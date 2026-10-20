Ένταση στο δικαστήριο με Πέτρο Φιλιππίδη και Σπύρο Μπιμπίλα: «Είσαι καραγκιόζης – Θα έπρεπε να ντρέπεσαι, γελοίε»

Μεγάλη ένταση επικράτησε στη δικαστική αίθουσα κατά την εκδίκαση μήνυσης του Πέτρου Φιλιππίδη, με αποτέλεσμα τη διακοπή της δίκης. Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του Σπύρου Μπιμπίλα, ο κατηγορούμενος εξαπέλυσε σφοδρή φραστική επίθεση εναντίον του με βαριές εκφράσεις, κατηγορώντας τον για διάδοση ψευδών.

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Πέτρος Φιλιππίδης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη ένταση επικράτησε το πρωί της Τρίτης (20/10) στη δικαστική αίθουσα, κατά τη διάρκεια της εκδίκασης της μήνυσης που έχει υποβάλει ο Πέτρος Φιλιππίδης σε βάρος της γυναίκας που τον είχε καταγγείλει για βιασμό.
  • Η ακροαματική διαδικασία διεκόπη όταν, κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του Σπύρου Μπιμπίλα, ο Πέτρος Φιλιππίδης τού επιτέθηκε φραστικά.
  • «Είσαι καραγκιόζης! Δεν ντρέπεσαι λίγο; Θα έπρεπε να ντρέπεσαι! Γελοίε!» φώναξε ο Πέτρος Φιλιππίδης, κατηγορώντας τον ηθοποιό ότι διαδίδει κουτσομπολιά και ψεύδη για εκείνον.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μεγάλη ένταση επικράτησε το πρωί της Τρίτης (20/10) στη δικαστική αίθουσα, κατά τη διάρκεια της εκδίκασης της μήνυσης που έχει υποβάλει ο Πέτρος Φιλιππίδης σε βάρος της γυναίκας που τον είχε καταγγείλει για βιασμό.

Η ακροαματική διαδικασία συνεχίστηκε με την κατάθεση του ηθοποιού Σπύρου Μπιμπίλα, ωστόσο, μια απρόσμενη εξέλιξη προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση.

Όπως μεταδόθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό», του ΑΝΤ1, η δίκη διεκόπη όταν κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του Σπύρου Μπιμπίλα, ο Πέτρος Φιλιππίδης του επιτέθηκε φραστικά.

«Είσαι καραγκιόζης! Δεν ντρέπεσαι λίγο; Θα έπρεπε να ντρέπεσαι! Γελοίε!» φώναξε ο Πέτρος Φιλιππίδης προς τον ηθοποιό, ο οποίος, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στη διακοπή της συνεργασίας του πρώτου με το θέατρο της Κάτιας Δανδουλάκη.

Ο ηθοποιός συνέχισε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, κατηγορώντας τον Σπύρο Μπιμπίλα ότι διαδίδει κουτσομπολιά για εκείνον. «Διαδίδεις κουτσομπολιά από εδώ και από εκεί. Είσαι ένα ανέκδοτο. Συνεργαζόμουν μαζί σου και σε έκανα παρέα γιατί σε λυπόμουν. Δεν έχω κάνει τίποτα», φέρεται να ανέφερε χαρακτηριστικά.

 

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