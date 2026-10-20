Ζελένσκι σε Ρούμπιο: «Πρέπει να αποκατασταθεί η κατάσταση με το Starshield» – Είχαν «ουσιαστική» τηλεφωνική επικοινωνία

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Την πραγματοποίηση μιας «ουσιαστικής» επικοινωνίας με τον Αμερικανό πουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο γνωστοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν «η κατάσταση με το Starlink/ Starshield το οποίο πρέπει να αποκατασταθεί» καθώς και το κρίσιμο ζήτημα της προμήθειας πυραύλων αναχαίτισης στο Κίεβο, στον απόηχο των αιχμηρών καταγγελιών του την προηγούμενη ημέρα περί εσκεμμένων αμερικανικών καθυστερήσεων.

«Πρώτον, οι πύραυλοι αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram.

Ανταλλαγή πληροφοριών

Στη συζήτησή τους οι δύο άνδρες αναφέρθηκαν επίσης στην παροχή πληροφοριών από τις ΗΠΑ προκειμένου η Ουκρανία να εντοπίζει έγκαιρα ρωσικούς πυραύλους που πλησιάζουν τη χώρα αλλά και στο δίκτυο Starlink, του οποίου τη λειτουργία έχει περιορίσει η Ουάσινγκτον, σύμφωνα με το Κίεβο.

«Φυσικά όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο των διπλωματικών μας προσπαθειών για τον τερματισμό αυτού του φρικτού πολέμου και των συνεχιζόμενων απωλειών ζωής», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X.

We have always had important, strong strategic relations with the United States of America. Our bilateral relationship began developing particularly actively during the full-scale war. I am grateful for all the support. But we have always built our relationship on honesty, fairness, and, most importantly, transparency. Because when you lie while your people are at war, it is very painful. That is why I have always wanted to hide nothing and never lie to the President of the United States. In any case, we have more in common than America does with Russia. Most people in Ukraine and the United States of America understand this. We would like to continue having the same open, honest, and pragmatic relations with America that we have today. ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Κρήτη: Διάσωση περίπου 50 μεταναστών ανοιχτά της Ιεράπετρας «Έπεσε» το Google Cloud: Προβλήματα σε Revolut, τράπεζες και εφαρμογές στην Ευρώπη Ryanair: Προβλέπει τη «μεγαλύτερη αύξηση» ναύλων στην ιστορία της Ευρώπης τους επόμενους 12 μήνες - «Άχρηστη» η Φον ντερ Λάιεν Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι τέσσερις 13χρονοι που κατηγορούνται για απόπειρα ληστείας δύο 12χρονων The position is very simple. We support a mutual energy ceasefire. If we are talking about the idea that we should not strike back at Russian energy facilities after they strike our gas, electricity, oil – everything. The Russians are striking. America cannot stop them. Let’s believe that America really wants to, but cannot. Then, as a partner, I am willing to meet President Trump halfway: if they strike us and we cannot strike back – that is neither honest nor fair – but if this is what you need, if you cannot rein Putin in, then give us interceptor missiles so I can protect our energy infrastructure. You couldn’t stop Putin – but you helped Ukraine. From an interview with Corriere della Sera. (2/3) — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 20, 2026

Νέος γύρος συνομιλιών στο Όσλο

Στο μεταξύ ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ θα μεταβεί στο Όσλο για να συμμετάσχει σήμερα σε συνομιλίες με τον Ζελένσκι αλλά και τους ηγέτες της Νορβηγίας και της Φινλανδίας, ενώ ο Τζάρεντ Κούσνερ θα πάρει μέρος μέσω βιντεοσύνδεσης, ανακοίνωσε η νορβηγική κυβέρνηση.

«Η Ουκρανία ζήτησε να συμμετάσχουν στις συνομιλίες οι Αμερικανοί ειδικοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Είμαι χαρούμενος που μπορούν να πάρουν μέρος», δήλωσε ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε σε ανακοίνωσή του.

«Στόχος είναι να κατευθύνουμε τις διπλωματικές προσπάθειες σε μια πιο εποικοδομητική οδό», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι, ο Στέρε και ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου αργότερα σήμερα, επεσήμανε η νορβηγική κυβέρνηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ