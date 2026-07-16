Ανεξαρτητοποιούνται από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Κώστας Μπάρκας και η Καλλιόπη Βέττα

Ο Κώστας Μπάρκας και η Καλλιόπη Βέττα ανεξαρτητοποιήθηκαν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ το μεσημέρι της Πέμπτης 16 Ιουλίου, με αποτέλεσμα η ΚΟ του κόμματος να αριθμεί πλέον 14 βουλευτές. Η αποχώρησή τους γνωστοποιήθηκε μέσω επιστολής στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, εν μέσω ενός κύματος ανεξαρτητοποιήσεων και παραιτήσεων βουλευτών από τον ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πολιτική

Μπάρκας Βέττα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ανεξαρτητοποιήθηκαν από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ το μεσημέρι της Πέμπτης (16/7) ο Κώστας Μπάρκας και η Καλλιόπη Βέττα, με την Κοινοβουλευτική Ομάδα να μένει πλέον με 14 βουλευτές.
  • Οι βουλευτές Πρεβέζης και Κοζάνης γνωστοποίησαν την αποχώρησή τους με επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα είχε ανεξαρτητοποιηθεί και η Πόπη Τσαπανίδου.
  • Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ αρκετοί βουλευτές, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το «γαϊτανάκι» των ανεξαρτητοποιήσεων ή παραιτήσεων θα συνεχιστεί.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ανεξαρτητοποιήθηκαν από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ το μεσημέρι της Πέμπτης (16/7) ο Κώστας Μπάρκας και η Καλλιόπη Βέττα.  Ο βουλευτές Πρεβέζης και η βουλευτής Κοζάνης γνωστοποίησαν την αποχώρησή τους από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με επιστολή που απέστειλαν στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκε η Πόπη Τσαπανίδου – Μένει με 16 βουλευτές η Κ.Ο.

Πλέον η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 15 βουλευτές, ενώ εκκρεμεί και η αποχώρηση του Συμεών Κεδίκογλου, ο οποίος τη Δευτέρα δήλωσε πως τις επόμενες μέρες θα παραδώσει στον πρόεδρο της Βουλής την επιστολή παραίτησής του από το βουλευτικό αξίωμα.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα είχε ανεξαρτητοποιηθεί η Πόπη Τσαπανίδου.

ΣΥΡΙΖΑ για τις ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών: Όποιος επιλέγει να αποχωρήσει, οφείλει να επιστρέψει την έδρα

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν επίσης αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ οι: Γιώργος Καραμέρος (παραιτήθηκε), Κατερίνα Νοτοπούλου (παραιτήθηκε), Συμεών Κεδίκογλου, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Γαβρήλος, Γιώργος Ψυχογιός, Χάρης Μαμουλάκης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Μαρίνα Κοντοτόλη, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το «γαϊτανάκι» των ανεξαρτητοποιήσεων ή παραιτήσεων βουλευτών θα συνεχιστεί.

 

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ