοποιήσεων, με βασικό αίτημα την υπεράσπιση και την ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας. Το πρόγραμμα των δράσεών τους κορυφώνεται αύριο, Τετάρτη, με πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο και συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα.

Η παρέμβαση των φοιτητών στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης

Η κινητοποίηση ξεκίνησε έξω από το κτίριο της Περιφέρειας, όπου οι συγκεντρωμένοι έστησαν σκηνές, θέλοντας να αναδείξουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην αναζήτηση κατοικίας.

Στη συνέχεια, φοιτητές και σπουδαστές μπήκαν στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, προκειμένου να παρουσιάσουν τα αιτήματά τους στους περιφερειακούς συμβούλους, όπως μεταδίδει η Νέα Κρήτη.

Στις τοποθετήσεις τους περιέγραψαν την οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών, τις ελλείψεις στη φοιτητική μέριμνα, τις καθυστερήσεις στην κατασκευή εστιών και το καθημερινό κόστος μεταφοράς προς τις σχολές.

«500 και 600 ευρώ για σπίτια 25 και 30 τετραγωνικών»

Ο Κώστας Μάρτης, πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, παρουσίασε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στο Ηράκλειο και στις υπόλοιπες πόλεις του νησιού.

Όπως υποστήριξε, ένα μεγάλο ποσοστό φοιτητών αναγκάζεται να εργάζεται παράλληλα με τις σπουδές του, προκειμένου να ανταποκριθεί στα έξοδα διαβίωσης.

«Το 50-60% των φοιτητών εργάζονται», ανέφερε, συνδέοντας την ανάγκη απασχόλησης με τις ιδιαίτερες συνθήκες της τουριστικής οικονομίας στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αρκετοί νέοι εργάζονται από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο, γεγονός που, όπως σημείωσε, δυσκολεύει τη συμμετοχή τους στις εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ύψος των ενοικίων, αναφέροντας πως «τα ενοίκια είναι πραγματικά εκτός ελέγχου, με 500 και 600 ευρώ οι πρωτοετείς συμφοιτητές μας να πληρώνουν για ένα σπίτι 25 και 30 τετραγωνικών».

Ο εκπρόσωπος των φοιτητών υποστήριξε, ακόμη, ότι υπάρχουν επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων που δεν προχωρούν καν στην εγγραφή τους, καθώς οι οικογένειές τους αδυνατούν να καλύψουν το κόστος φοίτησης μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Στο επίκεντρο οι φοιτητικές εστίες του Ηρακλείου

Ο Κώστας Μάρτης αναφέρθηκε και στο ζήτημα της φοιτητικής στέγασης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, υπενθυμίζοντας την καταστροφή των παλαιών εστιών από πυρκαγιά το 2018.

Όπως επισήμανε, σχεδόν οκτώ χρόνια αργότερα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι νέες εγκαταστάσεις που θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες των φοιτητών.

Παρουσιάζοντας στοιχεία για τις διαθέσιμες θέσεις, υποστήριξε ότι τα δωμάτια που μισθώνονται σε ξενοδοχεία για τη στέγαση πρωτοετών είναι μόλις 22, ενώ ο συνολικός αριθμός δωματίων ανέρχεται, σύμφωνα με την τοποθέτησή του, σε 120.

Παράλληλα, περιέγραψε προβλήματα στην καθημερινότητα όσων διαμένουν στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, αναφέροντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δύο φοιτητές μοιράζονται χώρους 12 έως 13 τετραγωνικών μέτρων, χωρίς επαρκείς δυνατότητες για βασικές ανάγκες, όπως το πλύσιμο ρούχων και το ζέσταμα φαγητού.

Σχετικά με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) στο Ηράκλειο, έκανε λόγο για 296 διαθέσιμες κλίνες, οι οποίες, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, καλύπτουν μόλις το 2,5% των φοιτητών. Ο ίδιος ζήτησε την επιτάχυνση της κατασκευής νέων εστιών, με δημόσια χρηματοδότηση και χωρίς οικονομική επιβάρυνση των δικαιούχων.

Χανιά: Καταγγελίες για καθυστερήσεις και ελλείψεις σε δωμάτια

Την κατάσταση στα Χανιά περιέγραψε η Εύα Σηφάκη, εκπρόσωπος των φοιτητών των εστιών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Όπως ανέφερε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στο Πολυτεχνείο Κρήτης φοιτούν 6.416 φοιτητές, ενώ οι διαθέσιμες θέσεις στις εστίες ανέρχονται σε 404.

Η ίδια στάθηκε στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης της Δ΄ φάσης των φοιτητικών εστιών, σημειώνοντας ότι το έργο επρόκειτο να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2025, αλλά έχει λάβει νέα παράταση. Αναφέρθηκε, επίσης, στους περιορισμούς που, όπως υποστήριξε, αντιμετωπίζουν φοιτητές που διαμένουν στις εστίες λόγω εισοδηματικών και ακαδημαϊκών κριτηρίων.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αναφορά της στις περιπτώσεις φοιτητών που αναζητούν προσωρινή φιλοξενία επειδή δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα ενοίκια. «Δεν έχουμε χρήματα να νοικιάσουμε σπίτι, δεν έχουμε χρήματα να τα δίνουμε σε Airbnb και hostel», ανέφερε, μεταφέροντας όσα, σύμφωνα με την ίδια, λένε φοιτητές που απευθύνονται στους συλλόγους για βοήθεια.

Αναφερόμενη στους σπουδαστές του ΕΛΜΕΠΑ στα Χανιά, υποστήριξε ότι υπάρχουν μόλις οκτώ δωμάτια στους Αγίους Αποστόλους, σε σημαντική απόσταση από το ίδρυμα.

Παράλληλα, υπενθύμισε την πρόταση αξιοποίησης του παλαιού ψυχιατρείου των Χανίων για τη στέγαση φοιτητών, αναφέροντας ότι σχετικό ψήφισμα έχει λάβει ομόφωνη στήριξη από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Σπουδαστές ΣΑΕΚ: «Πάνω από 4 ευρώ την ημέρα για να πάμε στη σχολή»

Από την πλευρά της, η Χαρά Κουκάκη, σπουδάστρια της Β΄ ΣΑΕΚ, στάθηκε στο υψηλό κόστος των μετακινήσεων, μεταφέροντας τα αιτήματα των σπουδαστών που παρακολουθούν μαθήματα στις Γούρνες Ηρακλείου.

Όπως εξήγησε, η καθημερινή μεταφορά από και προς τη σχολή συνεπάγεται σημαντικά έξοδα: «Καθημερινά κάθε σπουδαστής πρέπει να πληρώσει από 4€ και πάνω, απλά για να πάει στη σχολή του και να γυρίσει».

Οι σπουδαστές ζητούν δωρεάν μετακίνηση προς και από τη Β΄ ΣΑΕΚ στις Γούρνες, με την εξασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης, ενώ διεκδικούν την ένταξή τους στο πρόγραμμα μειωμένου κόστους μετακίνησης, για το οποίο έγινε αναφορά σε μηνιαία κάρτα 19 ευρώ.

Στα αιτήματά τους περιλαμβάνεται και η χορήγηση στεγαστικού επιδόματος στους σπουδαστές των ΣΑΕΚ, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Η Χαρά Κουκάκη υπογράμμισε ότι πολλοί σπουδαστές εργάζονται παράλληλα με την κατάρτισή τους, μεταξύ άλλων σε τουριστικές επιχειρήσεις κατά τη θερινή περίοδο.

Αρναουτάκης: «Είμαστε υπέρ της δημόσιας, δωρεάν παιδείας»

Την στήριξή το στα αιτήματα των φοιτητών και των σπουδαστών εξέφρασε ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, αφού άκουσε τις παρεμβάσεις των εκπροσώπων τους.

«Είμαστε υπέρ της δημόσιας, δωρεάν παιδείας», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η Περιφέρεια διεκδικεί περισσότερους πόρους και αρμοδιότητες για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν τους πολίτες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα της χρηματοδότησης των φοιτητικών μετακινήσεων, υποστηρίζοντας ότι η Περιφέρεια θα επιδιώξει τη μεγαλύτερη δυνατή ενίσχυση για τους φοιτητές σε ολόκληρη την Κρήτη. Ξεκαθάρισε ότι ο σχεδιασμός πρέπει να αφορά όλες τις περιφερειακές ενότητες και όχι μόνο μία περιοχή του νησιού.

Ο περιφερειάρχης στάθηκε, επίσης, στο πρόβλημα της φοιτητικής κατοικίας, ειδικά από την στιγμή της έναρξης της τουριστικής περιόδου. «Δεν γίνεται αυτό το οποίο έχουμε με τα υψηλά ενοίκια στην Κρήτη, να λέμε στους φοιτητές ότι τον Μάιο πρέπει να φύγουν και να ψάχνουν να βρίσκουν οπουδήποτε αλλού», ανέφερε. Έκανε λόγο για μη αποδεκτή κατάσταση απέναντι στους νέους που επιθυμούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Το ζήτημα των εστιών στη Σύνοδο των Περιφερειών

Ο Σταύρος Αρναουτάκης δεσμεύτηκε να μεταφέρει το ζήτημα της φοιτητικής στέγασης και της ανάγκης πρόσθετης κρατικής στήριξης στη Σύνοδο των Περιφερειών.

Όπως υποστήριξε, τα περιφερειακά πανεπιστήμια χρειάζονται ιδιαίτερη μέριμνα από την κεντρική διοίκηση, ενώ έθεσε το ερώτημα γιατί καθυστερεί επί σειρά ετών η ολοκλήρωση των φοιτητικών εστιών.

Αναφερόμενος στο νέο κτίριο της Περιφέρειας, εξήγησε ότι και η συγκεκριμένη εγκατάσταση χρειάστηκε περίπου έξι χρόνια για να ολοκληρωθεί, επικαλούμενος δυσκολίες στη χρηματοδότηση.

Σημείωσε ακόμη ότι η Περιφέρεια επιδιώκει να συμβάλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που έθεσαν οι φοιτητές, μέσα από διεκδικήσεις προς την κεντρική κυβέρνηση και παρεμβάσεις στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της.

Ομόφωνη έγκριση του ψηφίσματος

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε, ως προς το συγκεκριμένο θέμα, με την ομόφωνη υπερψήφιση του ψηφίσματος που κατέθεσαν οι φοιτητικοί σύλλογοι.

Η απόφαση ακολούθησε τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πολυτεχνείο Κρήτης και τις ΣΑΕΚ, οι οποίοι ζήτησαν άμεσες παρεμβάσεις για τη στέγαση, τις φοιτητικές εστίες και τις μετακινήσεις.

Η κινητοποίηση, που ξεκίνησε με σκηνές έξω από την Περιφέρεια και συνεχίστηκε μέσα στην αίθουσα του Συμβουλίου, έφερε τα συγκεκριμένα αιτήματα στην ημερήσια συζήτηση της περιφερειακής αυτοδιοίκησης.

Η χθεσινή παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο

Χθες, εκπρόσωποι φοιτητικών συλλόγων είχαν κάνει παρόμοια παρέμβαση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου.

Οι φοιτητές είχαν καταθέσει αναλυτικό υπόμνημα στο Δημοτικό Συμβούλιο περίπου δύο εβδομάδες νωρίτερα, ζητώντας να συζητηθούν τα ζητήματα της στέγασης και των μετακινήσεων, χωρίς μέχρι χθες να έχουν λάβει απάντηση για το εάν και πότε θα εισαχθεί το θέμα προς συζήτηση.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η συζήτηση για την έκταση του αεροδρομίου, εκπρόσωποι των φοιτητών διέκοψαν τη διαδικασία και πήραν τον λόγο, ζητώντας δέσμευση ότι θα τους δοθεί χρόνος σε επόμενη συνεδρίαση, ώστε να παρουσιάσουν τα αιτήματά τους.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Παντελής Ρυακιωτάκης, δεσμεύτηκε ότι το θέμα θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση. Η παρέμβαση αυτή προκάλεσε, στη συνέχεια, κι άλλες παρεμβάσεις πολιτών, που βρίσκονταν στην αίθουσα και ζήτησαν να τεθούν προς συζήτηση και τα δικά τους αιτήματα.