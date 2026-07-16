«Σπιλιάδες»: Η Σύρος πρωταγωνίστρια στη νέα δραματική σειρά εποχής του ANT1

Η νέα δραματική σειρά εποχής του ΑΝΤ1, «Σπιλιάδες», βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο της Μαρίας Γεωργιάδου, θα πραγματοποιήσει τα γυρίσματά της στη Σύρο, με την υπόθεση να ξεκινά στο νησί το 1962. Ο σκηνοθέτης Γιώργος Παπαβασιλείου και η ομάδα του επέλεξαν τη Σύρο μετά από ρεπεράζ, με τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης να παρέχει υποστήριξη, προσδοκώντας την ανάδειξη της ιστορίας και της πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού.

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Σπιλιάδες
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη Σύρο θα πραγματοποιηθούν τα γυρίσματα της νέας δραματικής σειράς εποχής του ΑΝΤ1 με τίτλο «Σπιλιάδες».
  • Οι «Σπιλιάδες» είναι μια δραματική σειρά εποχής, βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο της Μαρίας Γεωργιάδου, και η ιστορία της ξεκινά στη Σύρο του 1962.
  • Ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης καλωσορίζει τη σειρά, παρέχοντας υποστήριξη και αναμένοντας ότι η Σύρος θα ταξιδέψει στις οθόνες ολόκληρης της Ελλάδας, αναδεικνύοντας την ιστορία και την πολιτιστική της ταυτότητα.

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Στη Σύρο θα πραγματοποιηθούν τα γυρίσματα της νέας δραματικής σειράς εποχής του ΑΝΤ1 με τίτλο «Σπιλιάδες», η υπόθεση της οποίας ξεκινά στο νησί το 1962.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση του τμήματος Τουρισμού Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, ο σκηνοθέτης της σειράς, Γιώργος Παπαβασιλείου, μαζί με την ομάδα του, βρέθηκαν στη Σύρο προκειμένου να πραγματοποιήσουν ρεπεράζ και να εξετάσουν τις δυνατότητες που προσφέρει το νησί για τις ανάγκες της παραγωγής.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους περιηγήθηκαν σε χαρακτηριστικά σημεία της Ερμούπολης και σε άλλες περιοχές της Σύρου, αναζητώντας τοποθεσίες και κτίρια που διατηρούν έντονα τα αρχιτεκτονικά και ιστορικά στοιχεία της δεκαετίας του 1960.

Δυνατές προσθήκες στις «Σπιλιάδες» του ANT1

Μετά την ολοκλήρωση του ρεπεράζ και την αξιολόγηση των τοποθεσιών, η παραγωγή επέλεξε τελικά τη Σύρο για την πραγματοποίηση των γυρισμάτων της σειράς.

Οι «Σπιλιάδες» είναι μια δραματική σειρά εποχής, βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο της Μαρίας Γεωργιάδου. Η ιστορία ξεκινά στη Σύρο του 1962, όταν μια γυναίκα χάνεται στη θάλασσα κατά τη διάρκεια μιας σφοδρής καταιγίδας και αρχίζει μια νέα ζωή, χωρίς μνήμη και με διαφορετική ταυτότητα.

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Ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης και το Τμήμα Τουρισμού καλωσορίζουν τη σειρά «Σπιλιάδες» και τους συντελεστές της στη Σύρο και βρίσκονται σε συνεργασία με την παραγωγή, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη για την ομαλή πραγματοποίηση των γυρισμάτων.

Μέσα από τις «Σπιλιάδες», η Σύρος θα ταξιδέψει στις οθόνες ολόκληρης της Ελλάδας, αναδεικνύοντας την ιστορία, την αρχιτεκτονική και τη διαχρονική πολιτιστική της ταυτότητα, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ

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