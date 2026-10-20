Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι τέσσερις 13χρονοι που κατηγορούνται για απόπειρα ληστείας δύο 12χρονων

Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους σε τακτικό ανακριτή οι τέσσερις 13χρονοι που κατηγορούνται για απόπειρα ληστείας και παράνομη οπλοφορία σε βάρος δύο 12χρονων στη Θεσσαλονίκη, με επιβολή παρακολούθησης από κοινωνικό λειτουργό σε έναν εξ αυτών. Οι ανήλικοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες υποστηρίζοντας πως επρόκειτο για «πλάκα» με μία «χτένα», ενώ κατηγορούμενοι για παραμέληση εποπτείας κατέστησαν και οι γονείς τους.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Δικαστικό Μέγαρο -Θεσσαλονίκη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι τέσσερις 13χρονοι που κατηγορούνται για απόπειρα ληστείας σε βάρος δύο 12χρονων στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, ενώ σε έναν εξ αυτών επιβλήθηκε παρακολούθηση από κοινωνικό λειτουργό.
  • Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι κατηγορούμενοι απείλησαν τους 12χρονους με σωματική βία και, επιδεικνύοντας αντικείμενο που φέρεται να ήταν μαχαίρι, απαίτησαν χρήματα.
  • Οι ανήλικοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες υποστηρίζοντας πως το αντικείμενο ήταν μία «χτένα» και πως επρόκειτο για «πλάκα», ενώ κατηγορούμενοι είναι και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ελεύθεροι αφέθηκαν, μετά τις απολογίες τους σε τακτικό ανακριτή, οι τέσσερις 13χρονοιπου κατηγορούνται για απόπειρα ληστείας σε βάρος δύο 12χρονων, στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Νεάπολης.

Σε έναν από τους ανήλικους επιβλήθηκε το μέτρο της παρακολούθησης από κοινωνικό λειτουργό, όπως αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας. 

Το χρονικό της υπόθεσης

Είχε προηγηθεί καταγγελία για περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής, όταν, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι τέσσερις κατηγορούμενοι ανήλικοι, αφού προσέγγισαν τους δύο 12χρονους, τούς απείλησαν με σωματική βία, ενώ επιδεικνύοντας αντικείμενο που φέρεται να ήταν μαχαίρι και κρατούσε ένας εξ αυτών, ζήτησαν να τους παραδώσουν χρήματα.

Οι τέσσερις ανήλικοι, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται- απόπειρα ληστείας και παράνομη οπλοφορία. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξαν πως το αντικείμενο ήταν μία «χτένα» και πως επρόκειτο για «πλάκα».

Για την ίδια υπόθεση κατέστησαν κατηγορούμενοι και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ