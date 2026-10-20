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Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι τεχνικές ομάδες της Google Europe, καθώς ένα εκτεταμένο τεχνικό πρόβλημα στις υποδομές cloud προκαλεί αλλεπάλληλες διακοπές στο δίκτυο σε πληθώρα ψηφιακών υπηρεσιών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Ευρώπη.

Η βλάβη, που εντοπίζεται κυρίως στο κομβικό κέντρο δεδομένων του Λονδίνου, έχει προκαλέσει ντόμινο δυσλειτουργιών σε δημοφιλείς πλατφόρμες όπως η Revolut, αλλά και σε συστήματα μεγάλων τραπεζών.

Η ανακοίνωση της Google

Η Google αναφέρει ότι «πολλαπλές υπηρεσίες του Google Cloud αντιμετωπίζουν αυξημένα σφάλματα και περιοδικές διακοπές στο δίκτυο στην περιοχή europe-west2», ενώ αρχικά τόνισε πως δεν διαθέτει άμεση εναλλακτική λύση.

Παράλληλα, εκπρόσωποι της εταιρείας δήλωσαν ότι «ζητούν συγγνώμη από όλους όσοι επηρεάζονται από τη διαταραχή» στον τομέα του Cloud στην Ευρώπη.

Όπως διευκρινίστηκε, η ομάδα μηχανικών της εταιρείας διερευνά το ζήτημα που επηρέασε το κέντρο δεδομένων europe-west2 με έδρα το Λονδίνο. Άλλες εγκαταστάσεις, όπως αυτές στο Παρίσι και τη Φρανκφούρτη, δεν αναφέρουν προβλήματα μέχρι στιγμής.

Εκτός λειτουργίας

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Google, η λίστα των επηρεαζόμενων υπηρεσιών είναι εκτενής: «Περιστατικό που επηρεάζει τις υπηρεσίες BigQuery Data Transfer Service, Cloud Filestore, Cloud Run, Google App Engine, Google Cloud Dataflow, Google Cloud NetApp Volumes, Google Cloud Pub/Sub, Google Cloud Storage, Google Compute Engine, Google Kubernetes Engine, Looker (Google Cloud core), Managed Airflow, Managed Service for Apache Kafka, Persistent Disk, Storage Transfer Service».

Σε νεότερη ενημέρωσή της, η Google παρείχε μια πιθανή εναλλακτική λύση (workaround): «Εάν είναι εφικτό, οι επηρεαζόμενοι πελάτες μπορούν να προσπαθήσουν να μεταφέρουν φόρτο εργασίας που έχει επηρεαστεί σε μια άλλη διαθέσιμη τοποθεσία (ζώνη ή περιοχή)».

«Παράλυση»

Το τεχνικό πρόβλημα προκαλεί σοβαρούς τριγμούς σε εταιρείες του τομέα της χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας (fintech).

Πηγή με γνώση του θέματος ανέφερε στο πρακτορείο Reuters ότι η διακοπή λειτουργίας στις υπηρεσίες της Revolut σχετίζεται άμεσα με το πρόβλημα στο Google Cloud.

Από την πλευρά της, η Revolut τοποθετήθηκε δημόσια μέσω της πλατφόρμας X: «Αντιμετωπίζουμε αυτήν τη στιγμή μια διαταραχή στις υπηρεσίες μας που επηρεάζει πολλαπλές λειτουργίες. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι όλα τα χρήματα και τα δεδομένα των πελατών μας είναι ασφαλή».

We are currently experiencing a service disruption affecting multiple services. We can confirm that all our customers’ money and data are safe. We’ve been working to fix the issue since it was identified this morning and apologise to anyone affected and for any inconvenience caused. — Revolut (@Revolut) October 20, 2026



Παράλληλα, καταγράφονται αναφορές για προβλήματα και σε άλλες εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στη Βρετανία, γεγονός που μαρτυρά την ευρύτερη αλυσίδα επιπτώσεων που προκάλεσε το «κρασάρισμα» του Google Cloud.

Διαγράμματα από την πλατφόρμα DownDetector αποτυπώνουν κατακόρυφη αύξηση στις αναφορές βλαβών από χρήστες των τραπεζικών ομίλων HSBC και Lloyds Banking Group.

Μέχρι στιγμής, η μητρική εταιρεία της Google, Alphabet, δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα του Reuters για πρόσθετες λεπτομέρειες.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, η ING Germany ανακοίνωσε ξεχωριστά ότι παρατηρήθηκαν προβλήματα σύνδεσης στο ηλεκτρονικό της σύστημα (online banking) και την εφαρμογή της λόγω τεχνικού ζητήματος.

Με πληροφορίες από: Reuters, Guardian