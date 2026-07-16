Ανεξαρτητοποιούνται από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Κώστας Μπάρκας και η Καλλιόπη Βέττα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ανεξαρτητοποιήθηκαν από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ το μεσημέρι της Πέμπτης (16/7) ο Κώστας Μπάρκας και η Καλλιόπη Βέττα. Ο βουλευτές Πρεβέζης και η βουλευτής Κοζάνης γνωστοποίησαν την αποχώρησή τους από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με επιστολή που απέστειλαν στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Πλέον η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 15 βουλευτές, ενώ εκκρεμεί και η αποχώρηση του Συμεών Κεδίκογλου, ο οποίος τη Δευτέρα δήλωσε πως τις επόμενες μέρες θα παραδώσει στον πρόεδρο της Βουλής την επιστολή παραίτησής του από το βουλευτικό αξίωμα.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα είχε ανεξαρτητοποιηθεί η Πόπη Τσαπανίδου.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν επίσης αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ οι: Γιώργος Καραμέρος (παραιτήθηκε), Κατερίνα Νοτοπούλου (παραιτήθηκε), Συμεών Κεδίκογλου, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Γαβρήλος, Γιώργος Ψυχογιός, Χάρης Μαμουλάκης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Μαρίνα Κοντοτόλη, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το «γαϊτανάκι» των ανεξαρτητοποιήσεων ή παραιτήσεων βουλευτών θα συνεχιστεί.