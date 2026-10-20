Μπάρκας για Γεωργιάδη: «Χοροπηδούσε σαν χούλιγκαν» – «Έδωσες την έδρα που σου ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ;» απάντησε ο υπουργός Υγείας

Οξεία πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μεταξύ του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και του βουλευτή Κώστα Μπάρκα, με αφορμή βίντεο από επίσκεψη στα Ιωάννινα όπου ο υπουργός φώναζε συνθήματα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Ο κ. Μπάρκας κατηγόρησε τον υπουργό ότι «χοροπηδούσε σαν χούλιγκαν», με τον κ. Γεωργιάδη να αντεπιτίθεται θέτοντας ζήτημα επιστροφής της βουλευτικής έδρας στον ΣΥΡΙΖΑ. Η διαμάχη κλιμακώθηκε με εκατέρωθεν αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα και παλαιότερες αναφορές του Γιώργου Καρατζαφέρη.

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Πολιτική

Μπάρκας Γεωργιάδης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε έντονη διαδικτυακή αντιπαράθεση ήρθαν ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Κώστας Μπάρκας, με αφορμή βίντεο στο οποίο ο υπουργός Υγείας, εμφανίζεται να φωνάζει συνθήματα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.
  • Ο Κώστας Μπάρκας σχολίασε επικριτικά τη συμπεριφορά του υπουργού, γράφοντας: «Σε κάθε περίπτωση άναρθρες κραυγές ήταν που δείχνει και την ποιότητα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Και χοροπηδούσε σαν χούλιγκαν».
  • Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε μεταφέροντας την αντιπαράθεση στο ζήτημα της βουλευτικής έδρας του βουλευτή, με τη διαμάχη να κλιμακώνεται με αναφορά στον Γιώργο Καρατζαφέρη.

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Πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε στα μέση κοινωνικής δικτύωσης ανάμεσα στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον βουλευτή Κώστα Μπάρκα,με αφορμή το βίντεο από την πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού Υγείας στα Ιωάννινα, στο οποίο εμφανίζεται να φωνάζει συνθήματα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ μαζί με μέλη της ΟΝΝΕΔ.

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Το χρονικό της αντιπαράθεσης και τα συνθήματα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ

Το έναυσμα για την ανταλλαγή των πυρών έδωσε η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη στην πλατφόρμα X, μέσω της οποίας απαντούσε στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είχε κάνει λόγο για «άναρθρες κραυγές» σχολιάζοντας το εν λόγω στιγμιότυπο.

 

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Ο υπουργός υπερασπίστηκε σθεναρά το σύνθημα της φοιτητικής παράταξης, ενώ παράλληλα επιτέθηκε στον πρώην πρωθυπουργό για την προσπάθεια ανανέωσης της εικόνας του, γράφοντας ειρωνικά ότι: «τσάμπα τα λεφτά που ξόδεψε στους Γάλλους συμβούλους του».

Οι αιχμές Μπάρκα και η απάντηση Γεωργιάδη για την έδρα

Στη συζήτηση παρενέβη ο Κώστας Μπάρκας, ο οποίος σχολίασε επικριτικά τόσο το περιεχόμενο του συνθήματος όσο και τη γενικότερη συμπεριφορά του υπουργού στο βίντεο.

«Σε κάθε περίπτωση άναρθρες κραυγές ήταν που δείχνει και την ποιότητα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Και χοροπηδούσε σαν χούλιγκαν», έγραψε χαρακτηριστικά.

 


Από την πλευρά του, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε μεταφέροντας την αντιπαράθεση στο ζήτημα της βουλευτικής έδρας του Κώστα Μπάρκα και της σχέσης του με τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Την έδρα που σου ζήτησε ο Σύριζα την έδωσες τελικά, διότι εγώ όταν το πρώην κόμμα μου μου ζήτησε την έδρα την παρέδωσα αμέσως…», ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

 

 

Η κλιμάκωση της διαμάχης και η αναφορά στον Καρατζαφέρη

Η ανταλλαγή των σχολίων δεν σταμάτησε εκεί, καθώς ο Κώστας Μπάρκας επανήλθε δυναμικά, αυτή τη φορά κάνοντας ευθεία αναφορά σε παλαιότερες τοποθετήσεις του πρώην προέδρου του ΛΑΟΣ, Γιώργου Καρατζαφέρη.

«Αφότου κλαίγατε για να γίνεται υπουργός, όπως έχει πει ο πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Γιώργος Καρατζαφέρης;», έγραψε ο κ. Μπάρκας.

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