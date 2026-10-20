Άρτα: Νήπιο 3,5 ετών «έκοβε βόλτες» μόνο του σε πεζόδρομο – Συνελήφθησαν ο πατέρας και ο παππούς του

Ένα νήπιο περίπου 3,5 ετών εντοπίστηκε να περιφέρεται χωρίς επίβλεψη σε πεζοδρόμιο στην Άρτα, κινητοποιώντας τις αστυνομικές αρχές έπειτα από ενημέρωση διερχόμενης γυναίκας. Ο παππούς και ο πατέρας του παιδιού συνελήφθησαν για το αδίκημα της έκθεσης, καθώς η προσοχή του πρώτου είχε αποσπαστεί με αποτέλεσμα το παιδί να βρεθεί μόνο του στον δρόμο.

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Κοινωνία

νήπιο - Άρτα
ΦΩΤΟ: unsplash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα νήπιο ηλικίας περίπου 3,5 ετών εντοπίστηκε να περιφέρεται χωρίς επίβλεψη σε πεζοδρόμιο στην Άρτα, έπειτα από ειδοποίηση γυναίκας που ενημέρωσε την Αστυνομία.
  • Όπως προέκυψε από την έρευνα, η προσοχή του παππού του παιδιού είχε αποσπαστεί, με αποτέλεσμα το νήπιο να μείνει χωρίς επίβλεψη και να βρεθεί στον δρόμο.
  • Ο παππούς και ο πατέρας του παιδιού συνελήφθησαν για έκθεση, ενώ η δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα νήπιο ηλικίας περίπου 3,5 ετών εντοπίστηκε να περιφέρεται χωρίς επίβλεψη σε πεζοδρόμιο στην Άρτα, το απόγευμα της Δευτέρας (19/10), έπειτα από ειδοποίηση γυναίκας που είδε το παιδάκι μόνο του και ενημέρωσε την Αστυνομία.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Άρτας μετέβησαν άμεσα στο σημείο και διαπίστωσαν ότι το παιδί βρισκόταν μόνο του, χωρίς την παρουσία ή την επιτήρηση κάποιου ενήλικα.

Συνελήφθησαν ο πατέρας και ο παππούς του παιδιού

Ακολούθησαν αναζητήσεις στην περιοχή, κατά τη διάρκεια των οποίων εντοπίστηκε ο παππούς του παιδιού. Από την έρευνα προέκυψε ότι η προσοχή του είχε αποσπαστεί, με αποτέλεσμα το νήπιο να μείνει χωρίς επίβλεψη και να βρεθεί στον δρόμο.

Ο παππούς συνελήφθη για έκθεση, ενώ στη συνέχεια ο πατέρας του παιδιού παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Αστυνομία και συνελήφθη επίσης για το ίδιο αδίκημα.

Η δικογραφία σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας και θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.

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