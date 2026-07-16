«Οδύσσεια»: Πρεμιέρα σήμερα στην Ελλάδα για το ομηρικό IMAX έπος του Νόλαν – Τα πρώτα sold out και η «θύελλα» για το καστ

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Το «πλήρωμα του χρόνου» έφτασε όχι μόνο για το πολυετές, βασανιστικό ταξίδι του Οδυσσέα προς την Ιθάκη, αλλά και για τους Έλληνες σινεφίλ, καθώς η πολυαναμενόμενη 13η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν κάνει επίσημη πρεμιέρα σήμερα, 16 Ιουλίου, στους κινηματογράφους της χώρας.

Το μέγεθος της προσμονής αποτυπώθηκε ήδη στα Village Cinemas, όπου οι δύο ειδικές προβολές (τα μεσάνυχτα Τετάρτης προς Πέμπτης και στις 04:00 τα ξημερώματα) έγιναν αμέσως sold out.

Το έπος της επιστροφής στην Ιθάκη

Με προϋπολογισμό που φέρεται να αγγίζει τα 250 εκατομμύρια δολάρια, η «Οδύσσεια» γράφει ιστορία ως η πρώτη κινηματογραφική παραγωγή που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX.

Τα γυρίσματα διήρκεσαν 91 ημέρες και πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων στην Ελλάδα, την Ιταλία, το Μαρόκο και την Ισλανδία.

Τη διεύθυνση φωτογραφίας υπογράφει ο Χόιτε βαν Χόιτεμα, τη μουσική ο Λούντβιγκ Γκόρανσον, ενώ την παραγωγή ανέλαβαν ο ίδιος ο Νόλαν και η σύζυγός του, Έμα Τόμας, για την εταιρεία τους Syncopy.

Στην ταινία, ο Ματ Ντέιμον ενσαρκώνει τον Οδυσσέα, ο οποίος μετά την πτώση της Τροίας ξεκινά το γεμάτο κινδύνους ταξίδι για το βασίλειό του. Ερχόμενος αντιμέτωπος με θεϊκές τιμωρίες, ναυάγια και πειρασμούς, ο θρυλικός βασιλιάς θα παλέψει με μυθικά πλάσματα, όπως ο Κύκλωπας Πολύφημος και οι Σειρήνες, με σκοπό να επανενωθεί με τη σύζυγό του, Πηνελόπη (Αν Χάθαγουεϊ), και τον γιο του, Τηλέμαχο (Τομ Χόλαντ).

«Δεν είναι απλώς μία ιστορία, είναι η ιστορία!», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά τον Απρίλιο ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, ο οποίος υπογράφει και το διασκευασμένο σενάριο.

Ένα all-star καστ που προκάλεσε συζητήσεις

Το εντυπωσιακό καστ περιλαμβάνει τον Ρόμπερτ Πάτινσον στον ρόλο του κακού μνηστήρα Αντίνοου, τη Ζεντάγια ως θεά Αθηνά, τον Χίμες Πατέλ ως Ευρύλοχο, τη Μία Γκοθ ως Μελανθώ, τον Τζον Λεγκουιζάμο ως Εύμαιο, τον Τζον Μπέρνθαλ ως Μενέλαο, τον Μπένι Σάφντι ως Αγαμέμνονα και τον τρανς ηθοποιό Έλιοτ Πέιτζ στον ρόλο του Σίνωνα.

Επίσης, ο ράπερ Τράβις Σκοτ υποδύεται έναν ομηρικό αοιδό, μια επιλογή που ο Νόλαν υπερασπίστηκε συνδέοντας τη με την παράδοση της προφορικής ποίησης, την οποία χαρακτήρισε «ανάλογη με τη ραπ».

Στο καστ συμμετέχουν επιπλέον οι Μπιλ Ίργουιν, Σαμάνθα Μόρτον, Τζέσι Γκαρσία, Γουίλ Γιουν Λι, Ράφι Γκάβρον, Σάιλο Φερνάντες, Κόρεϊ Χόκινς, Νικ Ε. Ταραμπέι, Τζίμι Γκονζάλες, Μορίς Κομπτ, Μάικλ Βλάμις, Ίντο Γκόλντμπεργκ, Τζος Στιούαρτ, Ράιαν Χερστ, Αντονι Μολινάρι, Τζόβαν Αντέπο, Λόγκαν Μάρσαλ-Γκριν, Τζέιμς Ρεμάρ και Ίαν Κάσελμπερι.

Η ταινία βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων για τις επιλογές του casting.

Η επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο, η οποία έχει διπλό ρόλο ως Ωραία Ελένη και Κλυταιμνήστρα, δέχθηκε επικρίσεις από όσους θεώρησαν ότι ο Νόλαν απομακρύνεται από το αρχικό υλικό, καθώς ο Όμηρος περιγράφει την Ελένη ως «λευκώλενο».

Αντιδράσεις προκάλεσαν και οι επιλογές των Έλιοτ Πέιτζ και Χίμες Πατέλ.

Το κλίμα πυροδοτήθηκε περαιτέρω όταν η Νιόνγκο άσκησε δημόσια κριτική στον Όμηρο κατά τη διάρκεια προωθητικών συνεντεύξεων.

Όταν ρωτήθηκε τι θα έλεγε στον Όμηρο αν είχε την ευκαιρία, απάντησε αιχμηρά: «Θα του έλεγα: “Λοιπόν, Όμηρε, πώς νιώθεις για τον χρόνο που δόθηκε σε αυτές τις γυναίκες, δεδομένου του πόσο λίγο ασχολήθηκες μαζί τους;”».

Στην ερώτηση αν θα έσκυβε προς τα εμπρός με συγκρουσιακή διάθεση, η ηθοποιός επιβεβαίωσε: «Ναι. Κάπως έτσι: “Χμμ; Μας θυμάσαι;”».

Οι δηλώσεις αυτές θεωρήθηκαν από ορισμένους ως δείγμα περιφρόνησης προς το αρχικό έργο των 2.800 ετών.

Αποθεωτικές πρώτες κριτικές

Η παγκόσμια πρεμιέρα στη Leicester Square του Λονδίνου, το βράδυ της Δευτέρας, συνοδεύτηκε από εξαιρετικά θετικές αντιδράσεις, με τους κριτικούς να κάνουν λόγο στα social media για «άψογη κινηματογράφηση» και «κορυφαίο κινηματογραφικό επίτευγμα».

Το Fandango χαρακτήρισε το φιλμ «απόλυτο θρίαμβο», ενώ ο Simon Thompson έγραψε ότι είναι «επική, όπως ακριβώς θα περίμενε κανείς». Οι Los Angeles Times περιέγραψαν την εμπειρία ως «συγκλονιστική», κάνοντας λόγο για «καθαρό σινεμά» και για «επιστροφή στις στιβαρά ψυχαγωγικές ταινίες δράσης που ο κινηματογράφος γεννήθηκε για να αφηγείται».

Το Variety μίλησε για ένα «εκπληκτικό επίτευγμα» και ένα «θριαμβευτικό, θεαματικό έπος», με το Time Out να προτρέπει το κοινό να «πιστέψει τον θόρυβο».

Ιδιαίτεροι έπαινοι δόθηκαν στον Ματ Ντέιμον, με το Indiewire να προβλέπει ότι η ερμηνεία του μπορεί να του εξασφαλίσει υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου, ενώ πολλοί κριτικοί ξεχώρισαν την παρουσία του Ρόμπερτ Πάτινσον ως μία από τις πιο δυνατές της ταινίας.