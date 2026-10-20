Μπάρκας για Γεωργιάδη: «Χοροπηδούσε σαν χούλιγκαν» – «Έδωσες την έδρα που σου ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ;» απάντησε ο υπουργός Υγείας

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Πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε στα μέση κοινωνικής δικτύωσης ανάμεσα στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον βουλευτή Κώστα Μπάρκα,με αφορμή το βίντεο από την πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού Υγείας στα Ιωάννινα, στο οποίο εμφανίζεται να φωνάζει συνθήματα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ μαζί με μέλη της ΟΝΝΕΔ.

Το χρονικό της αντιπαράθεσης και τα συνθήματα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ

Το έναυσμα για την ανταλλαγή των πυρών έδωσε η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη στην πλατφόρμα X, μέσω της οποίας απαντούσε στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είχε κάνει λόγο για «άναρθρες κραυγές» σχολιάζοντας το εν λόγω στιγμιότυπο.

Αυτός το τύπος υποτίθεται ότι έκανε και rebranding τσάμπα τα λεφτά που ξόδεψε στους Γάλλους συμβούλους του….ΥΓ οι δήθεν άναρθρες κραυγές μου κύριε Αλέξη μας είναι ένα από τα πιο γνωστά α συνθήματα της ΔΑΠ/ΝΔΦΚ της παρατάξεως που κατάφερε να πάρει με σκληρούς αγώνες τα Πανεπιστήμια μας από την Αριστερά και να εξαφανίσει εντελώς τη νεολαία του Σύριζα από αυτά. Περαστικά λοιπόν θα το ακούτε για χρόνια από τους νέους που μάχονται για πραγματικά καλύτερα Πανεπιστήμια — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 20, 2026 Γεωργιάδης για Τσίπρα: Σώπα ρε μεγάλε Ναπολέοντα σε συσκευασία Ιουλίου Καίσαρος – Αν συνεχίσει έτσι, θα τον περάσει η Καρυστιανού στο τέλος

Ο υπουργός υπερασπίστηκε σθεναρά το σύνθημα της φοιτητικής παράταξης, ενώ παράλληλα επιτέθηκε στον πρώην πρωθυπουργό για την προσπάθεια ανανέωσης της εικόνας του, γράφοντας ειρωνικά ότι: «τσάμπα τα λεφτά που ξόδεψε στους Γάλλους συμβούλους του».

Οι αιχμές Μπάρκα και η απάντηση Γεωργιάδη για την έδρα

Στη συζήτηση παρενέβη ο Κώστας Μπάρκας, ο οποίος σχολίασε επικριτικά τόσο το περιεχόμενο του συνθήματος όσο και τη γενικότερη συμπεριφορά του υπουργού στο βίντεο.

«Σε κάθε περίπτωση άναρθρες κραυγές ήταν που δείχνει και την ποιότητα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Και χοροπηδούσε σαν χούλιγκαν», έγραψε χαρακτηριστικά.

Σε κάθε περίπτωση άναρθρες κραυγές ήταν που δείχνει και την ποιότητα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Και χοροπηδούσε σαν χούλιγκαν. — Κώστας Μπάρκας – Kostas Barkas (@kostasbarkas) October 20, 2026



Από την πλευρά του, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε μεταφέροντας την αντιπαράθεση στο ζήτημα της βουλευτικής έδρας του Κώστα Μπάρκα και της σχέσης του με τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Την έδρα που σου ζήτησε ο Σύριζα την έδωσες τελικά, διότι εγώ όταν το πρώην κόμμα μου μου ζήτησε την έδρα την παρέδωσα αμέσως…», ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

Σε κάθε περίπτωση άναρθρες κραυγές ήταν που δείχνει και την ποιότητα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Και χοροπηδούσε σαν χούλιγκαν. — Κώστας Μπάρκας – Kostas Barkas (@kostasbarkas) October 20, 2026

Η κλιμάκωση της διαμάχης και η αναφορά στον Καρατζαφέρη

Η ανταλλαγή των σχολίων δεν σταμάτησε εκεί, καθώς ο Κώστας Μπάρκας επανήλθε δυναμικά, αυτή τη φορά κάνοντας ευθεία αναφορά σε παλαιότερες τοποθετήσεις του πρώην προέδρου του ΛΑΟΣ, Γιώργου Καρατζαφέρη.

«Αφότου κλαίγατε για να γίνεται υπουργός, όπως έχει πει ο πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρης;», έγραψε ο κ. Μπάρκας.