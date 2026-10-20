Ιδιοκτήτης τσιπουράδικου από τον Βόλο σε Τσίπρα: «Την εξουσία θα την παίρναμε από τώρα, αλλά θέλουμε να την πάρουμε δημοκρατικά»

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Το γνωστό τσιπουράδικο του Βόλου, «Καβούρας», επισκέφτηκε χθες, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έτυχε θερμής υποδοχής από τους θαμώνες του μαγαζιού.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους θαμώνες και να ανταλλάξει απόψεις σχετικά με την πολιτική κατάσταση.

«Ήρθε ο Αλέξης» ακούστηκε να λέει ένας από τους παριστάμενους όταν εκείνος μπήκε στο μαγαζί και όλοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, ενώ ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ χαιρέτισε διά χειραψίας αρκετούς απ’ αυτούς.

Ο ιδιοκτήτης του τσιπουράδικου, που καθόταν δίπλα στον πρόεδρο της ΕΛΑΣ και του παρουσίασε τους μεζέδες στο τραπέζι, ανέφερε κάποια στιγμή: «κοιτάξτε, την εξουσία θα την παίρναμε από τώρα αλλά θέλουμε δημοκρατικά, δεν μπορούμε να παρακάμψουμε το Σύνταγμα», με τον Αλέξη Τσίπρα και τους παριστάμενους να ξεσπούν σε γέλια.

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα

Σε ανάρτηση που έκανε χθες ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, δημοσίευσε ένα βίντεο από την επίσκεψή του στον Βόλο και το γνωστό τσιπουράδικο.

«Στο τραπέζι στο τσιπουράδικο του Καβούρα, γίνεται η πραγματική σφυγμομέτρηση. Το αίτημα όχι μόνο της πολιτικής αλλαγής, αλλά και της αλλαγής πολιτικής είναι διάχυτο», σημειώνει, μεταξύ άλλων.