Ζελένσκι σε Ρούμπιο: «Πρέπει να αποκατασταθεί η κατάσταση με το Starshield» – Είχαν «ουσιαστική» τηλεφωνική επικοινωνία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι γνωστοποίησε ότι είχε ουσιαστική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, θέτοντας στο επίκεντρο την αποκατάσταση της κατάστασης με το Starlink/Starshield και την προμήθεια πυραύλων αναχαίτισης. Παράλληλα, συζητήθηκε η ανταλλαγή πληροφοριών για τον έγκαιρο εντοπισμό ρωσικών πυραύλων, ενώ ανακοινώθηκε νέος γύρος συνομιλιών στο Όσλο με τη συμμετοχή των ειδικών απεσταλμένων των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

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Διεθνή Νέα

Ζελένσκι Ρούμπιο
Φωτογραφία: AFP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο επίκεντρο της επικοινωνίας του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Μάρκο Ρούμπιο βρέθηκαν «η κατάσταση με το Starlink/ Starshield το οποίο πρέπει να αποκατασταθεί» καθώς και το κρίσιμο ζήτημα της προμήθειας πυραύλων αναχαίτισης στο Κίεβο.
  • Στη συζήτησή τους οι δύο άνδρες αναφέρθηκαν επίσης στην παροχή πληροφοριών από τις ΗΠΑ προκειμένου η Ουκρανία να εντοπίζει έγκαιρα ρωσικούς πυραύλους που πλησιάζουν τη χώρα.
  • Παράλληλα, ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ θα συμμετάσχει στο Όσλο σε συνομιλίες με τον Ζελένσκι και τους ηγέτες της Νορβηγίας και της Φινλανδίας, ενώ ο Τζάρεντ Κούσνερ θα λάβει μέρος μέσω βιντεοσύνδεσης.

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Την πραγματοποίηση μιας «ουσιαστικής» επικοινωνίας με τον Αμερικανό πουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο γνωστοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

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Στο επίκεντρο βρέθηκαν «η κατάσταση με το Starlink/ Starshield το οποίο πρέπει να αποκατασταθεί» καθώς και το κρίσιμο ζήτημα της προμήθειας πυραύλων αναχαίτισης στο Κίεβο, στον απόηχο των αιχμηρών καταγγελιών του την προηγούμενη ημέρα περί εσκεμμένων αμερικανικών καθυστερήσεων.

«Πρώτον, οι πύραυλοι αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram.

Ανταλλαγή πληροφοριών

Στη συζήτησή τους οι δύο άνδρες αναφέρθηκαν επίσης στην παροχή πληροφοριών από τις ΗΠΑ προκειμένου η Ουκρανία να εντοπίζει έγκαιρα ρωσικούς πυραύλους που πλησιάζουν τη χώρα αλλά και στο δίκτυο Starlink, του οποίου τη λειτουργία έχει περιορίσει η Ουάσινγκτον, σύμφωνα με το Κίεβο.

«Φυσικά όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο των διπλωματικών μας προσπαθειών για τον τερματισμό αυτού του φρικτού πολέμου και των συνεχιζόμενων απωλειών ζωής», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X.

Νέος γύρος συνομιλιών στο Όσλο

Στο μεταξύ ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ θα μεταβεί στο Όσλο για να συμμετάσχει σήμερα σε συνομιλίες με τον Ζελένσκι αλλά και τους ηγέτες της Νορβηγίας και της Φινλανδίας, ενώ ο Τζάρεντ Κούσνερ θα πάρει μέρος μέσω βιντεοσύνδεσης, ανακοίνωσε η νορβηγική κυβέρνηση.

«Η Ουκρανία ζήτησε να συμμετάσχουν στις συνομιλίες οι Αμερικανοί ειδικοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Είμαι χαρούμενος που μπορούν να πάρουν μέρος», δήλωσε ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε σε ανακοίνωσή του.

«Στόχος είναι να κατευθύνουμε τις διπλωματικές προσπάθειες σε μια πιο εποικοδομητική οδό», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι, ο Στέρε και ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου αργότερα σήμερα, επεσήμανε η νορβηγική κυβέρνηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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