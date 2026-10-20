Ryanair: Προβλέπει τη «μεγαλύτερη αύξηση» ναύλων στην ιστορία της Ευρώπης τους επόμενους 12 μήνες – «Άχρηστη» η Φον ντερ Λάιεν

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Μπροστά σε ένα άνευ προηγουμένου κύμα αυξήσεων στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων βρίσκονται οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες, σύμφωνα με τον CEO της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι, καθώς η συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εκτινάσσει τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη.

Ο ίδιος προειδοποιεί ότι οι αεροπορικές εταιρείες αναγκάζονται να μετακυλίσουν το υπέρογκο κόστος των καυσίμων στους καταναλωτές, την ώρα που τα περιθώρια κέρδους τους πιέζονται ασφυκτικά.

«Η μεγαλύτερη αύξηση στην ιστορία»

Οι τιμές των εισιτηρίων αναμένεται να αυξηθούν έως και 20% τον επόμενο χρόνο, δήλωσε ο Ο’Λίρι την Τρίτη κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες.

Ryanair CEO Michael O’Leary predicted the highest increase in European air fares in history next year as the Middle East war continues to drive up oil prices https://t.co/6V0NZdrkRg — Bloomberg (@business) October 20, 2026



Όπως εξήγησε, τα περιθώρια κέρδους των αεροπορικών εταιρειών θα συμπιεστούν, καθώς ακόμη και η κατακόρυφη αύξηση στις ειδικές χρεώσεις για τα καύσιμα δεν θα μπορέσει να καλύψει το «φούσκωμα» του λογαριασμού του πετρελαίου.

«Θα δείτε τη μεγαλύτερη αύξηση στους ναύλους, θα έλεγα, στην ιστορία της Ευρώπης τους επόμενους 12 μήνες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ο’Λίρι.

«Το ερώτημα είναι, θα είναι αυτή η αύξηση στους ναύλους αρκετή για να καλύψει τους δραματικά υψηλότερους λογαριασμούς πετρελαίου; Δεν νομίζω ότι θα είναι».

Οι δηλώσεις του επικεφαλής του μεγαλύτερου αερομεταφορέα χαμηλού κόστους (low budget) στην Ευρώπη ενισχύουν το ήδη απαισιόδοξο κλίμα για τη βιομηχανία των αερομεταφορών, η οποία καλείται να διαχειριστεί την κατακόρυφη άνοδο του λειτουργικού κόστους, παρά το γεγονός ότι οι ταξιδιώτες συνεχίζουν να δαπανούν αλόγιστα για αεροπορικά εισιτήρια.

Ακάλυπτες οι εταιρείες

Ο Ο’Λίρι σημείωσε ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της δικής του, στερούνται σημαντικών συμβολαίων αντιστάθμισης κινδύνου (hedging) για την επόμενη χρονιά, ώστε να προστατευτούν από τις υψηλές τιμές του πετρελαίου.

Επιπλέον, η χωρητικότητα στην αγορά είναι μειωμένη καθώς ορισμένες εταιρείες δίνουν μάχη επιβίωσης, ενώ η αύξηση των φόρων επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την εικόνα του κλάδου.

«Είμαστε κατά 85% ακάλυπτοι [χωρίς hedging] για το επόμενο έτος, και οι περισσότερες από τις άλλες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες βρίσκονται σε παρόμοια θέση», ανέφερε.

Πτώση, επίθεση και ανακατάταξη

Η μετοχή της Ryanair σημείωσε υποχώρηση έως και 2,2% στις πρωινές συναλλαγές στο Δουβλίνο, διευρύνοντας την ετήσια πτώση της στο 25%. Εάν διατηρηθεί αυτός ο ρυθμός, θα πρόκειται για τη χειρότερη ετήσια απόδοση της μετοχής από το 2018.

Κατά τη διάρκεια της χειμαρρώδους συνέντευξης Τύπου, ο Ο’Λίρι εξαπέλυσε επίθεση κατά των ρυθμιστικών αρχών σε αγορές όπως η Γαλλία και το Βέλγιο, όπου η Ryanair θα μειώσει την παρουσία της ως απάντηση στους υψηλότερους φόρους.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι ο ευρωπαϊκός αεροπορικός κλάδος θα συνεχίσει να συγκεντροποιείται, καθώς οι ασθενέστεροι παίκτες παλεύουν να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον υψηλού κόστους.

Η Air Baltic Corp και η ισπανική Volotea είναι οι τελευταίοι ευρωπαϊκοί αερομεταφορείς που εισέρχονται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης υπό το βάρος των αυξημένων δαπανών.

Την περασμένη εβδομάδα, η Lufthansa κέρδισε τη μάχη απέναντι στην Air France-KLM για την εξαγορά ποσοστού στην κρατική TAP της Πορτογαλίας.

Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό private equity fund Apollo Global Management θέτει τις βάσεις για την εξαγορά της βρετανικής EasyJet.

Ο αντίκτυπος του πολέμου και οι παραδόσεις των Boeing

Οι αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο δοκιμάζονται σκληρά από τις αυξανόμενες τιμές των καυσίμων τζετ από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Τα πιο πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα της Ryanair τον Ιούλιο έδειξαν ότι η σύγκρουση έπληξε τα κέρδη της και προκάλεσε καθυστερήσεις στις κρατήσεις, εν μέρει λόγω της ανησυχίας για τη διαθεσιμότητα των αποθεμάτων καυσίμων.

Σε ξεχωριστές δηλώσεις του, ο Ο’Λίρι ανέφερε ότι στόχος του είναι να παραλάβει το πρώτο αεροσκάφος Boeing Max 10 της εταιρείας τον Ιανουάριο, ενώ αναμένονται περίπου 16 επιπλέον αεροσκάφη έως τον Απρίλιο.

«Άχρηστη» η Φον ντερ Λάιεν

Στο στόχαστρο του Μάικλ Ο’Λίρι βρέθηκε εκ νέου η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ryanair να εξαπολύει δριμεία επίθεση κατά της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαρακτηρίζοντάς την «άχρηστη» και κατηγορώντας την ότι περιορίζεται σε διακηρύξεις περί ανταγωνιστικότητας χωρίς να λαμβάνει ουσιαστικά μέτρα.

Σε συνέντευξή του στο Euronews, ο επικεφαλής της αεροπορικής εταιρείας στράφηκε ανοιχτά και κατά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Έχετε αυτό το “πλοίο των τρελών” στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να σχεδιάζει όλο και περισσότερους κανονισμούς που αυξάνουν το κόστος των αεροπορικών ταξιδιών, τη στιγμή που οι καταναλωτές ζητούν χαμηλότερους ναύλους».

Η κύρια αιχμή της κριτικής του επικεντρώνεται στους περιβαλλοντικούς φόρους της ΕΕ, οι οποίοι επιβάλλονται αποκλειστικά στις πτήσεις εντός του μπλοκ, την ώρα που αμερικανικοί, ασιατικοί και κινεζικοί αερομεταφορείς εξαιρούνται, παρότι —όπως υποστηρίζει— ευθύνονται για περισσότερες από τις μισές εκπομπές ρύπων της ευρωπαϊκής αεροπορίας.

«Κανείς δεν θα σχεδίαζε ένα τόσο ηλίθιο σύστημα, εκτός από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Αν είστε σοβαροί όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, φορολογήστε τους Αμερικανούς όταν προσγειώνονται εδώ στην Ευρώπη», δήλωσε κατηγορηματικά ο Ο’Λίρι.

“Ursula von der Leyen is afraid to do anything except talk. She’s useless.” @Ryanair CEO Michael O’Leary tells #EuropeToday the EU Commission president is doing “nothing” to make Europe more competitive. https://t.co/KT2pHDmi82 — euronews (@euronews) October 20, 2026



Σύμφωνα με στοιχεία του οργανισμού αεροναυτιλίας Eurocontrol, οι πτήσεις μεγάλων αποστάσεων αντιπροσωπεύουν μόλις το 6% των αναχωρήσεων, αλλά ευθύνονται για πάνω από το 50% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της ευρωπαϊκής αεροπορίας.

Παρά ταύτα, υπόκεινται σε ένα πολύ πιο ήπιο σύστημα αντιστάθμισης ρύπων του ΟΗΕ.

Αν και η Κομισιόν πρότεινε την επέκταση του ευρωπαϊκού τέλους από το 2029 σε ορισμένα δρομολόγια προς το εξωτερικό (όπως Φρανκφούρτη–Ντουμπάι), οι μακρινοί προορισμοί (όπως Φρανκφούρτη–Τόκιο) και οι αφίξεις από ΗΠΑ και Κίνα παραμένουν στο απυρόβλητο.

Ryanair’s CEO Michael O’Leary on EU: We have a scandal in Europe. We apply environmental taxes only to intra-EU flights. We don’t tax the Americans, the Asians or the Chinese, despite the fact that their flights account for more than 53% of Europe’s CO2 emissions. Nobody would design a stupid system like this other than the European Parliament and Ursula von der Leyen. If you’re serious about competitiveness, tax the Americans when they land here in Europe. We only tax the poor, dumb European citizens traveling around visiting friends and family. Source: Euronews — Clash Report (@clashreport) October 20, 2026



«Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν φοβάται να κάνει οτιδήποτε άλλο εκτός από το να μιλάει. Ξέρετε, είναι άχρηστη», σημείωσε ο Ο’Λίρι στην εκπομπή Europe Today.

«Η Ευρώπη έχει έναν οδικό χάρτη για να γίνει πιο ανταγωνιστική, ο οποίος ονομάζεται Έκθεση Ντράγκι. Δύο χρόνια μετά, ούτε μία από τις συστάσεις της δεν έχει εφαρμοστεί και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κρύβεται στο κτίριο Μπερλεμόντ χωρίς να κάνει τίποτα άλλο παρά να βγάζει λόγους».

Παράλληλα, ο επικεφαλής της Ryanair ζήτησε την επιβολή ενός «δίκαιου και λογικού» τέλους σε κάθε πτήση που προσγειώνεται ή απογειώνεται από την Ευρώπη.